-
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Văn Lâm - Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Tiến Dũng - Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Quang Vinh - Hai Long, Tiến Linh, Tuấn Hải.
Văn Lâm thi đấu cho đội tuyển lần đầu kể từ trận giao hữu với Nga tháng 9/2024, khi Việt Nam thua 0-3. Tiền vệ Lê Phạm Thành Long lần đầu đá chính cho đội tuyển ở một trận chính thức. Ngoài ra, các vị trí còn lại đều có nhiều kinh nghiệm quốc tế.
-
Thống kê đối đầu
Hai đội mới gặp nhau hai lần, đều ở vòng loại Asian Cup 2004, năm 2003. Ở trận đầu, đội tuyển thắng 5-0 nhờ hat-trick của tiền đạo Phạm Văn Quyến. Ở cuộc tái đấu trên sân trung lập Muscat, Oman, Việt Nam thắng 2-0, trong đó có công của Nguyễn Minh Phương.