Bảo Khánh vô địch Olympia 2025

Bảo Khánh có phần thi "Về đích" hoàn hảo, giành phần thưởng 50.000 USD và mang về ngôi vô địch thứ hai cho chuyên Hà Nội - Amsterdam ở Đường lên đỉnh Olympia.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2025, diễn ra lúc 8h30 ngày 26/10, là cuộc so tài ngang tài, ngang sức của bốn nam sinh: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, TP Huế ), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam).

Bốn nam sinh trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Trước khi bắt đầu cuộc thi, bốn nhà leo núi dẫn dắt khán giả đến với quê hương mình bằng những phần giới thiệu đặc sắc. Duy Khoa dẫn người xem tham quan TP Huế bằng xe buýt hai tầng, qua các địa danh nổi tiếng và Trung tâm giám sát điều hành giao thông thông minh.

Thi đấu ở vị trí thứ hai, Đoàn Thanh Tùng khóc khi nhìn thấy bạn bè, thầy cô đội mưa để cổ vũ cho mình. Khánh Hòa đang mưa lớn, song hàng trăm học sinh, thầy cô biểu diễn bài chòi, rap và carnival để ủng hộ em.

Điểm cầu cổ vũ cho Bảo Khánh tại Hoàng thành Thăng Long gây choáng ngợp với màn diễu hành của 14 khối chuyên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hơn 8.000 học sinh, giáo viên, người dân có mặt.

Còn Nguyễn Nhựt Lam "dắt" khán giả về vườn cây ăn trái ở Đồng Tháp, chợ nổi miền Tây và giới thiệu ý nghĩa cái tên đặc biệt do ông bà nội đặt cho em. "Nhựt" có nghĩa là mặt trời đầy nhiệt huyết, ấm áp, "Lam" gợi nhớ hình ảnh mặt sông Tiền chảy qua quê hương.

Ở phần thi Khởi động, mỗi thí sinh sẽ có một lượt cá nhân với 6 câu hỏi, mỗi câu trị giá 10 điểm. Người trả lời đúng sẽ giành điểm, sai không bị trừ. Sau lượt riêng, bốn thí sinh thi đấu lượt chung với 12 câu. Ở phần này, các em phải bấm chuông giành quyền trả lời. Đưa ra đáp án đúng, thí sinh nhận thêm 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm.

Duy Khoa nhập cuộc chậm rãi và thận trọng, giành điểm ở các câu hỏi về Toán học, Lịch sử, Vật lý và hiểu biết chung, được 40 điểm. Thanh Tùng thi ngay sau đó, giành được 30 điểm với 3 đáp án đúng trong câu hỏi tiếng Anh, nữ anh hùng Võ Thị Sáu và số 1975.

Bảo Khánh có điểm số cao nhất trong phần thi cá nhân với 50 điểm, trả lời đúng các câu ở lĩnh vựcToán học, Tiếng Anh, Sinh học, hiểu biết xã hội và kiến thức chung. Nhựt Lam có 40 điểm trong phần này với 4 câu trả lời đúng về lực lượng huyền thoại Đoàn tàu không số, ước số của 101012, vua Ngô Quyền, ca ghép tạng tim, phổi ở Bệnh viện Việt Đức.

Trong lượt thi chung, Duy Khoa là người bấm chuông nhiều nhất - 5 lần và có 3 câu trả lời đúng. Nhựt Lam có số lần giành được chuông bằng Duy Khoa, nhưng sai nhiều câu hơn. Bảo Khánh chỉ bấm chuông ba lần, nhưng có hai đáp án đúng, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu. Thanh Tùng không giành thêm điểm ở phần này.

Sau phần thi khởi động, Bảo Khánh dẫn đầu với 65 điểm, Duy Khoa 60 điểm, Thanh Tùng và Nhựt Lam lần lượt được 30 và 35 điểm.

Màn rượt đuổi của các nhà leo núi trở nên kịch tính ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Bốn thí sinh cùng đi tìm từ khóa có 21 chữ cái, thông qua gợi ý là hình ảnh và 4 câu hỏi gợi mở. Mỗi câu hỏi tương ứng với 10 điểm. Câu đầu cả bốn thí sinh đều có điểm khi trả lời đúng khái niệm văn học dân gian.

Câu hỏi thứ hai yêu cầu xác định loại hình nghệ thuật của các tác phẩm "Đêm trắng", "Vòng tròn bội bạc", "Bắt quỷ". Bốn thí sinh đưa ra câu trả lời khác nhau. Tùng là người duy nhất giành được điểm với đáp án "Kịch nói".

Là người có điểm số thấp nhất, lúc này, Tùng bất ngờ bấm chuông, đưa ra từ khóa là "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". Em có phần thiếu tự tin khi MC hỏi đã đếm kỹ từ khóa chưa. Tùng nói đã quên cách đếm, song muốn được trải qua cảm giác bấm chuông ở trận đấu cuối cùng.

Hội trường bùng nổ khi MC thông báo đáp án em đưa ra chính xác. Tùng cho biết tình cờ hôm qua đọc lại một số tác phẩm của Lưu Quang Vũ nên nhớ đến "Hồn trương ba, da hàng thịt" và thấy phù hợp với những dữ kiện chương trình đưa ra.

Tùng vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm. Xếp sau là Bảo Khánh 75 điểm, Duy Khoa và Nhựt Lam lần lượt có 70 và 45 điểm.

Thanh Tùng trả lời Vượt chướng ngại vật Câu trả lời bất ngờ của Thanh Tùng ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Video: VTV

Với điểm tối đa 160 cho 4 câu hỏi, phần thi Tăng tốc là cơ hội để các thí sinh gia tăng điểm số. Thanh Tùng duy trì vị trí đứng đầu khi trả lời đúng cả 4 câu, trong đó có một lần đưa ra đáp án nhanh nhất. Bảo Khánh cũng gia tăng điểm số đáng kể khi có 2 lần trả lời đúng nhanh nhất. Sau phần thi này, Thanh Tùng có 210 điểm. Xếp thứ hai là Bảo Khánh - 185 điểm. Cuối cùng là Duy Khoa (150 điểm) và Nhựt Lam (135).

Với điểm số cao nhất, Thanh Tùng là người đầu tiên bước vào phần thi Về đích. Em lựa chọn an toàn với gói câu hỏi 60 điểm và không có ngôi sao hy vọng. Gói câu hỏi của em được đánh giá khá khó, Tùng và những thí sinh giành quyền trả lời sau đó đều không đưa ra đáp án đúng. Dù vậy, em may mắn bảo toàn số điểm 210.

Bảo Khánh chọn gói câu hỏi 70 điểm và đưa ra cả 3 câu trả lời chính xác về lĩnh vực văn học, hóa học, địa lý với phong thái điềm tĩnh, chắc chắn. Giành trọn vẹn 70 điểm, nam sinh vượt lên dẫn đầu với tổng điểm 245.

Phần thi Về đích của Bảo Khánh Phần thi Về đích "hoàn hảo" của Bảo Khánh. Video: VTV

Duy Khoa "về đích" thứ ba với gói câu hỏi 80 điểm. Nam sinh mất 20 điểm câu đầu cho Nhựt Lam vì đáp án chưa chính xác trong một câu hỏi về hiểu biết chung. Ở câu hỏi thứ hai về lĩnh vực Vật lý, Khoa đưa ra đáp án gần chính xác nhưng quên làm tròn nên không được điểm. Khoa quyết định đặt ngôi sao hy vọng cho câu 30 điểm cuối cùng và giành trọn điểm với câu trả lời đúng về nhà cải cách Đặng Huy Trứ.

Phần thi của Nhựt Lam định đoạt vị trí của các nhà leo núi. Nam sinh chọn gói câu hỏi cao nhất với 3 câu 30 điểm. Em mất điểm câu đầu về lĩnh vực văn học nhưng gây ấn tượng với khán giả khi trả lời đúng câu hỏi dài bằng tiếng Anh, được 60 điểm nhờ có ngôi sao hy vọng, vươn lên 205 điểm, cách người dẫn đầu - Bảo Khánh - 25 điểm.

Cả trường quay hồi hộp khi Lam bước vào câu hỏi cuối trị giá 30 điểm. Câu hỏi yêu cầu xác định những virus nào có hệ gene là DNA trong các virus viêm gan B, đậu mùa, corona, sốt xuất huyết, thủy đậu. Lam trả lời sai, Bảo Khánh giành quyền bấm chuông nhưng bị trừ 15 điểm do đưa ra đáp án chưa chính xác. Dù vậy, Bảo Khánh vẫn còn 215 điểm, giành được vòng nguyệt quế.

Bốn thí sinh ôm nhau sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Tùng Đinh

Như mọi năm, nhà vô địch Olympia được trao thưởng 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng), đổi thành học phí du học; giải nhì 200 triệu đồng, hai giải ba 100 triệu đồng mỗi giải.