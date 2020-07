'Trọng tài V-League phá nát bóng đá Việt'

Chất lượng chuyên môn của các CLB đang ngày một cải thiện khiến V-League đáng xem hơn, nhưng những yếu kém của trọng tài đã phá nát tất cả.

Đồng cảm với những bức xúc của CLB Nam Định khi liên tục bị trọng tài xử ép tại V-League, nhiều độc giả VnExpress cho rằng, cần một cuộc cách mạng về công tác trọng tài mới hy vọng nâng tầm bóng đá Việt:

Nói về sự kém cỏi của trọng tài bóng đá Việt thì thật là vô cùng. Không dám nói tiếng còi méo là do tiêu cực, nhưng năng lực trọng tài kém thì không khó để nhận ra, ví như nhân vật cầm còi ở trận Sài Gòn - Nam Định. Đó là căn bệnh kéo dài bao năm qua. Những người làm bóng đá Việt Nam phải vào cuộc, phải có trách nhiệm, đừng để hình ảnh giải V-League xấu đi trong mắt nhà tài trợ và NHM. Nhất là đừng để một tập thể mấy chục con người tốn không biết bao nhiêu tiền của, công sức để chuẩn bị cho một trận đấu, nhưng cuối cùng thất bại có khi không phải vì đối thủ giỏi hơn, may hơn, mà là do trọng tài kém (có thể kém tài và cũng có thể kém đức).

Lythanhlong0701

V-League trận nào tôi cũng cố về cho kịp giờ xem, vì chất lượng chuyên môn của các CLB giờ cũng đáng xem rồi. Nhưng gần đây, những lùm xùm của trọng tài làm tôi thấy nản. Vòng tới này chắc tôi chẳng xem nữa. Dần dần khán giả sẽ lại còn vài người theo dõi, chỉ vì mấy ông trọng tài bắt ngớ ngẩn làm nát hết bóng đá Việt.

Em họ

Cứ nghĩ đến các trận đấu của Nam Định mùa này mà chán không muốn xem vì chất lượng trọng tài. Có tung hô hay ủng hộ tới đâu mà đội nhà bị xử ép thì chẳng ai còn hào hứng. Nên sa thải trọng tài bắt trận đấu vì sai sót rất cơ bản không thể chấp nhận, ban trọng tài cũng nên chịu hình thức tương tự nếu để tình trạng sai phạm quá nhiều. Muốn bóng đá trong sạch phải làm nghiêm với ban trọng tài trước để những trận sau mới thực sự công tâm được.

Dien Tran

Năm nay công tác bắt việt vị của trọng tài rất có vấn đề. Hình như trọng tài cứ sợ cầu thủ bị việt vị sau đó ghi bàn thì rắc rối to nên thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Lúc bóng bắt đầu được chuyền đi, cầu thủ còn đứng trên đối phương cả mét mà trọng tài vẫn bắt việt vị Thành ra các đội hay dùng chiến thuật bắt việt vị năm nay được hưởng lợi rất nhiều.

Nguyên Phong

Phải cần cả một cuộc cách mạng nhưng tôi nghĩ khó thực hiện được vì động chạm lợi ích của nhiều người. Trọng tài V-League không cần danh tiếng, người ta chỉ cần cái khác, nên sai phạm thì chịu kỷ luật vài trận cũng chẳng hề hấn gì, đâu lại hoàn đấy thôi. Dù ông Park và ĐTQG có thành công đến mấy thì cũng vô ích, thế giới chẳng ai công nhận bóng đá Việt Nam được nâng tầm. Cứ thử soi vào một trận đấu của giải VĐQG thì sẽ thấy cái tầm của nền bóng đá ngay.

Linh gấu

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.

Lê Phạm tổng hợp