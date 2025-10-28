Trời lạnh, đi làm về khuya có nên tắm không?

Công việc của tôi bận rộn, kết thúc lúc 10 giờ tối, về đến nhà đã khuya và cuối năm trời rét, có nên tắm không? (An Khê, 25 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Thời tiết những tháng cuối năm chuyển lạnh, càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp. Tắm muộn có thể gây hại do cơ thể giảm chuyển hóa, nhiệt độ môi trường thấp khiến mạch máu co thắt, tăng nguy cơ đột quỵ, nhiễm lạnh, viêm phổi. Tuy nhiên, không vệ sinh cơ thể sau một ngày làm việc dễ gây ngứa, khó ngủ, viêm da.

Bạn đi làm về muộn, nếu cần tắm, nên dùng nước ấm khoảng 40°C, tắm nhanh trong 10 phút, bắt đầu từ cổ xuống, gội đầu sau cùng. Lau khô người, giữ ấm sau tắm, tránh tắm ngay khi vừa vận động mạnh.

Tắm gội vào đêm muộn dễ nhiễm lạnh và dễ tăng nguy cơ đột quỵ. Ảnh minh họa: Vecteezy

Ngoài tắm gội, bạn cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và dành thời gian vận động. Công việc kinh doanh tiếp xúc với nhiều khách hàng, đối tác và di chuyển đến nhiều nơi khác nhau, nên chủ động phòng bệnh từ sớm với một số bệnh như cúm, phế cầu, sốt xuất huyết, sởi, thủy đậu...

Trong đó, cúm hiện có 4 loại vaccine, tiêm cho người từ 6 tháng tuổi và người lớn. Trẻ từ 9 tuổi đến người lớn tiêm một mũi và tiêm nhắc hàng năm. Vaccine phế cầu có 5 loại, phòng các chủng vi khuẩn phế cầu phổ biến gây viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Tiêm chủng áp dụng từ 6 tuần tuổi đến người lớn, lịch trình tùy theo độ tuổi và công nghệ từng loại mũi tiêm.

Vaccine sốt xuất huyết tiêm cho người từ 4 tuổi, gồm hai mũi, cách nhau 3 tháng. Sởi và thủy đậu có vaccine đơn và phối hợp phòng thêm các bệnh rubella và quai bị, tiêm đủ hai mũi giúp hiệu quả phòng bệnh lên đến 98%. Não mô cầu có năm loại vaccine, giúp phòng năm nhóm huyết thanh vi khuẩn phổ biến gây các bệnh viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi có thể gây tử vong trong 24 giờ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC