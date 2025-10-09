TP HCMBóng lăn lúc 19h30. Việt Nam tiếp Nepal ở lượt ba bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Gò Đậu.

Hai đội mới gặp nhau hai lần, đều ở vòng loại Asian Cup 2004, năm 2003. Ở trận đầu, đội tuyển thắng 5-0 nhờ hat-trick của tiền đạo Phạm Văn Quyến. Ở cuộc tái đấu trên sân trung lập Muscat, Oman, Việt Nam thắng 2-0, trong đó có công của Nguyễn Minh Phương.

Văn Lâm thi đấu cho đội tuyển lần đầu kể từ trận giao hữu với Nga tháng 9/2024, khi Việt Nam thua 0-3. Tiền vệ Lê Phạm Thành Long lần đầu đá chính cho đội tuyển ở một trận chính thức. Ngoài ra, các vị trí còn lại đều có nhiều kinh nghiệm quốc tế.

Việt Nam tiếp Nepal trên sân Gò Đậu, Bình Dương (cũ), nay thuộc TP HCM, trong lượt ba vòng loại Asian Cup 2027, lúc 19h30 thứ Năm 9/10/2025. Trước đối thủ kém 62 bậc trên bảng FIFA, HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu thắng và thử nghiệm lối chơi.

Đội tuyển trong buổi tập trên sân Gò Đậu tối 8/10/2025. Ảnh: Đức Đồng

Hai đội từng gặp nhau ở vòng loại Asian Cup 2004, khi Việt Nam thắng đậm 5-0 và 2-0. Lần này, thầy trò HLV Kim còn có lợi thế lớn khi được thi đấu cả hai lượt trên sân nhà. Do bất ổn trong nước, Nepal mượn sân Thống Nhất, TP HCM cho trận tái đấu ngày 12/10.

Trước hai trận, nhà cầm quân Hàn Quốc khẳng định mục tiêu "giành trọn 6 điểm". Ông cũng tiết lộ sẽ kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, với nhiều cầu thủ U23 được trao cơ hội như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Thanh Nhàn. Đây là dịp để họ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới SEA Games cuối năm.

Bên kia chiến tuyến, HLV Matthew Ross mang sang 23 cầu thủ, trong đó có 12 người đang thi đấu ở nước ngoài. Hai gương mặt đáng chú ý là thủ môn kỳ cựu Kiran Chemjong và tiền đạo Anjan Bista. Dù vậy, HLV Ross thừa nhận Nepal sẽ chơi phòng ngự phản công để hạn chế sức mạnh của đội chủ nhà.

Trước trận, HLV Kim Sang-sik gây chú ý khi bổ nhiệm hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh làm đội phó. Lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Việt Nam, có một cầu thủ Việt kiều giữ vai trò này. Ông kỳ vọng Quang Vinh cùng Duy Mạnh và Hoàng Đức sẽ giúp đội duy trì sự gắn kết và quyết tâm cao nhất trong hành trình chinh phục suất dự Asian Cup 2027.

Quang Dũng - Hoàng An