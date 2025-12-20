Thái LanLễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, từ 19h hôm nay 20/12.

Thái LanViệt Nam đứng thứ ba với 278 huy chương, trong khi đó chủ nhà Thái Lan phá kỷ lục Đại hội với 233 HC vàng.

Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan từ 19h30 thứ Bảy 20/12/2025. Buổi lễ sẽ có các tiết mục nghệ thuật, sau đó là phần diễu hành của các đoàn, và trao cờ tổ chức từ Thái Lan sang Malaysia.

Malaysia sẽ tổ chức SEA Games 34 tháng 9/2027.

Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 87 HC vàng, 81 bạc và 110 đồng, xếp thứ ba toàn đoàn sau Thái Lan (233 HC vàng) và Indonesia (91). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (57), Singapore (52) và Philippines (50). Bốn đoàn xếp cuối Myanmar (3), Lào (2), Brunei (1) và Timor Leste không giành HC vàng nào.

Việt Nam đứng đầu các môn bóng đá với hai HC vàng, một bạc. Sau đó đến Indonesia một vàng, một bạc, và Philippines một vàng, một đồng. Thái Lan chỉ đứng thứ tư với hai bạc, hai đồng, dù là đoàn duy nhất có huy chương ở cả 4 nội dung.

Quang Dũng - Hoàng An