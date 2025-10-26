-
9h57
Bảo Khánh vô địch Olympia 2025 ở câu hỏi cuối cùng
Đây là phần thi cá nhân. Mỗi thí sinh được chọn một gói câu hỏi, trị giá 20 hoặc 30 điểm. Các em giành điểm nếu trả lời đúng, được gấp đôi điểm nếu chọn Ngôi sao hy vọng, không mất điểm khi sai. Người bấm chuông giành quyền trả lời từ gói câu hỏi của người chơi chính sẽ giành điểm nếu đúng, bị trừ một nửa số điểm câu đó nếu sai.
Thanh Tùng là người thi Về đích đầu tiên, vì đang có điểm cao nhất. Theo sau là Bảo Khánh, Duy Khoa và Nhựt Lam.
Trước khi chọn gói câu hỏi, Thanh Tùng được xem màn cổ vũ ở quê nhà. Em bất ngờ và xúc động khi được nhận lời chúc của cụ mình. Bạn bè của Tùng cho biết đã chuẩn bị rất nhiều món ăn đặc sản quê hương, tin tưởng em sẽ giành chiến thắng. Thanh Tùng một lần nữa không kìm được nước mắt, cảm ơn tới gia đình, thầy cô, bạn bè.
Tùng chọn gói ba câu, 20 điểm. Câu đầu tiên hỏi về nguyên tắc bầu cử đại biểu Quộc hội và Hội đồng nhân dân, Tùng trả lời "dân chủ và minh bạch" nhưng không chính xác. Nhựt Lam nhanh chóng bấm chuông, dõng dạc trả lời "bình đẳng, dân chủ, trực tiếp, bỏ phiếu kín". Tuy nhiên, đáp án không có "dân chủ", mà là "phổ thông", còn ba nguyên tắc còn lại giống câu trả lời của Lam. Nam sinh tiếc nuối khi bị trừ 10 điểm.
Câu hỏi thứ hai của Thanh Tùng về lĩnh vực Toán học, yêu cầu tìm ba số tam giác có tổng bằng 50. Duy Khoa bấm chuông, hồi hộp trước khi trả lời "5, 21, 28", nhưng đáp án là "21, 28 và 1". Khoa mất 10 điểm.
Tùng cho biết "chơi an toàn", nên tiếp tục không chọn Ngôi sao hy vọng. Câu hỏi số ba thuộc lĩnh vực Hóa học, hỏi chất nào dùng trong các thiết bị đóng cắt điện cao thế. Lần này, Bảo Khánh giành quyền trả lời và đưa ra đáp án "SO2", nhưng đáp án là "SF6". Như hai bạn chơi trước, Khánh cũng bị trừ 10 điểm.
Kết thúc phần Về đích cá nhân, Tùng may mắn dù không trả lời đúng câu nào nhưng không mất điểm, bảo toàn điểm số 210. Trong khi đó, mỗi bạn chơi mất 10 điểm. Tùng vẫn giữ vị trí dẫn đầu.
Bảo Khánh là người thi "Về đích" thứ hai. Sau màn cổ vũ aerobic hào hứng và tiếp sức của 4 giáo viên đồng hành từ mẫu giáo đến THPT ở Hoàng thành Thăng Long, em quyết định chọn gói câu hỏi 70 điểm.
Câu hỏi đầu trị giá 20 điểm hỏi về câu thơ giống nhau ở hai tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: " Mười chính sách của Việt Minh" và "Lịch sử nước ta", Khánh trả lời "đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh". Đây là câu trả lời chính xác.
Câu thứ hai giá trị 30 điểm, hỏi về 2 đảo nằm trên đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải ở vịnh Bắc Bộ, được ban hành ngày 21/2/2025. Khánh trả lời đảo Cồn Cỏ và Trà Cổ. Với đáp án này, nam sinh vươn lên dẫn đầu 225 điểm, khiến cuộc đua trở nên kịch tính.
Câu hỏi cuối cùng hỏi về các nguyên tố hóa học tạo nên chất R-45B. Nam sinh trả lời clo, cacbon, hydro. Trường quay bùng nổ khi MC công bố các thí sinh khác không còn cơ hội vì em đã trả lời đúng. Em có thêm 20 điểm từ câu này, tổng là 245 điểm, vượt lên dẫn đầu.
Duy Khoa là thí sinh thứ ba thi Về đích. Em được nghe lời chúc từ bố và người bạn thân thiết đang ở Nhà hát Sông Hương. Các cổ động viên của Duy Khoa xếp chữ "bền chí" như lời chúc gửi tới em. Nam sinh chuyên Quốc học chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm.
Câu hỏi đầu tiên được đưa ra dưới dạng video, đề cập đến xuồng CQ, thường được dùng trong cứu nạn, cứu hộ và hỏi "CQ" là viết tắt của hai chữ nào. Khoa trả lời "cảm quang", nhưng không chính xác. Ngay lập tức, Nhựt Lam bấm chuông và trả lời "chủ quyền", giành 20 điểm từ quỹ 140 của Duy Khoa.
Câu hỏi thứ hai thuộc lĩnh vực Vật lý, yêu cầu tính tốc độ âm trong gang. Khoa đã quỳ hẳn xuống để tính toán nhưng không đưa ra đáp án chính xác. Bảo Khánh là người giành được quyền trả lời, với đáp án "180 m/s". Tuy nhiên, đáp án của chương trình là "3.194 m/s", cũng là câu trả lời của Duy Khoa nhưng em quên không làm tròn. Khoa ôm đầu tiếc nuối, còn Bảo Khánh bị trừ 15 điểm.
Nam sinh chọn Ngôi sao hy vọng cho câu hỏi cuối cùng, hỏi về nhà cải cách đã đưa ra quan điểm "mình thiệt, lợi dân, dân gắn bó". Trong những giây cuối cùng, Duy Khoa trả lời "Đặng Huy Trứ". Những giây phút kịch trính trôi qua vì nếu trả lời sai, em sẽ bị trừ 30 điểm, bất kể các bạn chơi có bấm chuông hay không. Nam sinh thở phào khi người dân chương trình thông báo em trả lời đúng và giành 60 điểm, vì đã giành Ngôi sao Hy vọng.
Duy Khoa kết thúc phần thi vủa mình với 180 điểm. Bảo Khánh vẫn đứng đầu với 230 điểm, Thanh Tùng 210, Nhựt Lam 145.
Nhựt Lam là người "về đích" cuối cùng, là phần chơi định đoạt vị trí của các nhà leo núi. Bạn bè dành cho nam sinh nhiều câu slogan động viên: "Tự tin, quyết tâm, Nhựt Lam vô địch", "Bứt phá hết mình, vòng nguyệt quế gọi tên Nhựt Lam". Nam sinh nói sẽ chơi hết mình, chọn gói câu hỏi cao nhất với 3 câu 30 điểm.
Câu đầu hỏi về tác giả công trình "Đại Nam quấc âm tự vị", Lam đưa ra câu trả lời "Đào Duy Anh" nhưng không chính xác. Các thí sinh khác không giành quyền trả lời. Đáp án đúng là Huỳnh Tịnh Của.
Lam chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi số hai. Câu này yêu cầu trả lời bằng tiếng Anh từ nội dung trao đổi của 2 MC kênh truyền hình đối ngoại Vietnam Today. Lam tự tin đọc câu trả lời rất nhanh. Em kể nghe về hội chợ mùa thu 2025, tổ chức ở trung tâm hội nghị quốc gia, với 3.000 gian hàng trưng bày ở khuôn viên 100.000 m2. Đây là câu trả lời đúng, em giành 60 điểm, vươn lên 205 điểm, cách người dẫn đầu 25 điểm.
Câu cuối hỏi về những virus có hệ gene là DNA, em trả lời đậu mùa, Covid, sốt xuất huyết, thủy đậu nhưng đáng tiếc không chính xác. Bảo Khánh giành quyền bấm chuông, đưa ra câu trả lời là virus viêm gan B và đậu mùa, dù không chính xác, bị trừ 15 điểm nhưng Bảo Khánh vẫn dẫn đầu.
-
9h35
Thanh Tùng tiếp tục dẫn đầu
Phần thi này có 4 câu hỏi, có thời gian trả lời khoảng 10-60 giây mỗi câu. Thí sinh đưa ra đáp án đúng và nhanh nhất được 40 điểm, sau đó giảm dần 30, 20 và 10 điểm.
Với điểm tối đa 160, đây là phần thi chứng kiến nhiều màn lội ngược dòng hoặc gia tăng cách biệt điểm số của bốn "nhà leo núi". Câu hỏi đầu tiên đề cập đến sơ đồ đơn giản hóa của một nhà máy điện, hỏi thí sinh về nhà máy được đề cập. Bảo Khánh và Duy Khoa trả lời "Hạt nhân", Thanh Tùng cũng đưa ra đáp án tương tự nhưng giơ bảng vì máy tính gặp trục trặc. Ba thí sinh lần lượt có thêm 40, 30 và 20 điểm. Nhựt Lam không có điểm ở câu này do trả lời sai.
Câu hỏi thứ hai yêu cầu sắp xếp hình ảnh với các khối tương ứng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Cả 4 thí sinh đều có chung cách sắp xếp, Bảo Khánh có thêm 40 điểm, Nhựt Lam giành thêm 30 điểm, Thanh Tùng 20 điểm, Duy Khoa được 10 điểm.
Câu hỏi số ba yêu cầu thí sinh tư duy logic, tìm mật mã gồm hai từ dựa vào gợi ý bằng chữ cái và màu sắc cho trước. Trả lời trong vòng chưa đến hai giây, Duy Khoa đưa ra đáp án "Vươn mình". Đây cũng là câu trả lời của ba thí sinh còn lại. Khoa cho biết để tìm ra đáp án này, em chọn theo màu và chữ cái theo chiều kim đồng hồ, sử dụng kiểu gõ telex. Với câu trả lời này, Duy Khoa có thêm 40 điểm; ba thí sinh Thanh Tùng, Bảo Khánh và Nhựt Lam lần lượt nhận 30, 20 và 10 điểm.
Câu hỏi thứ 4 cho nhiều dữ kiện như đổi mới sáng tạo, khoa học vui, các công cụ hỗ trợ,... yêu cầu thí sinh tìm ra đáp án tổng hợp từ các dữ kiện. Đáp án là "STEM". Thí sinh có câu trả lời nhanh nhất là Thanh Tùng giành 40 điểm, chậm hơn 1 giây là Duy khoa có 30 điểm, Nhựt Lam có 20 điểm, Bảo Khánh 10 điểm.
Sau phần thi này, Thanh Tùng dẫn đầu với 210 điểm. Xếp thứ hai là Bảo Khánh - 185 điểm. Cuối cùng là Duy Khoa (150 điểm) và Nhựt Lam (135).
-
9h25
Thanh Tùng 'vượt chướng ngại vật' đầy kích tính
Bốn thí sinh cùng đi tìm từ khóa có 21 chữ cái, thông qua gợi ý là hình ảnh và 4 câu hỏi gợi mở. Mỗi câu hỏi tương ứng với 10 điểm. Ở hàng ngang số 1 gồm 7 chữ cái, điền từ còn thiếu trong câu hỏi về khái niệm văn học, tất cả đều trả lời đúng là "dân gian" và giành được điểm 10.
Thanh Tùng lựa chọn hàng ngang thứ hai, gồm 7 chữ cái. Câu hỏi là: Đêm trắng, Vòng tròn bội bạc, Bắt quỷ thuộc loại hình nghệ thuật sân khấu nào?. Bốn thí sinh đưa ra câu trả lời khác nhau. Tùng là người duy nhất giành được điểm với đáp án "Kịch nói".
Là người có điểm số thấp nhất, lúc này, Tùng bất ngờ bấm chuông, đưa ra từ khóa là "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". Em có phần thiếu tự tin khi MC hỏi đã đếm kỹ từ khóa chưa. Tùng nói đã quên cách đếm, song muốn được trải qua cảm giác bấm chuông ở trận đấu cuối cùng.
Hội trường bùng nổ khi MC thông báo đáp án em đưa ra chính xác. Tùng cho biết tình cờ hôm qua em có đọc lại một số tác phẩm của Lưu Quang Vũ nên nhớ đến tác phẩm này. Em vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm. Xếp sau là Bảo Khánh 75 điểm, Duy Khoa và Nhựt Lam lần lượt có 70 và 45 điểm.
-
9h10
Bảo Khánh dẫn đầu phần thi Khởi động
Mỗi thí sính sẽ có một lượt Khởi động cá nhân với 6 câu hỏi, mỗi câu trị giá 10 điểm. Thí sinh trả lời đúng sẽ giành điểm, sai không bị trừ. Sau lượt riêng, bốn thí sinh thi đấu lượt chung với 12 câu. Ở phần này, các em phải bấm chuông giành quyền trả lời. Đưa ra đáp án đúng, thí sinh nhận thêm 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm.
Xuất phát ở vị trí đầu tiên, Duy Khoa nhập cuộc chậm rãi và thận trọng hơn các trận đấu trước. Khoa giành điểm ở các câu hỏi về Toán học, Lịch sử, Vật lý và hiểu biết chung, mất điểm ở câu Văn học và Tiếng Anh, giành 40/60 điểm.
Thanh Tùng thi ngay sau đó. Ở lượt khởi động cá nhân, Thanh Tùng dành được 30 điểm, với 3 đáp án đúng trong câu hỏi tiếng Anh, nữ anh hùng Võ Thị Sáu và câu hỏi Toán học về năm 1975.
Bảo Khánh đang dẫn đầu với 50 điểm, trả lời đúng 5/6 câu, ở nhiều lĩnh lực như Toán học, Tiếng Anh, Sinh học, hiểu biết xã hội và kiến thức chung. Em trả lời dõng dạc, bình tĩnh và thường đưa ra đáp án ngay sau khi MC đọc xong câu hỏi. Khánh chỉ mất điểm ở câu Văn học, đang dẫn đầu.
Nhựt Lam giành 40 điểm trong phần thi khởi động với 4 câu trả lời đúng về lực lượng huyền thoại Đoàn tàu không số, ước số của 101012, vua Ngô Quyền, ca ghép tạng tim, phổi ở Bệnh viện Việt Đức. Em mất điểm ở câu hỏi bằng tiếng Anh và số tổng đài phòng chống mua bán người.
Bốn thí sinh thể hiện tốc độ bấm chuông khi cạnh tranh giành quyền trả lời ở 12 câu hỏi lượt chung.
Duy Khoa là người bấm chuông nhiều nhất - 5 lần, trong đó ba câu trả lời đúng, có thêm 30 điểm và hai đáp án sai, bị trừ 10 điểm. Nhựt Lam có số lần giành được chuông bằng Duy Khoa, nhưng sai nhiều câu hơn. Bảo Khánh chỉ bấm chuông ba lần, nhưng có hai đáp án đúng, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu. Thanh Tùng không giành thêm điểm ở phần này. Các thí sinh thể hiện kiến thức đa dạng. Khánh mạnh kiến thức xã hội, Vật lý; trong khi Duy Khoa giành điểm ở những câu về Sinh học, Lịch sử, Y học. Nhựt Lam có điểm ở câu Văn học.
Sau phần thi khởi động, Bảo Khánh dẫn đầu với 65 điểm, Duy Khoa 60 điểm, Thanh Tùng và Nhựt Lam lần lượt được 30 và 35 điểm.
-
8h30
Trận chung kết bắt đầu
Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, TP Huế) thi đấu ở vị trí thứ nhất. Trong video giới thiệu, Duy Khoa "dẫn" người xem đi tham quan TP Huế bằng xe buýt hai tầng, qua các địa danh nổi tiếng của Huế như Kinh thành Huế. Em còn giới thiệu Trung tâm giám sát điều hành giao thông thông minh, các món ăn đặt trưng của Huế. "Chuyến đi" của Duy Khoa dừng ở THPT chuyên Quốc học Huế, ngôi trường em đang theo học.
Nam sinh nói "Duy" có nghĩa là duy nhất, thể hiện sự kiên định với mục tiêu đã đặt ra. "Khoa" là khoa học. Em khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực trên con đường chinh phục tri thức.
Đam mê tìm hiểu lịch sử, em nói thích hình tượng Long Mã trên các công trình kiến trúc của Huế. Đây là linh thú đặc biệt, là sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa. Hình tượng Long Mã kết thúc video với lời chúc Khoa phát huy phong độ tốt nhất để giành chiến thắng.
Ngay sau clip về Duy Khoa, cầu truyền hình đặt tại Nhà hát Sông Hương cổ vũ Duy Khoa bằng bài hát "Nhà tôi có treo một lá cờ", với màn đồng diễn của các học sinh trường THPT chuyên Quốc học.
Thi đấu ở vị trí thứ hai, Đoàn Thanh Tùng (chuyên Lê Quý Đông, Khánh Hòa), khóc khi nhìn thấy bạn bè, thầy cô đội mưa để cổ vũ cho mình. Khánh Hòa đang mưa lớn, song hàng trăm học sinh, thầy cô biểu diễn bài chòi, rap và carnaval để ủng hộ tinh thần cho Tùng.
Trong video giới thiệu, Thanh Tùng xuất hiện với môn lặn biển, lái mô tô nước, giới thiệu Khánh Hòa hiện đại nhưng đậm màu sắc văn hóa truyền thống, từ lợi thế bãi biển đẹp đến di tích Tháp Bà Ponagar, văn miếu Diên Khánh, cánh đồng điện gió.
Trần Bùi Bảo Khánh (chuyên Hà Nội - Amsterdam) là thí sinh tiếp theo. Nam sinh nhìn nhận tri thức là hành trình không ngơi nghỉ. Em đến với chung kết Olympia không chỉ mang theo mong ước của bản thân, mà còn truyền thống học tập và khát khao vươn lên của học sinh Hà Nội. Sở thích của em là đọc sách, tìm hiểu kiến thức mới.
Là học sinh thứ 6 của trường lọt vào chung kết Olympia, Khánh được kỳ vọng mang về vòng nguyệt quế thứ hai. Hơn 8.000 học sinh, thầy cô, phụ huynh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có mặt ở Hoàng thành Thăng Long để cổ vũ em.
Người thi ở vị trí cuối cùng là Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp). Mở đầu video giới thiệu, Nhựt Lam dẫn dắt khán giả về vườn cây ăn trái ở Đồng Tháp và giới thiệu ý nghĩa cái tên đặc biệt do ông bà nội đặt cho em. "Nhựt" có nghĩa là mặt trời đầy nhiệt huyết, ấm áp, "Lam" gợi nhớ hình ảnh mặt sông Tiền chảy qua quê hương muôn đời. Lam cho biết mảnh đất sen hồng với truyền thống hiếu học, khoa cử như nước sông Tiền không bao giờ cạn là điểm tựa vững chắc cho em trong cuộc thi.
Điểm cầu Đồng Tháp gây ấn tượng với khán giả khi xuất hiện với hình ảnh chợ nổi trên sông Tiền. Hàng nghìn cổ động viên tập trung tại công viên Lạc Hồng với xe hủ tiếu Mỹ Tho, gánh trái cây gợi nhớ đến biệt danh "hoàng tử vương quốc trái cây Đồng Tháp" của Nhựt Lam.
-
8h15
Ba quán quân Olympia theo dõi trận đấu từ Australia
Đặng Lê Nguyên Vũ (quán quân Olympia năm 2022), Lê Xuân Mạnh (2023) và Võ Quang Phú Đức (2024) hiện đều theo học Đại học Melbourne, ngôi trường số 1 của Australia, với phần thưởng từ cuộc thi.
Là cựu học sinh THPT chuyên Quốc học, Phú Đức hôm nay mặc đồng phục của trường để cổ vũ đàn em Duy Khoa.
"Năm nay rất vui vì bọn mình được xem chung kết cùng nhau. Tất cả rất trông đợi màn tranh tài gay cấn của bốn thí sinh, chờ đợi quán quân mới xuất hiện", Đức nói.
-
8h05
Bốn thí sinh xuất hiện ở trường quay
Trước giờ thi đấu chừng 30 phút, bốn thí sinh xuất hiện ở trường quay. Các em thử chuột, bàn phím và tranh thủ bày trí bục thi đấu của mình bằng các đồ dùng kỷ niệm, may mắn.
Không khí trường quay khẩn trương để chuẩn bị lên sóng trực tiếp lúc 8h30. Khán giả được phổ biến nội quy và tập dượt các màn cổ vũ. Bốn thí sinh tỏ ra hồi hộp.
Thí sinh vô địch Olympia sẽ được trao vòng nguyệt quế mạ vàng, nhận thưởng 50.000 USD (hơn 1,2 tỷ đồng). Thí sinh giành giải nhì nhận 200 triệu đồng, hai giải ba 100 triệu đồng mỗi giải.
Điểm cầu cổ vũ cho Duy Khoa đặt tại Nhà hát Sông Hương, TP Huế, với sức chứa 1.000 chỗ ngồi. Ban đầu, điểm cầu được đặt tại Nghênh Lương Đình, nhưng do ảnh hưởng của bão số 12, kế hoạch được điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho tất cả học sinh, giáo viên.
Quảng trường 2/4, nơi có tháp Trầm Hương - biểu tượng nổi tiếng của Khánh Hòa, là nơi đặt điểm cầu tiếp sức cho Thanh Tùng. Khu vực này thường diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật lớn của tỉnh, cũng là biểu tượng du lịch địa phương.
Tại Hà Nội, cổng Đoan Môn của Hoàng Thành Thăng Long sẽ là điểm cầu cổ vũ Bảo Khánh. Khoảng 8.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh trường Ams có mặt hôm nay.
Điểm cầu tỉnh Đồng Tháp đặt tại công viên Lạc Hồng, nằm bên sông Tiền. Nơi này đặt tượng Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân - anh hùng chống ngoại xâm vào thế kỷ XIX. Tất cả kỳ vọng Nhựt Lam sẽ phát huy tinh thần hiếu học, hoàn thành xuất sắc các phần thi.