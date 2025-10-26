9h57 Bảo Khánh vô địch Olympia 2025 ở câu hỏi cuối cùng

Đây là phần thi cá nhân. Mỗi thí sinh được chọn một gói câu hỏi, trị giá 20 hoặc 30 điểm. Các em giành điểm nếu trả lời đúng, được gấp đôi điểm nếu chọn Ngôi sao hy vọng, không mất điểm khi sai. Người bấm chuông giành quyền trả lời từ gói câu hỏi của người chơi chính sẽ giành điểm nếu đúng, bị trừ một nửa số điểm câu đó nếu sai.

Thanh Tùng là người thi Về đích đầu tiên, vì đang có điểm cao nhất. Theo sau là Bảo Khánh, Duy Khoa và Nhựt Lam.

Thanh Tùng, THPT chuyên Lê Quý Đôn, trong phần thi Về đích. Ảnh: Tùng Đinh

Trước khi chọn gói câu hỏi, Thanh Tùng được xem màn cổ vũ ở quê nhà. Em bất ngờ và xúc động khi được nhận lời chúc của cụ mình. Bạn bè của Tùng cho biết đã chuẩn bị rất nhiều món ăn đặc sản quê hương, tin tưởng em sẽ giành chiến thắng. Thanh Tùng một lần nữa không kìm được nước mắt, cảm ơn tới gia đình, thầy cô, bạn bè.

Tùng chọn gói ba câu, 20 điểm. Câu đầu tiên hỏi về nguyên tắc bầu cử đại biểu Quộc hội và Hội đồng nhân dân, Tùng trả lời "dân chủ và minh bạch" nhưng không chính xác. Nhựt Lam nhanh chóng bấm chuông, dõng dạc trả lời "bình đẳng, dân chủ, trực tiếp, bỏ phiếu kín". Tuy nhiên, đáp án không có "dân chủ", mà là "phổ thông", còn ba nguyên tắc còn lại giống câu trả lời của Lam. Nam sinh tiếc nuối khi bị trừ 10 điểm.

Câu hỏi thứ hai của Thanh Tùng về lĩnh vực Toán học, yêu cầu tìm ba số tam giác có tổng bằng 50. Duy Khoa bấm chuông, hồi hộp trước khi trả lời "5, 21, 28", nhưng đáp án là "21, 28 và 1". Khoa mất 10 điểm.

Tùng cho biết "chơi an toàn", nên tiếp tục không chọn Ngôi sao hy vọng. Câu hỏi số ba thuộc lĩnh vực Hóa học, hỏi chất nào dùng trong các thiết bị đóng cắt điện cao thế. Lần này, Bảo Khánh giành quyền trả lời và đưa ra đáp án "SO2", nhưng đáp án là "SF6". Như hai bạn chơi trước, Khánh cũng bị trừ 10 điểm.

Kết thúc phần Về đích cá nhân, Tùng may mắn dù không trả lời đúng câu nào nhưng không mất điểm, bảo toàn điểm số 210. Trong khi đó, mỗi bạn chơi mất 10 điểm. Tùng vẫn giữ vị trí dẫn đầu.

Bảo Khánh là người thi "Về đích" thứ hai. Sau màn cổ vũ aerobic hào hứng và tiếp sức của 4 giáo viên đồng hành từ mẫu giáo đến THPT ở Hoàng thành Thăng Long, em quyết định chọn gói câu hỏi 70 điểm.

Bảo Khánh khi vượt lên ở phần thi Về đích với 245 điểm. Ảnh: Tùng Đinh

Câu hỏi đầu trị giá 20 điểm hỏi về câu thơ giống nhau ở hai tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: " Mười chính sách của Việt Minh" và "Lịch sử nước ta", Khánh trả lời "đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh". Đây là câu trả lời chính xác.

Câu thứ hai giá trị 30 điểm, hỏi về 2 đảo nằm trên đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải ở vịnh Bắc Bộ, được ban hành ngày 21/2/2025. Khánh trả lời đảo Cồn Cỏ và Trà Cổ. Với đáp án này, nam sinh vươn lên dẫn đầu 225 điểm, khiến cuộc đua trở nên kịch tính.

Câu hỏi cuối cùng hỏi về các nguyên tố hóa học tạo nên chất R-45B. Nam sinh trả lời clo, cacbon, hydro. Trường quay bùng nổ khi MC công bố các thí sinh khác không còn cơ hội vì em đã trả lời đúng. Em có thêm 20 điểm từ câu này, tổng là 245 điểm, vượt lên dẫn đầu.

Duy Khoa là thí sinh thứ ba thi Về đích. Em được nghe lời chúc từ bố và người bạn thân thiết đang ở Nhà hát Sông Hương. Các cổ động viên của Duy Khoa xếp chữ "bền chí" như lời chúc gửi tới em. Nam sinh chuyên Quốc học chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm.

Duy Khoa hồi hộp trong phần thi Về đích. Ảnh: Tùng Đinh

Câu hỏi đầu tiên được đưa ra dưới dạng video, đề cập đến xuồng CQ, thường được dùng trong cứu nạn, cứu hộ và hỏi "CQ" là viết tắt của hai chữ nào. Khoa trả lời "cảm quang", nhưng không chính xác. Ngay lập tức, Nhựt Lam bấm chuông và trả lời "chủ quyền", giành 20 điểm từ quỹ 140 của Duy Khoa.

Câu hỏi thứ hai thuộc lĩnh vực Vật lý, yêu cầu tính tốc độ âm trong gang. Khoa đã quỳ hẳn xuống để tính toán nhưng không đưa ra đáp án chính xác. Bảo Khánh là người giành được quyền trả lời, với đáp án "180 m/s". Tuy nhiên, đáp án của chương trình là "3.194 m/s", cũng là câu trả lời của Duy Khoa nhưng em quên không làm tròn. Khoa ôm đầu tiếc nuối, còn Bảo Khánh bị trừ 15 điểm.

Nam sinh chọn Ngôi sao hy vọng cho câu hỏi cuối cùng, hỏi về nhà cải cách đã đưa ra quan điểm "mình thiệt, lợi dân, dân gắn bó". Trong những giây cuối cùng, Duy Khoa trả lời "Đặng Huy Trứ". Những giây phút kịch trính trôi qua vì nếu trả lời sai, em sẽ bị trừ 30 điểm, bất kể các bạn chơi có bấm chuông hay không. Nam sinh thở phào khi người dân chương trình thông báo em trả lời đúng và giành 60 điểm, vì đã giành Ngôi sao Hy vọng.

Duy Khoa kết thúc phần thi vủa mình với 180 điểm. Bảo Khánh vẫn đứng đầu với 230 điểm, Thanh Tùng 210, Nhựt Lam 145.

Nhựt Lam là người "về đích" cuối cùng, là phần chơi định đoạt vị trí của các nhà leo núi. Bạn bè dành cho nam sinh nhiều câu slogan động viên: "Tự tin, quyết tâm, Nhựt Lam vô địch", "Bứt phá hết mình, vòng nguyệt quế gọi tên Nhựt Lam". Nam sinh nói sẽ chơi hết mình, chọn gói câu hỏi cao nhất với 3 câu 30 điểm.

Câu đầu hỏi về tác giả công trình "Đại Nam quấc âm tự vị", Lam đưa ra câu trả lời "Đào Duy Anh" nhưng không chính xác. Các thí sinh khác không giành quyền trả lời. Đáp án đúng là Huỳnh Tịnh Của.

Lam chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi số hai. Câu này yêu cầu trả lời bằng tiếng Anh từ nội dung trao đổi của 2 MC kênh truyền hình đối ngoại Vietnam Today. Lam tự tin đọc câu trả lời rất nhanh. Em kể nghe về hội chợ mùa thu 2025, tổ chức ở trung tâm hội nghị quốc gia, với 3.000 gian hàng trưng bày ở khuôn viên 100.000 m2. Đây là câu trả lời đúng, em giành 60 điểm, vươn lên 205 điểm, cách người dẫn đầu 25 điểm.

Câu cuối hỏi về những virus có hệ gene là DNA, em trả lời đậu mùa, Covid, sốt xuất huyết, thủy đậu nhưng đáng tiếc không chính xác. Bảo Khánh giành quyền bấm chuông, đưa ra câu trả lời là virus viêm gan B và đậu mùa, dù không chính xác, bị trừ 15 điểm nhưng Bảo Khánh vẫn dẫn đầu.