Trời rét, người già nhập viện do bệnh hô hấp

Nền nhiệt xuống thấp, rét buốt khiến nhiều người cao tuổi có bệnh nền như: tăng huyết áp, viêm khớp, tim mạch, phổi mạn tính… nhập viện do mắc thêm cúm, viêm phổi, diễn tiến nặng.

Rạng sáng 4/1, bà Nguyễn Thị Hiền (68 tuổi, ở Ba Vì) nhập Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, tím tái khi ho nhiều. Chị Lê Thùy Phương (37 tuổi, con gái bà Hiền) cho biết, bà mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) cách đây hơn 1 năm, hiện dùng thuốc giãn phế quản dạng phun hít.

Hai ngày trước, bệnh nhân ho nhiều, dùng thuốc không có hiệu quả và tím tái khi trời rét buốt. Kết quả chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cho thấy bà bị tổn thương phổi và cúm A. Người bệnh được can thiệp thở máy, dùng kháng sinh liều cao, chăm sóc tích cực, truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.

PGS.TS Chu Thị Hạnh, Trưởng khoa Hô hấp, cho biết lượng người bệnh đang điều trị tại khoa tăng 30% so với tháng trước. Đa số là người cao tuổi, có bệnh nền và mắc thêm bệnh đường hô hấp. Nhiều người có bệnh nền như COPD, viêm khớp, tim mạch... nhập viện trong tình trạng nặng, cần điều trị tích cực do mắc thêm cúm, ho gà, viêm phổi.

PGS.TS Chu Thị Hạnh khám và tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Khuê Lâm

Theo PGS Hạnh, người cao tuổi có đề kháng kém, thường mắc ít nhất một bệnh nền, có người mắc nhiều hơn 2-3 bệnh, suy giảm miễn dịch nặng. Do đó, họ cần được chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Trong khi đó thời tiết mùa đông nhiệt độ giảm sâu, có nơi rét đậm dưới 10 độ C, không khí kém lưu thông. Đây là những yếu tố thuận lợi cho bệnh nền tái phát và trở nặng hơn so với mùa khác trong năm.

Bên cạnh đó, mầm bệnh truyền nhiễm như cúm, ho gà, phế cầu... đều dễ sinh sôi phát triển, lây lan trong môi trường độ ẩm cao, không khí kém lưu thông. Khi người cao tuổi mắc nhiều loại bệnh, việc chẩn đoán, điều trị khó khăn hơn, PGS Hạnh cho biết.

Thống kê của Tổng cục Dân số công bố tháng 8.2022, 67,2% người cao tuổi Việt Nam có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu, phải đối diện với gánh nặng "bệnh tật kép". Trung bình một người già có 3 bệnh, nguy cơ tàn phế do quá trình lão hóa, chi phí điều trị lớn, trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa đủ khả năng đáp ứng.

ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng, Quản lý Y khoa Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, hệ hô hấp và phổi là cơ quan trực tiếp thông thương với môi trường bên ngoài khi hít thở, do đó bị ảnh hưởng rất nhiều khi môi trường thay đổi. Người cao tuổi, có bệnh nền ví dụ COPD rất dễ bị tổn thương khi thời tiết giá lạnh.

Người cao tuổi tiêm chủng tại Trung tâm VNVC Quận 12, TP HCM ngày 4/1. Ảnh: Nguyên An

Bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi cần giữ ấm cơ thể, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh cơ thể và môi trường đúng cách. Người già cũng cần tiêm đầy đủ các loại vaccine nhằm tăng đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giảm tỷ lệ trở nặng và tử vong, rút ngắn số ngày nằm viện, chi phí chăm sóc y tế.

Theo bác sĩ Phượng, các vaccine hiện có cho người cao tuổi gồm vaccine cúm tứ giá thế hệ mới Vaxigrip Tetra (Pháp), Influvac tetra (Hà Lan) phòng 4 chủng virus cúm nguy hiểm và thường gặp gồm A/H1N1, A/H3N2, B/Yamagata, B/Victoria; vaccine 3 trong 1 phòng ho gà - bạch hầu - uốn ván Boostrix (Bỉ) hoặc Adacel (Canada); vaccine phòng phế cầu khuẩn Prevenar 13 (Bỉ) hoặc Synflorix (Bỉ) phòng viêm phổi và các bệnh nguy hiểm do phế cầu khuẩn. Vaccine cúm cần tiêm nhắc hàng năm để cập nhật kháng thể phòng chủng virus mới lưu hành và cho hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.

Chi Lê