Trục trặc tình cảm sau khi mắc sùi mào gà

Thanh Thư, 25 tuổi, bị người yêu chia tay sau khi chia sẻ mắc sùi mào gà không rõ nguồn lây.

Thư cho biết phát hiện bệnh cách đây khoảng ba tháng, các nốt mụn mọc ở môi âm hộ. Mới đầu, nốt mụn không gây đau, chỉ hơi ngứa ngáy, sau đó, cảm giác khó chịu tăng theo sự phát triển về kích thước của mụn. Thư đi khám, phát hiện mắc sùi mào gà do nhiễm HPV type 6.

Trước đó, người yêu của Thư vẫn quan tâm, chăm sóc, đưa đón ân cần. Khi biết Thư mắc sùi mào gà, chàng trai đột ngột xa lánh, đòi chia tay dù từng có dự định kết hôn.

"Tôi suy nghĩ mãi, đoán có lẽ bị lây nhiễm trong đợt đi triệt lông vùng kín, trước đây tôi cứ nghĩ chỉ cần chung thủy thì không nhiễm mấy bệnh tình dục, vì vậy chưa tiêm ngừa vaccine HPV", Thư nói.

Bệnh sùi mào gà khiến cặp đôi rạn nứt tình cảm. Ảnh minh họa: Vecteezy

Còn Thành An, 30 tuổi, ở Vĩnh Long, cảm thấy nặng nề khi được chẩn đoán mắc sùi mào gà. An cho biết không ngại khám và điều trị dài ngày, nhưng rất khổ sở khi bạn gái cho rằng "bệnh sùi mào gà là dấu hiệu không chung thủy" nên chặn mọi phương thức liên lạc.

"Tôi thực sự rất yêu bạn gái, nhưng cô ấy không còn tin tưởng, muốn dừng lại. Tôi cũng không biết phải làm sao để giải thích", Thành An nói.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quảng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết bệnh sùi mào gà do virus HPV gây ra, chủ yếu là type 6 và type 11. Nhiều người chưa hiểu về bệnh, cho rằng nhiễm sùi mào gà là không chung thủy hoặc e sợ bệnh sẽ lây nhiễm cho nhiều người.

Thực tế, tình trạng nhiễm HPV phổ biến trên toàn thế giới. Ở người chỉ có một bạn tình, khả năng nhiễm HPV trung bình trong suốt cuộc đời có thể lên tới 84,6% ở nữ giới, còn nam giới là 91,3%. Nhiều người nhiễm virus nhưng không có triệu chứng bệnh, song vẫn là nguồn lây cho người khác. Với sùi mào gà, thời gian ủ bệnh từ 3 tuần đến 8 tháng, trung bình khoảng 2-3 tháng sẽ xuất hiện các nốt sùi.

Cô gái tiêm vaccine HPV tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC để phòng bệnh chủ động. Ảnh: Hoàng Dương

Theo bác sĩ Quảng, virus HPV ngoài lây qua quan hệ tình dục, còn có thể lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp da kề da với vùng bị nhiễm virus hoặc dùng chung đồ cá nhân đã bị nhiễm virus như đồ lót, dụng cụ nam khoa, phụ khoa còn lưu mầm bệnh... Ngoài ra, số ít lây từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở.

"Rất khó để kiểm soát nguồn lây, vì vậy, cách tốt nhất là phòng ngừa chủ động", bác sĩ Quảng nói.

Việt Nam hiện có hai loại vaccine ngừa HPV. Trong đó, vaccine Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18, tiêm cho nữ giới từ 9-26 tuổi. Nữ từ 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, người từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi.

Còn Gardasil 9 là vaccine thế hệ mới, phòng 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, tiêm cho cả nam và nữ tuổi 9-45, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%. Lịch tiêm cho người 9-14 tuổi gồm hai mũi cách nhau 6-12 tháng. Người từ 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Bác sĩ Quảng lưu ý, những người đã nhiễm HPV vẫn nên tiêm vaccine để phòng các type virus còn lại. Bên cạnh đó, người dân cũng cần tạo lối sống lành mạnh để đảm bảo hệ miễn dịch tốt. Ví dụ như, ăn uống đa dạng, ăn nhiều rau xanh trái cây, uống đủ nước, tập thể dục đều đặn, vừa sức, không thức khuya, hút thuốc, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, không quan hệ với nhiều bạn tình.

Hoàng Yến