Quán quân Olympia 2025: Trận chung kết trọn vẹn vì đã thể hiện hết năng lực

Bảo Khánh, quán quân Olympic 2025, nói không có gì hối tiếc vì đã thể hiện được hết năng lực, tâm đắc với phần thi Về đích hoàn hảo giúp em lội ngược dòng ngoạn mục.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 kết thúc trưa 26/10 với chiến thắng kịch tính của Trần Bùi Bảo Khánh, lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nam sinh giành 215 điểm, chỉ cách biệt 5-10 điểm với thí sinh về nhì và ba.

Sau 15 năm, với 6 lần vào chung kết, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ams) mới có đại diện thứ hai vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Trước em là Phan Minh Đức vào năm 2010. Bảo Khánh nói đây là món quà ý nghĩa em muốn dành tặng trường nhân dịp 40 năm thành lập.

Khánh nổi trội và dẫn đầu ngay khi nhập cuộc. Em trả lời đúng 5/6 câu hỏi "Khởi động" ở lượt riêng và hai câu ở lượt chung. Các câu hỏi phủ nhiều lĩnh vực như Toán học, Tiếng Anh, Sinh học, hiểu biết xã hội và kiến thức chung.

Tuy nhiên, Khánh bị Đoàn Thanh Tùng, từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, vượt lên sau đó, nhờ trả lời đúng từ khóa Vượt chướng ngại vật một cách chớp nhoáng. Tùng tiếp tục duy trì thứ hạng này ở phần Tăng tốc.

Ở hai phần thi, Khánh ở thế bám đuổi nhưng luôn giữ bình tĩnh. Trước trận đấu, nam sinh từng chia sẻ "chỉ cần mình còn tập trung, cơ hội sẽ luôn trở lại". Em nhìn nhận vị trí dẫn dẫn thường xuyên thay đổi là bình thường, và giữ nguyên tắc "không cần nhanh nhất, nhưng phải chính xác" khi thi đấu.

Phần thi Về đích của Bảo Khánh Phần thi Về đích "hoàn hảo" của Bảo Khánh. Video: VTV

Phần Về đích chứng kiến màn lội ngược dòng của Bảo Khánh. Em chọn ba câu hỏi trị giá 20-30-20, trong đó câu thứ hai là bước ngoặt của trận đấu vì lúc đó, Khánh chỉ kém người dẫn đầu 15 điểm, còn câu này giá trị 30 điểm.

Câu này hỏi về hai đảo nằm trên đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải ở vịnh Bắc Bộ. Khánh dõng dạc trả lời là đảo Cồn Cỏ và Trà Cổ, giành 30 điểm và lấy lại vị trí dẫn đầu.

"Đây là khoảnh khắc em ấn tượng nhất trong cả trận đấu", Khánh nói.

Với trọn vẹn 70 điểm Về đích, nam sinh trường Ams được người dẫn chương trình đánh giá đã có phần chơi "hoàn hảo".

Vị trí dẫn đầu không đổi chủ trong phần còn lại của trận đấu. Khánh trở thành quán quân Olympia trong niềm vui vỡ òa của người thân, bạn bè và các cổ động viên. Khoác trên mình lá cờ màu xanh lá cây - biểu tượng của khối chuyên Sinh trường Ams, Khánh bước lên bục nhận giải với sự sự hào.

"Em đã chơi hết mình và không còn gì hối tiếc", Khánh chia sẻ.

Bảo Khánh ăn mừng khi giành điểm tại câu đưa em trở lại vị trí dẫn đầu ở phần Về đích. Ảnh: Tùng Đinh

Cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm của Khánh, cho biết trong ba trận tuần, tháng, quý, Khánh đều bị ốm và phải dùng thuốc hạ sốt. Chung kết là trận đấu nam sinh có phong độ, sức khỏe tốt nhất.

Nam sinh từng hai lần giành giải nhì thi học sinh giỏi môn Sinh học của TP Hà Nội. Song, cô Hà nhận xét Khánh như "quyển bách khoa toàn thư", vì có kiến thức rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Khánh thích đọc sách, khám phá và tìm hiểu kiến thức mới. Trong các cuộc thi và hoạt động ở lớp, em thường là người soạn câu hỏi hoặc phụ trách chuyên môn.

Phần thưởng của Khánh là 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng), được quy đổi sang học phí nếu em du học. Tuy nhiên, Khánh chưa quyết định sẽ học trong nước hay ở nước ngoài.

"Trước mắt, em sẽ liên hoan một bữa cùng người thân và bạn bè để giải toả sau những ngày ôn luyện căng thẳng", nam sinh cho hay.

Thanh Hằng