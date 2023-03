TP HCMCa sĩ Trúc Nhân, Mono hòa giọng ca khúc "Có không giữ mất đừng tìm", khiến gần 4.000 khán giả phấn khích.

Trúc Nhân, Mono tung hứng trước hàng nghìn khán giả Trúc Nhân, Mono hát ở chương trình "Up Generation" do Trịnh Thăng Bình đạo diễn tại Sân khấu Lan Anh, tối 19/3. Video: Tân Cao

Hai ca sĩ xuất hiện cuối chương trình, mang đến không khí sôi động. Khi âm nhạc nổi lên, Trúc Nhân bước ra trong tiếng reo hò lớn của khán giả. Anh thể hiện Có không giữ mất đừng tìm (Bùi Công Nam) - bản hit gần 40 triệu view, ra mắt giữa năm 2022. Khi hát xong đoạn đầu, anh giới thiệu Mono ra sân khấu. Sự kết hợp lần đầu giữa hai nghệ sĩ cùng loạt biểu cảm tung hứng khiến khán giả liên tục reo hò.

Mono nói: "Tôi yêu thích giọng hát, phong cách âm nhạc của anh Trúc Nhân từ lâu. Khi đứng chung sân khấu cùng đàn anh, tôi thấy hào hứng. Khán giả hôm nay rất nhiệt tình, khiến các nghệ sĩ biểu diễn thăng hoa".

Mono lần đầu diễn live ca khúc "Em là" trước hàng nghìn khán giả. Ảnh: Thiên An

Trúc Nhân, Mono còn có các màn trình diễn riêng, giữ fan ở lại đến phút cuối. Mono hát kết hợp vũ đạo qua loạt ca khúc Waiting for You, Em là (Mono và Onionn). Anh tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000, quê Thái Bình. Mono nổi tiếng từ nhỏ khi xuất hiện cùng anh trai Sơn Tùng M-TP ở một số sự kiện. Tháng 8/2022, anh phát hành album đầu tay 22. Tiếp đó, ca khúc Waiting for You của ca sĩ trở thành hiện tượng với hơn 82 triệu lượt nghe (bản audio) và gần chín triệu lượt xem (bản MV) trên YouTube. Năm 2022, anh được đề cử ở nhiều giải thưởng như Ngôi sao của năm, Làn Sóng Xanh, Cống Hiến.

Trúc Nhân diễn loạt hit tại đêm nhạc. Ảnh: Thiên An

Không khí tiếp tục được làm nóng với các ca khúc Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa (Mew Amazing) của Trúc Nhân và vũ đoàn Bước nhảy. Khi thể hiện Bốn chữ lắm (Phạm Toàn Thắng), Trúc Nhân quỳ xuống sân khấu để gần khán giả hơn.

Nguyễn Trúc Nhân sinh năm 1991, quê Bình Định. Anh được khán giả biết đến sau cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên (2012). 10 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ được nhận xét trưởng thành, âm nhạc có phong cách riêng.

Uyên Linh, Trung Quân Idol hát "Giữa đại lộ đông tây" Uyên Linh, Trung Quân Idol hát "Giữa đại lộ đông tây". Video: Tân Cao

Đêm nhạc còn quy tụ nhiều giọng ca gồm Uyên Linh, Trung Quân Idol, Trịnh Thăng Bình, Hoàng Dũng, Mai Trang, nhóm Cá Hồi Hoang. Các nghệ sĩ trình diễn live với ban nhạc BBand, nhạc sĩ Thanh Tâm hòa âm phối khí.

Trịnh Thăng Bình, Hoàng Dũng song ca bản mashup "Người ấy - Nàng thơ" Trịnh Thăng Bình, Hoàng Dũng thể hiện bản mashup "Người ấy - Nàng thơ". Video: Tân Cao

