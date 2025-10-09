Việt Nam thắng nhọc ở vòng loại Asian Cup

TP HCMPhải nhờ hai bàn thắng ở nửa cuối hiệp hai, Việt Nam mới thắng Nepal 3-1 trong thế hơn người tại bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027.

*Ghi bàn: Tiến Linh 9', Xuân Mạnh 67', Văn Vĩ 72' - Shrestha 17'

*Tiếp tục cập nhật

Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi sớm mở tỷ số ở phút 9. Từ pha tạt bóng chuẩn xác của Trương Tiến Anh bên cánh phải, Nguyễn Tiến Linh thoát xuống đỡ một nhịp rồi sút chìm về góc xa, ghi bàn thứ 26 trong màu áo tuyển quốc gia. Tuy nhiên, lợi thế không được duy trì lâu. Phút 17, từ quả đá phạt bên trái của Nepal, hậu vệ Sanish Shrestha bật cao hơn Đỗ Duy Mạnh để đánh đầu hạ gục Văn Lâm, gỡ hòa 1-1 cho Nepal. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của đội bóng Nam Á vào lưới Việt Nam trong lịch sử đối đầu.

Xuân Mạnh (giữa) mừng bàn thắng đầu tay cho đội tuyển Việt Nam ở trận thắng Nepal trên sân Gò Đậu, TP HCM, tối 9/10/2025. Ảnh: Đức Đồng

Sau khi bị gỡ, đội chủ nhà dồn ép liên tục nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Hai Long, Hoàng Đức và Tiến Linh đều dứt điểm nguy hiểm song không thắng được thủ môn Kiran Limbu. Ngoài đường biên, HLV Kim Sang-sik tỏ rõ sự lo lắng trước lối chơi thiếu đột biến của các học trò.

Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một khi Hai Long băng xuống đối mặt, tiền vệ Laken Limbu phạm lỗi từ phía sau và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, bị truất quyền thi đấu. Lợi thế hơn người giúp chủ nhà dễ đá hơn hẳn trong hiệp hai.

Việt Nam 3-1 Nepal Diễn biến chính trận đấu.

Nhưng phải đến phút 67, đoàn quân Kim mới tái lập thế dẫn bàn. Từ quả phạt góc bên trái, thủ môn Nepal đấm bóng ra đúng vị trí của Phạm Xuân Mạnh. Hậu vệ 29 tuổi khống chế một nhịp rồi sút chân trái quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1. Đây là bàn thắng đầu tay của Xuân Mạnh cho tuyển quốc gia, nên hét lên vui mừng.

Chỉ năm phút sau, Nguyễn Hoàng Đức cứa lòng từ xa buộc Limbu đẩy bóng ra, và Nguyễn Văn Vĩ ập vào đá bồi ấn định tỷ số 3-1. Đó cũng là bàn thắng thứ năm của Văn Vĩ trong màu áo tuyển chỉ trong 10 tháng qua, trong đó có bốn bàn được ghi ngay trên sân Gò Đậu. Hậu vệ 27 tuổi lập tức đưa bóng vào trong áo, ám chỉ anh sắp có con.

Do đội nhà dẫn bàn, hàng nghìn khán giả bật đèn flash điện thoại tạo nên khung cảnh rực sáng sân Gò Đậu. Chiến thắng khi đó đã được đảm bảo cho chủ nhà, nhưng các cầu thủ dự bị vào sân như Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Đình Bắc vẫn khao khát ghi bàn. Thanh Nhàn đưa được bóng vào lưới ở phút bù, nhưng không được công nhận bàn thắng.

Ở cuộc tái đấu ngày 12/10 tới, Nepal tiếp tục mượn sân Thống Nhất, TP HCM làm sân nhà gặp Việt Nam.

Quang Dũng - Hoàng An