Trực tiếp: VnExpress Marathon Cần Thơ 2025

-
1h50
VnExpress Marathon đưa 9.000 runner khám phá Cần Thơ hiền hòa, sôi động
Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Cần Thơ đánh giá việc VnExpress Marathon Cần Thơ đón 13.000 VĐV là tín hiệu tích cực cho cả thể thao và du lịch địa phương. Giải cho thấy sức hút với cộng đồng runner cả trong nước và quốc tế. Do đó, khi quyết định đồng hành tổ chức giải, UBND thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các Sở ban ngành dành nhiều nguồn lực, phối hợp trong việc lên đường chạy, an ninh, an toàn cho 9.000 VĐV. Lãnh đạo địa phương khẳng định giải đi qua nhiều phường, xã như Cái Khế, Cái Răng, Ninh Kiều... sẽ giúp quảng bá hình ảnh thành phố hiền hòa nhưng đầy sôi động đến runner trong và ngoài nước.
-
1h30
Lượng tình nguyện viên khổng lồ phục vụ giải
Giải đã huy động hơn 1.000 sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn tham gia làm tình nguyện viên. Lực lượng đông đảo này được chia thành nhiều nhóm đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau như trực trạm nước, hỗ trợ y tế, đảm bảo an ninh trên đường chạy, cổ vũ và phát vật phẩm sau khi về đích. Các nhóm bắt đầu công việc từ tối 13/9 và kéo dài đến khi giải khép lại vào trưa 14/9. Trước đó, ban tổ chức đã tổ chức đào tạo kỹ năng, đồng thời bố trí xe đưa tình nguyện viên đến từng vị trí theo phân công.
-
1h00
Đường chạy 42km qua 14 cây cầu
Cự ly 42km VnExpress Marathon Cần Thơ đưa VĐV qua 14 cây cầu, nhưng tổng cao độ chỉ khoảng 75 m - mức không quá thử thách runner. Trên hành trình, VĐV sẽ qua các cây cầu Ninh Kiều, nối liền trung tâm thành phố với khu vực Cái Khế; cầu Hưng Lợi, cây cầu dài hơn 500 m bắc qua sông Cần Thơ; cầu Trần Phú và cầu Nguyễn Văn Cừ, điểm giao thương quan trọng của đô thị. Xen kẽ là hàng loạt cầu nhỏ trong nội đô.