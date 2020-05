Trở ngại lớn nhất của Huawei không phải là chip

Huawei có thể xoay xở đủ chip để sản xuất smartphone, nỗi lo lớn hơn của hãng lúc này là liệu hệ sinh thái ứng dụng HMS có thể sống sót.

Ngày 15/5, Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục ban hành lệnh cấm với Huawei. Theo đó Huawei sẽ bị hạn chế sử dụng phần mềm công nghệ của Mỹ để thiết kế, sản xuất chất bán dẫn. Điều này đồng nghĩa với việc sản xuất bộ xử lý Kirin của hãng có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là chip đầu bảng Kirin 1020.

Tuy nhiên, lệnh cấm này sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung đầu vào trong tương lai chứ chưa tác động trực tiếp đến các đơn hàng mà Huawei đã đặt hàng đối tác cung ứng TSMC. Lệnh cấm có thể gia hạn, đủ cho Huawei đàm phán với đối tác. Chưa kể, ngoài bộ xử lý tự phát triển, Huawei vẫn có thể đặt hàng bộ xử lý của Samsung hoặc MediaTek. Điều này đảm bảo hãng di động Trung Quốc vẫn có thể xoay xở về phần cứng.

Huawei vẫn có thể xoay xở về phần cứng nhưng việc không được cài ứng dụng của Google khiến doanh thu mảng smartphone của hãng bị giảm sút đáng kể. Ảnh: Tuấn Hưng.

Điểm yếu lớn nhất bây giờ của Huawei là phần mềm. Theo lệnh cấm thương mại của Mỹ vào năm ngoái, smartphone Huawei không được cài đặt ứng dụng và dịch vụ của Google. Để có thể tồn tại trên thị trường smartphone, Huawei buộc phải tự cứu mình. Đầu tháng 2 năm nay, hãng đã ra mắt ứng dụng tìm kiếm độc lập Huawei Search. Đến tháng 5, ứng dụng này đổi tên thành Petal Search và ra mắt cùng kho ứng dụng AppGallery.

Petal Search của Huawei có thể cung cấp các dịch vụ tìm kiếm thông tin thường xuyên, như dự báo thời tiết, tin tức, video, hình ảnh, âm nhạc, thông tin tài chính... và cũng có một số tính năng mới như khả năng tải xuống trực tiếp và có được các ứng dụng được đề xuất. Điều khiến Petal Search nhận được nhiều sự chú ý của giới truyền thông bởi nó là một công cụ tìm kiếm di động cho người dùng ngoài Trung Quốc. Nói cách khác nó sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Google Search.

Điều này dẫn đến một vấn đề phức tạp hơn. Bằng việc xây dựng một công cụ tìm kiếm và hệ sinh thái ứng dụng HMS (Huawei Mobile Services). Huawei đã chính thức cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp với GMS (Google Mobile Services) và iOS của Apple, hình thành nên thế "chân vạc" trong ngành công nghiệp smartphone.

Trên thực tế, ngoài Petal Search, HMS đã cố thay thế GMS bằng nhiều cách. Ví dụ ứng dụng bản đồ Here WeGo, thay thế cho Googe Maps. Ứng dụng của Huawei hỗ trợ điều hướng và định vị tại hơn 1.300 thành phố trên 100 quốc gia. Hãng còn ra mắt bản đồ thực tế tăng cường được hỗ trợ bởi công nghệ Cyberverse của công ty. Bản đồ này kết hợp thế giới ảo với hình ảnh thực tế theo thời gian thực.

Mới đây Huawei cũng đưa ra lộ trình trong việc phát triển hệ sinh thái HMS bao gồm dịch vụ đám mây Huawei Terminal với hơn 650 triệu giao dịch hàng tháng trên toàn cầu. Họ cũng công bố số nhà phát triển đăng ký xây dựng kho ứng dụng đạt trên 1,4 triệu, tăng 115% so với năm trước. Hiện tại đã có hơn 60.000 ứng dụng được kết nối với HMS.

Mặc dù vậy, tình hình kinh doanh smartphone ngoài Trung Quốc của hãng vẫn đang bị tổn thất nặng nề. Các con số liên quan đến HMS có vẻ khả quan nhưng nó quá nhỏ để so sánh với hàng tỷ người dùng hàng tháng trên Google Search, Chrome, Gmail, YouTube, Google Drive và các ứng dụng khác.

Nói cách khác, hệ sinh thái của Huawei vẫn còn quá yếu nếu so với Google và người tiêu dùng vẫn chưa thật sự ấn tượng với HMS. "Tôi không hứng thú với việc mua một chiếc smartphone mới mà không có Google Play, bất kể phần cứng của nó có mạnh và chạy mượt đến mức nào", một người dùng cũ của Huawei chia sẻ.

Trên thực tế, với người dùng ngoài Trung Quốc, Google dường như không thể thiếu. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ không chỉ có phần mềm phong phú mà còn xây dựng hạ tầng, dịch vụ Internet khắp thế giới. Đặc biệt là người dùng Android, họ gần như không thể tách khỏi hệ sinh thái của Apple.

Do đó, việc kinh doanh smartphone của Huawei mà không có GMS mới là vấn đề nghiêm trọng cần quan tâm chứ không phải chip xử lý. Dữ liệu thống kê của IDC trong quý I/2020 cho thấy Huawei chỉ xuất xưởng được 49 triệu smartphone, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu từ Canalys, các lô hàng của Huawei tại thị trường Tây Âu đã giảm 40%, đứng thứ ba sau Samsung và Apple, trong khi Xiaomi tăng trưởng 79% và xếp vị trí thứ tư. Các chuyên gia phân tích đều đồng ý rằng, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do di động của hãng không có các ứng dụng của Google.

Khương Nha (theo Sina)