Trump rút Mỹ khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

Trump thông báo Mỹ sẽ rời "Bầu trời mở", hiệp ước giám sát không phận ký với 34 nước, với lý do Nga nhiều lần vi phạm thỏa thuận.

Quan chức Nhà Trắng cho biết quá trình rút khỏi hiệp ước sẽ hoàn tất trong 6 tháng và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng quay lại. "Tôi nghĩ chúng ta có quan hệ rất tốt với Nga, nhưng họ không tuân thủ hiệp ước. Chúng ta sẽ rút khỏi hiệp ước cho tới khi họ tuân thủ nó", Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 21/5.

Hiệp ước Bầu trời mở được Mỹ, Nga và một số quốc gia châu Âu ký năm 1992, có hiệu lực năm 2002 nhằm thúc đẩy tính minh bạch về hoạt động quân sự. Theo hiệp ước, 35 quốc gia thành viên được tiến hành các chuyến bay giám sát trên không phận của nhau, nhưng phải thông báo trước 72 tiếng để nước chủ nhà có thời gian phản hồi.

Trinh sát cơ OC-135B Mỹ chuyên thực hiện các chuyến bay trong hiệp ước. Ảnh: Flickr/Backa Eriksson.

Quyết định được đưa ra sau 6 tháng đánh giá, trong đó chính quyền Trump cáo buộc Nga liên tục vi phạm thỏa thuận như ngăn cản chuyến bay của Mỹ trên không phận Gruzia và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Washington cũng cho rằng Moskva lợi dụng những chuyến bay tại Mỹ và châu Âu để xác định cơ sở hạ tầng trọng yếu, xây dựng kịch bản tấn công khi nổ ra chiến tranh.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định nước này không vi phạm Hiệp ước Bầu trời mở và "không có gì ngăn cản đối thoại giải quyết những vấn đề kỹ thuật mà phía Mỹ gọi là hành động vi phạm thỏa thuận".

Các thành viên NATO và một số nước Đông Âu nhiều lần hối thúc Mỹ duy trì thỏa thuận do lo ngại Nga sẽ rút khỏi hiệp ước để đáp trả, gây suy yếu an ninh trong khu vực. Quyết định của Trump cũng gây nghi ngờ về khả năng Mỹ sẽ gia hạn hiệp ước New START được ký với Nga năm 2010 và hết hạn hồi tháng 2 năm nay, trong đó cho phép mỗi nước triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân.

"Hành động rút khỏi hiệp ước của Trump là quá vội vàng và thiếu trách nhiệm", Daryl Kimball, giám đốc Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Mỹ, nhận xét.

Vũ Anh (Theo Reuters)