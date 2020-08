Trump nói vaccine Covid-19 sẽ ra mắt đầu tháng 11

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ khả năng sẽ có vaccine nCoV trước cuộc bầu cử ngày 3/11 sắp tới.

Đây được coi là dự báo lạc quan hơn so với thời điểm do chính các chuyên gia y tế của Nhà Trắng đưa ra. Trả lời phỏng vấn trên chương trình phát thanh Geraldo Rivera, ông Trump cho biết vaccine có thể được ra mắt sớm hơn cuối năm.

Ông Trump tỏ ra lạc quan về triển vọng của quá trình phát triển biện pháp ngăn ngừa đại dịch. "Chúng ta sẽ sớm có vaccine, chúng ta sẽ sớm có phương pháp điều trị Covid-19", ông khẳng định.

Khi được hỏi liệu ông có tin Trung Quốc đã ăn cắp dữ liệu về vaccine từ Mỹ hay không, Tổng thống cho biết: "Tôi không chắc chắn hoàn toàn, nhưng điều đó có thể xảy ra". Trước đó, cơ quan an ninh nước này cáo buộc các tin tặc liên kết với chính phủ Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào công ty công nghệ sinh học Moderna, nhằm đánh cắp dữ liệu.

Trong bối cảnh nền kinh tế tê liệt, nước Mỹ đang bước vào đợt bầu cử. Tổng thống Trump mới đây thúc đẩy mở cửa trở lại các trường học, khi số ca tử vong theo ngày tại nước này đã hơn 1.000.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Viện trưởng Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, đưa ra quan điểm thận trọng hơn vào ngày 6/8, rằng có lẽ Mỹ sẽ có ít nhất một loại vaccine Covid-19 an toàn được tung ra thị trường khoảng cuối năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tedros Adhanom Ghebreyesus, giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu có khả năng sẽ diễn ra nhanh hơn vaccine Covid-19 đủ điều kiện phân phối như hàng hóa công cộng.

Khi được hỏi ý kiến về vaccine nCoV do Nga sản xuất, Michael Ryan, giám đốc điều phối chương trình cấp của WHO, cho biết: "Điều cần thiết bây giờ là đảm bảo bất kỳ loại vaccine nào được đưa vào sử dụng cũng đều an toàn và hiệu quả".

Đến nay, thế giới có khoảng hơn 135 loại vaccine đang được phát triển, trong đó 28 loại đã tiến vào thử nghiệm lâm sàng. Hãng dược Modẻna của Mỹ vẫn là một trong những đơn vị dẫn đầu cuộc đua, bên cạnh Đại học Oxford của Anh và công ty công nghệ sinh học CanSino từ Trung Quốc. Các nhà khoa học chủ yếu sử dụng virus bất hoạt, giảm độc lực hoặc công nghệ mới là mRNA.

Mạnh Kha (Theo SCMP)