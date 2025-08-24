VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 bắt đầu lúc 2h30, quy tụ những VĐV mạnh như Nguyễn Văn Lai, Hứa Thuận Long...

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 thu hút sự chú ý lớn với quy mô kỷ lục. Giải năm nay ghi nhận 13.000 VĐV đăng ký, đông nhất từ trước đến nay trong hệ thống VM. Sự kiện chính diễn ra tại Quảng trường 2-4, Nha Trang, với đường chạy dọc trục Trần Phú và ven biển. Các hoạt động trước giờ xuất phát sôi động, từ việc hàng nghìn runner xếp hàng nhận bib tại expo, đến màn chạy khởi động cùng Nha Trang Runners khoác áo in cờ Tổ quốc. Đặc biệt, nhóm nhạc The Papers đã tổ chức mini concert ngày 23/8, khuấy động tinh thần hàng nghìn người tham dự.

KDI Holdings – đơn vị đồng hành – nhấn mạnh tinh thần "cảm nhận sự tự do" của giải. Đây là lần thứ tư Khánh Hòa đăng cai, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thể thao của địa phương, đồng thời khẳng định sức hút của Nha Trang như một điểm đến kết hợp nghỉ dưỡng và thể thao.

Nhóm phóng viên