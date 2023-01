Mono được đề cử 'Nghệ sĩ mới của năm'

Ca sĩ Mono - em trai Sơn Tùng M-TP, gia nhập làng nhạc được 5 tháng - nhận đề cử "Nghệ sĩ mới của năm" giải Cống Hiến.

Chiều 4/1, giải Cống Hiến 2023 công bố đề cử 5 hạng mục đầu tiên, Mono là một trong những nghệ sĩ gây chú ý. Theo hội đồng chuyên môn, anh là ứng viên mạnh cho Nghệ sĩ mới của năm, so kè cùng nhiều gương mặt như Mỹ Anh, Hoàng Duyên, Wren Evans, rapper Hieuthuhai, ca - nhạc sĩ Tăng Duy Tân... Ban tổ chức xét tiêu chí là ca sĩ/nhóm hát có thời gian hoạt động tối đa ba năm - tính đến tháng 12/2022, từng phát hành album hoặc ca khúc, được chú ý trên thị trường âm nhạc.

Ca sĩ Mono đi hát từ tháng 8/2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mono cũng góp mặt ở hai hạng mục khác với bản hit Waiting for you do anh sáng tác. Ở giải Ca khúc của năm, anh cạnh tranh với chủ nhân nhiều bản hit như Bên trên tầng lầu (sáng tác và thể hiện: Tăng Duy Tân), Chưa quên người yêu cũ (sáng tác: Hứa Kim Tuyền, thể hiện: Hà Nhi), Đến giờ cơm (sáng tác: Minh Cà Ri, thể hiện: Ái Phương), Hai mươi hai (sáng tác: Hứa Kim Tuyền, thể hiện: Amee), Hẹn ước từ hư vô (Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh, thể hiện: Mỹ Tâm)...

Ở giải MV của năm, Mono được đề cử cùng 906090 (sáng tác: Mew Amazing, thể hiện: Tóc Tiên), Cô ta (sáng tác và thể hiện: Vũ), Gieo quẻ (sáng tác: Khắc Hưng; thể hiện: Hoàng Thùy Linh, Đen), Hope (sáng tác: Lê Vụ Việt Thịnh, thể hiện: Tùng Dương), Diễn viên tồi (Đen hát cùng Thành Bùi, Cadillac), Cô đơn trên sofa (sáng tác: Tăng Duy Tân, thể hiện: Hồ Ngọc Hà)...

Năm qua, ca sĩ là một trong những nhân tố nổi bật nhất của làng nhạc. Đầu tháng 8, anh ra mắt album đầu tay 22 - xoay quanh sự trưởng thành của chàng trai cùng các mối quan hệ tình cảm. Sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng nhiều nền tảng nhạc số. Sau đó, Waiting for you trở thành hiện tượng với hơn 68 triệu lượt nghe (bản audio) và bảy triệu lượt xem (bản MV) trên YouTube.

Mono: 'Tôi không dám tin khi thành công đến sớm' Mono: "Tôi bất ngờ khi thành công đến sớm". Video: Mai Nhật - Tuấn Việt

Ca sĩ tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000, từng theo học trường Hutech, TP HCM. Anh nổi tiếng từ nhỏ khi xuất hiện cùng Sơn Tùng M-TP ở một số sự kiện. Trước khi đi hát, anh được giới trẻ quan tâm trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt theo dõi nhờ gu thời trang năng động, biết chơi nhạc cụ và ca hát.

Hạng mục Nữ ca sĩ của năm là cuộc cạnh tranh giữa Tóc Tiên, Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh, Phùng Khánh Linh, Amee, Min, Hồ Ngọc Hà... Ở Nam ca sĩ của năm, Hà Anh Tuấn được đề cử cùng Tùng Dương, Hoàng Dũng, Hà Anh Tuấn, Vũ, Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân...

Mỹ Tâm - "Hẹn ước từ hư vô" (Phan Mạnh Quỳnh sáng tác) Mỹ Tâm hát "Hẹn ước từ hư vô" (Phan Mạnh Quỳnh sáng tác). Video: My Soul 1981

Hội đồng chuyên môn đưa ra đề cử cho 5 hạng mục trên. Ở vòng một (từ chiều 4/1 đến tối 6/2), khán giả và hội đồng tiếp tục bình chọn để chọn ra 5 đề cử chính thức. Ở vòng hai (từ ngày 16/2 đến cuối tháng 3), khán giả và nhà báo bình chọn với tỷ lệ phiếu bầu 50/50 để tìm ra người đoạt giải. Bốn hạng mục còn lại - Chương trình của năm, Album của năm, Nhà sản xuất của năm, Nhạc sĩ của năm - sẽ được công bố đề cử vào tháng 2, toàn bộ do nhà báo bình chọn.

Ông Lê Xuân Thành - trưởng ban tổ chức - cho biết năm nay, sự kiện ứng dụng công nghệ blockchain để phát hành các NFT, từ đó tôn vinh giá trị sáng tạo, giúp người hâm mộ sưu tầm các tiết mục trình diễn. Giải Cống Hiến cũng lần đầu mở rộng sang lĩnh vực thể thao, nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể đóng góp cho làng thể thao trong nước.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - đề cử "MV của năm" và võ sĩ Duy Nhất - đề cử "Gương mặt thể thao của năm" tại lễ công bố "Cống Hiến", chiều 4/1. Ảnh: Mai Nhật

Giải Cống hiến do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức, ra đời năm 2004. Sự kiện nhằm tôn vinh các khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng. Theo truyền thống, giải thưởng do hơn 100 nhà báo theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo đài toàn quốc bình chọn.

Mai Nhật