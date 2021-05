Trump ra mắt nền tảng liên lạc mới

Trump mở cổng thông tin mới trên website riêng, nơi ông có thể đăng bài viết như mạng xã hội và cho phép người xem chia sẻ sang Facebook, Twitter.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo khai trương nền tảng liên lạc mới mang tên "From the Desk of Donald J. Trump" trên website riêng. Jason Miller, cố vấn thân cận của Trump, cho biết đây không phải nền tảng mạng xã hội mà cựu tổng thống Mỹ dự kiến triển khai. "Chúng tôi sẽ có thêm thông tin về nó trong tương lai rất gần", ông cho hay.

Giao diện nền tảng "From the Desk of Donald J. Trump". Ảnh: Donaldjtrump.com.

Nền tảng mới trên website cho phép Trump đăng các thông điệp như trên mạng xã hội, người xem cũng có thể tìm lại các thông cáo cũ của ông từ ngày 24/3. Họ có thể bấm nút thích và chia sẻ những thông điệp này sang Facebook và Twitter, hai nền tảng đã cấm tài khoản của cựu tổng thống Mỹ từ sau vụ bạo loạn ở Đồi Capitol hôm 6/1.

Nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết "From the Desk of Donald J. Trump" được phát triển bởi Campaign Nucleus, công ty dịch vụ kỹ thuật số được thành lập bởi Brad Parscale, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Trump. Động thái ra mắt nền tảng này diễn ra chỉ một ngày trước khi ủy ban giám sát của Facebook họp để quyết định có duy trì lệnh cấm tài khoản vô thời hạn nhằm vào cựu tổng thống Mỹ hay không.

Twitter và Facebook từng xóa các nội dung từ những tài khoản bị cáo buộc là tìm cách lách lệnh cấm nhằm vào Trump. Hai mạng xã hội này chưa bình luận về phương án xử lý những bài viết được chia sẻ từ "From the Desk of Donald J. Trump".

Twitter khóa tài khoản với 88 triệu người theo dõi của Trump, khẳng định lệnh cấm này là vĩnh viễn, dù cựu tổng thống Mỹ có tái tranh cử. Youtube để ngỏ khả năng mở lại kênh của Trump nếu nguy cơ bạo lực giảm xuống.

Cựu tổng thống Mỹ cũng bị chặn vĩnh viễn hoặc tạm thời khỏi nhiều nền tảng mạng xã hội khác như Instagram và Snapchat. Jason Miller, cố vấn của Trump, hôm 21/3 tuyên bố cựu tổng thống Mỹ sẽ lập mạng xã hội riêng có khả năng "định nghĩa lại toàn bộ cuộc chơi".

Vũ Anh (Theo Reuters)