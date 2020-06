Pompeo bị tố chê bai sau lưng Trump

Pompeo bề ngoài ủng hộ Trump, nhưng lén chê bai Tổng thống và nghi ngờ chính sách Triều Tiên của ông, theo cựu cố vấn an ninh quốc gia Bolton.

Trong hồi ký sắp xuất bản, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton kể rằng đã nhận được một ghi chú của Ngoại trưởng Mike Pompeo tại cuộc gặp lịch sử đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore tháng 6/2018. Trong ghi chú, Pompeo viết rằng Tổng thống "thật quá ngớ ngẩn", theo trích đoạn hồi ký được truyền thông Mỹ đăng ngày 17/6.

Pompeo đã tới Triều Tiên 4 lần trong năm 2018 để thúc đẩy chính sách đối ngoại của Trump. Tuy nhiên, Bolton nói rằng một tháng sau hội nghị thượng đỉnh ở Singapore, Pompeo nói rằng chính sách ngoại giao của Trump "không có khả năng thành công".

Cuốn hồi ký của Bolton cũng đề cập việc Pompeo thể hiện thái độ hoài nghi khi thăm Trung Đông năm 2018 và bí mật nghe cuộc điện đàm giữa Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người khuyến khích thúc đẩy ngoại giao với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Ngoại trưởng Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng tháng trước. Ảnh: Reuters.

Cũng theo cuốn sách này, Trump bị ám ảnh với việc yêu cầu Pompeo gửi tặng đĩa nhạc "Người Tên lửa" của Elton John cho Kim Jong-un. Các trợ lý của Pompeo hiện chưa bình luận về những thông tin này.

Pompeo là một trong những quan chức ủng hộ trung thành nhất của Trump và chưa bao giờ công khai bất đồng với Tổng thống. Trong ngày sinh nhật Trump hôm 14/6, Pompeo đăng Twitter chúc mừng: "Chúng tôi cảm ơn sự lãnh đạo của ngài và tất cả những gì ngài đã làm cho nước Mỹ".

Cuốn hồi ký của Bolton mang tên "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Căn phòng nơi chuyện đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng), dự kiến được xuất bản vào ngày 23/6. Chính quyền Trump hôm 16/6 đệ đơn kiện Bolton, sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng (NSC) xác định bản thảo hiện tại cuốn hồi ký có chứ một số thông tin mật về an ninh quốc gia, "có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng cho an ninh Mỹ". Trước đó cùng ngày, Trump tuyên bố Bolton có thể bị truy tố nếu tiết lộ thông tin mật trong hồi ký về Nhà Trắng.

Huyền Lê (Theo AFP)