Trực tiếp: VnExpress Marathon Cần Thơ 2025

Cần ThơVnExpress Marathon Cần Thơ 2025 khởi tranh lúc 2h30 ngày 14/9, với cự ly 42km xuất phát đầu, sau đó lần lượt là 21km (3h30), 10km (4h30) và 5km (5h30).

Cự ly 42km VnExpress Marathon Cần Thơ đưa VĐV qua 14 cây cầu, nhưng tổng cao độ chỉ khoảng 75 m - mức không quá thử thách runner. Trên hành trình, VĐV sẽ qua các cây cầu Ninh Kiều, nối liền trung tâm thành phố với khu vực Cái Khế; cầu Hưng Lợi, cây cầu dài hơn 500 m bắc qua sông Cần Thơ; cầu Trần Phú và cầu Nguyễn Văn Cừ, điểm giao thương quan trọng của đô thị. Xen kẽ là hàng loạt cầu nhỏ trong nội đô.

Giải đã huy động hơn 1.000 sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn tham gia làm tình nguyện viên. Lực lượng đông đảo này được chia thành nhiều nhóm đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau như trực trạm nước, hỗ trợ y tế, đảm bảo an ninh trên đường chạy, cổ vũ và phát vật phẩm sau khi về đích. Các nhóm bắt đầu công việc từ tối 13/9 và kéo dài đến khi giải khép lại vào trưa 14/9. Trước đó, ban tổ chức đã tổ chức đào tạo kỹ năng, đồng thời bố trí xe đưa tình nguyện viên đến từng vị trí theo phân công.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Cần Thơ đánh giá việc VnExpress Marathon Cần Thơ đón 13.000 VĐV là tín hiệu tích cực cho cả thể thao và du lịch địa phương. Giải cho thấy sức hút với cộng đồng runner cả trong nước và quốc tế. Do đó, khi quyết định đồng hành tổ chức giải, UBND thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các Sở ban ngành dành nhiều nguồn lực, phối hợp trong việc lên đường chạy, an ninh, an toàn cho 9.000 VĐV. Lãnh đạo địa phương khẳng định giải đi qua nhiều phường, xã như Cái Khế, Cái Răng, Ninh Kiều... sẽ giúp quảng bá hình ảnh thành phố hiền hòa nhưng đầy sôi động đến runner trong và ngoài nước.

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 là giải đầu tiên trong hệ thống VM diễn ra tại khu vực miền Tây Nam Bộ, đánh dấu cột mốc mở rộng sau 7 năm phát triển ở các đô thị lớn miền Trung và miền Bắc. Đây cũng là thành phố thứ 10 mà hệ thống VnExpress Marathon đặt chân tới.

Giải diễn ra vào ngày 14/9, bắt đầu với cự ly 42km khởi tranh lúc 2h30. Trước đó, hoạt động phát race-kit được tổ chức trong hai ngày 12 và 13/9 tại công viên Sông Hậu. Với kỳ vọng ban đầu chỉ khoảng 6.000-7.000 người tham dự, giải đã nhận được sự hưởng ứng ngoài mong đợi ngay khi mở cổng Super Early Bird. Tổng cộng có hơn 9.000 vận động viên đăng ký tham gia các cự ly thi đấu chính thức.

Ban tổ chức kỳ vọng Cần Thơ sẽ tiếp nối thành công mô hình phát triển cộng đồng thể thao như đã từng thực hiện tại Huế, Quy Nhơn, Nha Trang hay TP HCM.

Tất cả các cự ly sẽ xuất phát và về đích tại công viên Sông Hậu. Riêng đích của cự ly 42 km được đặt tại quảng trường Bình Thủy nên ban tổ chức bố trí phương tiện đưa VĐV quay lại điểm xuất phát. Với những đoạn đường thiếu sáng, hơn 100 xe điện Xanh SM sẽ được huy động để chiếu sáng, bảo đảm an toàn cho các runner - giải pháp từng được áp dụng hiệu quả tại các kỳ VM trước.

Một điểm nhấn ấn tượng khác nằm ở lễ xuất phát cự ly 5 km lúc 5h30 sáng, nơi hơn 200 chú chim bồ câu được thả cùng thời điểm runner bắt đầu chặng đua, mang lại hình ảnh đầy cảm hứng về khởi đầu mới.

