Hoàng Thùy Linh thắng áp đảo ở Làn Sóng Xanh 2022

TP HCMHoàng Thùy Linh giành giải "Ca sĩ của năm", "Ca khúc của năm, "Album của năm"... ở Làn Sóng Xanh 2022.

Hoàng Thùy Linh thắng áp đảo Làn Sóng Xanh 2022 Giây phút Hoàng Thùy Linh nhận giải thưởng "Ca sĩ của năm" tại Làn Sóng Xanh 2022, tối 5/1. Video: YouTube Làn Sóng Xanh Tại lễ trao giải, ca sĩ nói: "Tôi cảm thấy hôm nay là ngày tôi cùng êkíp nhìn lại những gì đã làm trong năm qua. Tôi luôn biết ơn khán giả dành tình cảm cho chúng tôi và các sản phẩm âm nhạc. Cảm ơn gia đình, họ không nghĩ con gái đi đến được ngày hôm nay. Bây giờ, bố mẹ tôi đã 70 tuổi, chỉ mong tôi được bình an và có một điều gì đó của riêng mình. Tôi nghĩ trong tương lai sẽ làm được điều họ mong muốn".

Ngoài bốn giải do hội đồng nghệ thuật chấm, ca khúc See tình cũng lọt vào Top 10 ca khúc được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988 tại Hà Nội. Năm 2007, sau khi đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình - Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô được mời đảm nhận vai Vàng Anh trong phần hai phim Nhật ký Vàng Anh. Diễn xuất tự nhiên cùng vẻ trong sáng của cô mang đến thành công cho vai diễn. Năm 2013, cô đóng chính phim Thần tượng do ông bầu Quang Huy đạo diễn. Năm 2018, cô ra mắt tự truyện Vàng anh và Phượng hoàng.

Hoàng Thùy Linh xúc động trong đêm trao giải Làn Sóng Xanh 2022. Ảnh: Thành Luân

Trở lại giải thưởng sau tám năm vắng mặt, ca sĩ Trúc Nhân ghi dấu ấn với ba cúp: Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (Có không giữ mất đừng tìm), MV của năm (Có không giữ mất đừng tìm) và Nam ca sĩ của năm. Anh cho biết chưa từng quan tâm đến các giải thưởng, nhưng việc đứng ở sân khấu Làn Sóng Xanh, được trải nghiệm cảm giác hồi hộp chờ gọi tên người chiến thắng là cảm xúc tuyệt vời. Năm 2015, anh từng đoạt giải Nam ca sĩ triển vọng.

Sau nhiều năm hoạt động, Hà Nhi đoạt giải Ca sĩ đột phá với số phiếu bình chọn chiếm 42,7%, trong khi người về nhì chỉ có 21%. Cô nức nở nói: "So với các anh chị ở đây, tôi rất bé nhỏ. Năm qua, tôi chỉ biết cố gắng dù chưa bao giờ là đủ. Chiếc cúp này là thành quả sau tám năm phấn đấu của tôi".

Hạng mục Sự kết hợp xuất sắc thuộc về ca khúc Về nghe mẹ ru của êkíp gồm NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, 14 Casper và Hứa Kim Tuyền. Lần đầu, Làn Sóng Xanh có người thắng giải là một nghệ sĩ cải lương. Bạch Tuyết cũng trở thành nghệ sĩ lớn tuổi nhất (78 tuổi) đoạt giải này.

Một số nghệ sĩ ra mắt gần đây được vinh danh với những dự án âm nhạc gây sức hút trong năm qua. Mono mới debut vài tháng đã mang về ba giải gồm Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (Waiting for you), Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ được yêu thích nhất. Anh bất ngờ, nghẹn lời khi phát biểu. Em trai Sơn Tùng M-TP hứa cố gắng hết sức để ngày càng có nhiều sản phẩm tốt hơn.

Tăng Duy Tân thắng giải Top 10 ca khúc được yêu thích nhất và giải Bài hát hiện tượng với Bên trên tầng lầu. Khi nhận giải, anh không kìm được nước mắt, gửi lời cảm ơn nhạc sĩ Trần Hoàng và ca sĩ Tùng Dương - ông và anh của nam ca sĩ. Tăng Duy Tân nói thời gian đầu, trước khi theo nghề, anh xin phép gia đình và hứa cố gắng để làm rạng danh như cách thế hệ trước làm được. Sau khoảng thời gian dài cố gắng, anh có được quả ngọt. Ca sĩ biết ơn khán giả và những người cộng sự đồng hành anh từ những ngày còn nhiều khó khăn đến bây giờ.

Ca sĩ Hà Nhi (giữa) nức nở vì được ghi nhận sau tám năm ca hát. Ảnh: Thành Luân

Giải Thành tựu được trao cho ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly. Trên sân khấu, họ tái hiện loạt hit mang dấu ấn cá nhân, từng làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Cả khán phòng lắng lại, hồi tưởng ký ức một thời. Khi tiết mục kết thúc, nhiều nghệ sĩ trẻ đồng loạt đứng dậy, dành tràng pháo tay cho đàn anh, đàn chị cũng là thần tượng của họ. Mỹ Tâm bất ngờ xuất hiện khiến cả khán phòng vỡ òa. Cô nói hành trình 20 năm làm nghề của mình nằm trong hành trình lớn 25 năm của giải thưởng. Cô không còn tham gia vào các đề cử nhưng với những gì cô cống hiến, ban tổ chức quyết định trao giải Biểu tượng của năm cho ca sĩ.

Trong buổi lễ, nhiều nghệ sĩ không tránh khỏi sự hồi hộp và dành cử chỉ động viên nhau trước khi khách mời công bố giải. Giây phút Trấn Thành nêu tên người thắng giải Album của năm, Tóc Tiên đặt tay lên vai Hoàng Thùy Linh để giữ được sự bình tĩnh. Không riêng Tóc Tiên, nhiều nghệ sĩ bày tỏ vui mừng khi đối thủ giành chiến thắng, mang lại sự xúc động cho người xem. Trấn Thành nói: "Trong một thập niên qua, chưa có lễ trao giải nào lại khiến tôi phải khóc nhiều và thấy vinh dự khi tham dự như vậy. Tôi nghĩ chỉ cần được đề cử trong Làn Sóng Xanh lần này đã là một sự tự hào vì ai cũng quá giỏi và xứng đáng. Các đề cử của giải thưởng phản ánh chính xác sức hút của từng ngôi sao nên họ cũng tự hào khi được vào danh sách bình chọn".

Đêm trao giải diễn ra gần năm giờ đồng hồ, nhiều tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương, Hoa hậu H'Hen Niê, Minh Hằng làm khách mời trao giải. Các nghệ sĩ có tên trong hạng mục đề cử như Mono, Tăng Duy Tân, Đức Phúc, Trúc Nhân... trình diễn khiến không khí chương trình thêm sôi nổi. Năm nay, sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập nên tổ chức trong không gian lớn của nhà hát Hòa Bình TP HCM với lượng khán giả và khách mời đông đảo.

Đan Trường (thứ hai từ phải sang) và Cẩm Ly nhận cúp từ ban tổ chức Làn Sóng Xanh 2022. Ảnh: Thành Luân

Làn Sóng Xanh là giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói nhân dân TP HCM thực hiện từ năm 1997. Trong 5 năm đầu tiên, giải thưởng này được khán giả, giới chuyên môn nhận xét đánh giá đúng mức độ ăn khách của các ca sĩ trên thị trường. Năm 2018, ban tổ chức thành lập Hội đồng bình chọn với khoảng 200 thành viên có chuyên môn về âm nhạc, chọn ra những gương mặt xuất sắc của làng nhạc Việt.

Hoàng Dung