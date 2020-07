Trump chỉ trích New York sơn 'biểu tượng thù ghét'

Trump gọi việc thành phố New York sơn dòng chữ "Mạng sống người da màu quan trọng" lên Đại lộ thứ Năm là "biểu tượng của sự thù ghét".

"Thành phố New York đã cắt giảm ngân sách một triệu USD của cảnh sát, nhưng thị trưởng New York đang lên kế hoạch sơn dòng chữ màu vàng 'Mạng sống người da màu quan trọng' to, đắt tiền lên Đại lộ thứ Năm, bôi xấu đại lộ sang trọng này", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng Twitter hôm 1/7.

Trump cho rằng dòng chữ này sẽ gây thêm tức giận cho những người thuộc tầng lớp tinh hoa của New York, những người yêu thành phố và vẫn nhớ rõ câu khẩu hiệu khủng khiếp "Nhốt chúng vào rọ, chiên chúng như thịt xông khói" trong phong trào biểu tình "Mạng người da màu quan trọng".

"Có thể cảnh sát tuyệt vời của chúng ta, những người đã bị vô hiệu hóa và khinh miệt bởi một thị trưởng ghét và không tôn trọng họ, sẽ không để biểu tượng thù hận này gắn với con phố lớn nhất New York. Thay vào đó hãy dùng tiền để chiến đấu với tội phạm", ông viết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 26/6. Ảnh: AFP.

Các cuộc biểu tình sắc tộc "Mạng sống người da màu quan trọng" đã diễn ra trên khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd hồi tháng 5. Thành phố New York là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do biểu tình.

Trước bài đăng của Trump, Thị trưởng New York Bill de Blasio nói rằng việc sơn dòng chữ trên Đại lộ thứ Năm, ngay bên ngoài Tháp Trump, sẽ được hoàn thành trong vài ngày nữa. Văn phòng thị trưởng tuần trước quyết định cho sơn những dòng chữ này trên đại lộ.

"Rõ ràng chúng tôi muốn Tổng thống nghe thấy bởi ông ấy không bao giờ thể hiện sự tôn trọng với những từ đó". de Blasio nói." Khi nghe về 'Mạng sống người da màu quan trọng', ông đã cho thấy một thực tế tiêu cực khủng khiếp không tồn tại và bỏ qua ý nghĩa cơ bản là chúng ta phải tôn vinh vai trò của người Mỹ gốc Phi trong lịch sử và xã hội của chúng ta".

Việc sơn dòng chữ trên đại lộ diễn ra sau khi thành phố quyết định cắt giảm ngân sách từ 95,3 tỷ USD xuống còn 88,19 tỷ USD, trong đó cắt giảm ngân sách dành cho cảnh sát. Các nhà hoạt động cải cách không hài lòng, cho rằng khoản cắt giảm này không đủ để giảm vai trò của Sở Cảnh sát New York trong thành phố.

Trong những tuần biểu tình rầm rộ phản đối bạo lực cảnh sát, Trump không đồng tình với thông điệp của người biểu tình. Hồi giữa tháng 6, ông nói nhiều người biểu tình đã xuống đường mà không biết họ đang biểu tình vì điều gì. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ tập trung vào việc bảo vệ lực lượng thực thi pháp luật khỏi những cáo buộc phân biệt chủng tộc có hệ thống.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser tháng trước ra lệnh sơn dòng chữ "Mạng sống người da màu quan trọng" gần Nhà Trắng, cũng như đổi tên một con phố gần đó thành "Black Lives Matter Plaza" để gửi thông điệp tới Tổng thống. Nhiều nhà hoạt động chỉ trích động thái này, mô tả đó là biểu hiện vô nghĩa, không có các bước đi thực tế.

Huyền Lê (Theo Politico)