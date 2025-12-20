Thái LanTrong lễ bế mạc SEA Games 33, Thái Lan trao cờ tổ chức Đại hội tiếp theo cho Malaysia, khép lại những ngày hội thể thao nhiều tranh cãi.

Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra tối 20/12 trên sân Rajamangala (Bangkok), với các tiết mục nghệ thuật, diễu hành của đoàn thể thao và nghi thức trao cờ đăng cai cho Malaysia. Những loạt pháo hoa rực sáng trên nóc sân, cùng hình ảnh các vận động viên chụp ảnh, selfie trên mặt cỏ, đánh dấu thời khắc khép lại Đại hội sau 11 ngày tranh tài chính thức.

Pháo hoa trong lễ bế mạc SEA Games 33 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan tối 20/12/2025. Ảnh: Bùi Lượng

Chương nghệ thuật đầu tiên mang tên "Âm vang tiếng còi" (The Sound of Whistle). Chủ nhà sử dụng công nghệ trình chiếu laser để tái hiện các môn thi đấu tại SEA Games 33. Sau đó, nghệ sĩ Daou Pittaya biểu diễn cùng Kratae Nipaporn một loạt bài hát, trong đó có hit Tan chảy. Daou là nghệ sĩ Thái Lan gốc Hoa, 27 tuổi, trong khi ca sĩ Kratae Nipaporn là cựu võ sĩ muay Thai 38 tuổi. Cả hai cũng xuất hiện trở lại ở chương nghệ thuật tiếp theo "Âm thanh của những nhà vô địch" (The Sound of Champions).

Xen giữa các chương trình nghệ thuật, những đoàn thể thao lần lượt diễu hành vào sân. Đáng chú ý, Campuchia vẫn xuất hiện với quốc kỳ và biển tên, dù đoàn này đã quyết định rút toàn bộ VĐV về nước chỉ một ngày sau lễ khai mạc. Đoàn Việt Nam góp mặt với khoảng hơn 10 VĐV, chủ yếu là những người thi đấu đến sát ngày bế mạc, vì phần lớn thành viên đã về nước từ trước.

Kỳ SEA Games nhiều tranh cãi khép lại Diễn biến chính lễ bế mạc SEA Games 33.

Nghi thức hạ cờ Thái Lan và trao cờ Ủy ban Olympic Đông Nam Á cho Malaysia được tổ chức sau phần diễn văn bế mạc của Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Prompow. Trong lúc tuyên bố bế mạc, ông Thamanat nói nhầm thành "khai mạc", chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề trêu đùa trên mạng xã hội Thái Lan. Một kỳ SEA Games nhiều "sạn", được kéo tới lễ bế mạc.

Chủ nhà để lại nhiều tranh cãi kéo dài từ lễ khai mạc đến ngày thi cuối cùng. Ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, ban tổ chức chủ nhà bị chỉ ra các sự cố như hiển thị sai quốc kỳ, nhầm điểm, chậm cập nhật bảng tổng sắp và phát sinh nhiều đơn khiếu nại.

Đoàn Việt Nam diễu hành trong lễ bế mạc. Ảnh: Bùi Lượng

Công tác trọng tài trở thành tâm điểm chỉ trích ở nhiều môn, đặc biệt là các môn võ và bóng đá. Nhiều quyết định gây tranh cãi xuất hiện trong các trận đấu có sự góp mặt của Việt Nam, Philippines, Malaysia và chủ nhà Thái Lan. Ở bóng đá nữ, tuyển Việt Nam bị từ chối một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết với Philippines, cũng như một quả phạt đền ở vòng bảng. Ở các môn võ, pencak silat và muay Thái chứng kiến phản ứng gay gắt từ các đoàn, thậm chí có vụ việc liên quan đến tấn công trọng tài và tước huy chương ngay trước lễ trao giải.

Nhiều ý kiến cho rằng công tác tổ chức và điều hành cần được cải thiện để đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Đại hội lần này cũng ghi nhận Campuchia rút toàn bộ VĐV về nước ngay sau lễ khai mạc, với lý do lo ngại an ninh.

SEA Games 33 khép lại với việc Thái Lan đứng nhất toàn đoàn, giành kỷ lục 233 HC vàng, phá mốc 205 HC vàng của Việt Nam tại SEA Games 31. Indonesia xếp thứ hai với 91 HC vàng, còn Việt Nam đứng thứ ba với 87 HC vàng, 81 HC bạc và 110 HC đồng, tổng cộng 278 huy chương. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (57 HC vàng), Singapore (52) và Philippines (50). Bốn đoàn Myanmar (3), Lào (2), Brunei (1) và Timor Leste không giành được HC vàng.

Việt Nam được coi là hoàn thành mục tiêu từ 90 đến 110 HC vàng, nếu tính cả các môn biểu diễn. Việt Nam giành 5 HC vàng ở các môn biểu diễn gồm MMA, thể thao điện tử audition và kéo co. Điền kinh đóng góp nhiều HC vàng nhất cho đoàn với 12 tấm, trong đó Nguyễn Thị Oanh giành ba HC vàng ở các cự ly 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. Ở môn bơi, Việt Nam giành 6 HC vàng, đứng sau Singapore. Bóng đá là điểm sáng khi Việt Nam giành hai HC vàng và một HC bạc, đứng đầu khu vực ở môn này.

VĐV giàu thành tích nhất của Việt Nam kỳ này là nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh với 4 HC vàng, một bạc. VĐV nhiều huy chương nhất cũng là nữ, khi Võ Thị Mỹ Tiên giành 1 HC vàng, 3 bạc và 5 đồng ở môn bơi.

SEA Games 34 sẽ diễn ra tại Malaysia từ ngày 18/9 đến 29/9/2027. Một số môn như vật, rowing và canoeing sẽ không có trong chương trình thi đấu. Phần lớn các môn còn lại dự kiến giữ tương tự SEA Games 33, thêm các môn khác phù hợp với thế mạnh của chủ nhà. Tuy nhiên, danh sách môn có thể vẫn còn thay đổi trong các cuộc họp tiếp theo của những đoàn tham gia.

Quang Dũng - Hoàng An