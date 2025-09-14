Runner Nhật Bản áp đảo tại VnExpress Marathon Cần Thơ

Cần ThơMasaki Kusumoto và Kento Kabashima chia nhau hai vị trí đầu, biến cự ly 42km nam VM Cần Thơ sáng 14/9 thành cuộc chơi của các runner Nhật Bản.

Kento là gương mặt quen thuộc ở các giải chạy Việt Nam, từng giành á quân VnExpress Marathon Hải Phòng 2024. Nhưng Masaki lại hầu như lạ lẫm với người theo dõi chạy bộ trong nước. Chính vì thế, khi runner sinh năm 1988 này bứt lên ngay trong những kilomet đầu, nhiều người đặt câu hỏi về thân thế của anh.

Masaki Kusumoto - "cánh chim lạ" vô địch 42km nam VnExpress Marathon Cần Thơ. Ảnh: VnExpress Marathon Cần Thơ

Masaki bắt đầu chạy marathon từ 2017, tham gia nhiều giải trong khu vực châu Á nhưng chưa từng vô địch. Thành tích tốt nhất của anh là 2 tiếng 23 phút 08 giây, lập tại Hofu Marathon vào tháng 12/2021. Hồi tháng 7, tại Pattaya Marathon ở Thái Lan, Masaki đạt thông số 2 tiếng 38 phút 43 giây. Trong điều kiện độ ẩm trên 90% ở Cần Thơ và phải chạy qua 14 cây cầu, việc Masaki về đích sau 2 tiếng 37 phút 31 giây là thành tích đáng nể.

Trong phần lớn cuộc đua, chân chạy Nhật Bản không có đối thủ. Khoảng cách của anh với đồng hương Kento (2 tiếng 42 phút 19 giây) lên tới gần 5 phút. Chênh lệch còn lớn hơn nếu so với các runner Việt Nam. Hoàng Văn Hơn về thứ ba sau 2 tiếng 44 phút 25 giây, hơn Đặng Anh Quyết 27 giây còn Trương Văn Tâm về năm với thông số 2 tiếng 46 phút 56 giây.

Ở nội dung nữ, Lê Thị Thu Hà (Bình Phước) lần thứ ba liên tiếp vô địch VnExpress Marathon sau Đà Nẵng và Nha Trang. Cô dẫn đầu từ đầu đến cuối với pace ổn định 4:08 và về đích sau 3 tiếng 03 phút 29 giây. Nguyễn Ngọc Lan về nhì, sau người dẫn đầu gần 3 phút, trong khi Nguyễn Thị Thu Hà về thứ ba.

(Từ phải sang) Trương Trí Tâm, Triệu Tiến Luyện và Lý Nhân Tín ganh đua ở nhóm đầu 21km. Ảnh: VnExpress Marathon

Nếu như cự ly 42km chứng kiến một gương mặt lạ thống trị cuộc đua, thì cự ly 21km nam lại là một màn rượt đuổi không ngớt giữa Triệu Tiến Luyện, Trương Trí Tâm và Lý Nhân Tín. Đây đều là những chân chạy phong trào có tiếng ở Việt Nam. Họ thi nhau bứt lên, khiến vị trí dẫn đầu liên tục đổi chủ. Tuy nhiên, với cú nước rút xuất sắc ở vài trăm met cuối, Tiến Luyện đã giành chiến thắng với thông số 1 tiếng 14 phút 22 giây, chỉ hơn Trí Tâm 10 giây.

Đây là màn trở lại ấn tượng của chân chạy Lâm Đồng sau khoảng nửa năm vắng bóng ở các giải VnExpress Marathon. Lý Nhân Tín về thứ ba với cách biệt 25 giây so với Trí Tâm, đánh dấu một trong những cuộc đua sít sao nhất ở cự ly này.

Ở nội dung nữ, Doãn Thị Oanh (Vĩnh Phúc) sớm dẫn đầu và tạo khoảng cách đủ an toàn với tuyển thủ điền kinh Đà Nẵng Nguyễn Khánh Ly. Cô thong dong về đích sau 1 tiếng 22 phút 52 giây, lần thứ tư vô địch VnExpress Marathon trong năm nay sau các chiến thắng ở TP HCM, Hạ Long và Đà Nẵng.

Runner sinh năm 1983 Vương Thị Hiền bất ngờ vô địch 10km nữ. Ảnh: VnExpress Marathon

Cự ly 10km chứng kiến chiến thắng thuyết phục của Lê Kim Dược (35 phút 07 giây) và Vương Thị Hiền (42 phút 23 giây). Còn cự ly 5km, chức vô địch một lần nữa thuộc về thầy giáo thể dục Huế Lê Trọng Phú (17 phút 6 giây) và Nguyễn Thị Hiệp (19 phút 20 giây).

VnExpress Marathon Cần Thơ quy tụ 9.000 VĐV, đánh dấu lần đầu chuỗi giải chạy lớn nhất Việt Nam đến Tây Nam Bộ. Đường đua của giải được thiết kế qua những danh thắng nổi tiếng của thành phố như Chợ nổi Cái Răng, Cồn Cái Khế, Công viên Lưu Hữu Phước... Cự ly 21, 10 và 5km xuất phát và về đích ở Công viên sông Hậu, riêng cự ly 42km về đích ở quảng trường Bình Thuỷ.

Giải được kỳ vọng trở thành sự kiện thể thao thường niên của thành phố Cần Thơ, giúp địa phương kích cầu du lịch kết hợp chạy bộ. Trước khi cự ly 5km xuất phát, ban tổ chức thả 200 chú chim bồ câu lên trời để lan toả thông điệp hoà bình.

Đường chạy 42km đưa VĐV đi qua 14 cây cầu nhưng tổng cao độ chỉ khoảng 75m. Đây là nét đặc trưng của miền Tây sông nước. Để bảo đảm an toàn trong điều kiện thiếu sáng, hơn 100 xe ôtô điện Xanh SM được huy động để chiếu sáng dọc các đoạn đường chính, đặc biệt tại Lê Phước Thọ (km30).

Sau Cần Thơ, VnExpress Marathon sẽ đến Hà Nội với giải chạy đêm ngày 30/11.

Hoàng Đan