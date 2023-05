Trùm Wagner muốn Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới Bakhmut

Trùm Wagner viết thư đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tới Bakhmut để đánh giá tình hình chiến trường.

"Do tình thế khó khăn tại đây và do ông là người có nhiều năm kinh nghiệm chỉ huy tác chiến, tôi đề nghị ông tới Bakhmut và đánh giá độc lập tình hình", lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin ngày 12/5 đăng lên Telegram bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Ông Prigozhin cho biết phía Ukraine đã thực hiện thành công một số cuộc phản công nhằm vào lực lượng chính quy Nga ở hai bên sườn Bakhmut, dẫn đến "tình hình tồi tệ" khiến Wagner mất khu vực vừa chiếm được.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận lực lượng Ukraine đã chọc thủng các điểm phòng ngự của Nga dọc chiến tuyến, khẳng định tình hình ở Bakhmut "trong tầm kiểm soát".

Sự bất hòa giữa trùm Wagner và Bộ Quốc phòng Nga ngày càng leo thang với dấu hiệu mới đây nhất là lời đe dọa rút quân khỏi Bakhmut của ông Prigozhin. Lãnh đạo Wagner từng chỉ trích Bộ trưởng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov có hành động "phản quốc" vì không cấp đạn cho lực lượng của ông.

Trước những lời công kích ngày càng tăng từ Prigozhin, quân đội Nga không đáp trả gay gắt, nhưng thực hiện những hành động dường như nhằm giảm ảnh hưởng của lãnh đạo Wagner. Nga đã cấm Prigozhin tuyển mộ tù nhân, cách thức từng giúp Wagner xây dựng được lực lượng 50.000 người vào cuối năm ngoái.

Giao tranh dữ dội tại Bakhmut diễn ra trong nhiều tháng qua khi cả Nga và Ukraine đều dồn lực. Ukraine tuyên bố Bakhmut là "chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga" tại vùng Donbass.

