Miêu Kiều Vỹ, Xa Thi Mạn tiễn biệt Hứa Thiệu Hùng

Vợ con của tài tử Hứa Thiệu Hùng cùng các diễn viên Miêu Kiều Vỹ, Xa Thi Mạn tiễn biệt ông ở lễ viếng ngày 17/11.

Theo St Headline, gia đình cử hành tang lễ theo nghi thức Phật giáo tại nhà tang lễ ở Tai Wai. Hứa Huệ Thanh, con gái duy nhất của nghệ sĩ, nói sẽ làm tốt lời dặn của cha là chăm sóc chu đáo cho mẹ cô và những thành viên khác trong đại gia đình. Cô tự hào được làm con của Hứa Thiệu Hùng. Huệ Thanh đã kết hôn, cô nuối tiếc chưa thực hiện mong mỏi của cha là sinh con để ông có niềm vui bế cháu.

Huệ Thanh, con gái tài tử Hứa Thiệu Hùng. Ảnh: St Headline

Nhiều nghệ sĩ tới chia buồn với gia đình, tài tử Miêu Kiều Vỹ đi cùng vợ - cựu diễn viên Thích Mỹ Trân. Anh nghẹn ngào, cho biết nghệ sĩ qua đời đột ngột, lần cuối hai người gặp nhau tại nhà của Hứa Thiệu Hùng, cùng ăn trưa. Hứa Thiệu Hùng không tiết lộ bệnh tật, mãi đến khi vợ của nghệ sĩ gọi điện báo tin, Miêu Kiều Vỹ mới biết tình trạng của ông nghiêm trọng. Khi Kiều Vỹ đến bệnh viện thăm, đồng nghiệp hôn mê, không thể nói chuyện với anh nữa.

Trong tim Miêu Kiều Vỹ, Hứa Thiệu Hùng luôn là người khảng khái, yêu cuộc đời, yêu con người. Khi trả lời phỏng vấn, Miêu Kiều Vỹ quay mặt về phía tường, giấu nước mắt.

Miêu Kiều Vỹ quay mặt giấu nước mắt. Ảnh: HK01

Tài tử Trương Gia Huy - chồng của Quan Vịnh Hà - nói Hứa Thiệu Hùng là diễn viên hiếm có, ông thường đóng vai phụ nhưng diễn xuất của ông giúp nâng diễn viên chính lên, làm mỗi tác phẩm đặc sắc.

Nhiều diễn viên như Xa Thi Mạn, Lê Diệu Tường, Huỳnh Nhật Hoa, Huỳnh Tông Trạch, Khâu Lễ Đào, Tiêu Chính Nam, Huỳnh Thúy Như đến tiễn biệt nghệ sĩ. Xa Thi Mạn gọi Hứa Thiệu Hùng là bố vì từng nhiều lần đóng con gái của nghệ sĩ, minh tinh khao khát có người cha trân trọng cô như Hứa Thiệu Hùng đối với cô. Tài tử vừa là tiền bối, vừa là bạn, là người thân của Xa Thi Mạn.

Xa Thi Mạn và Trương Gia Huy. Ảnh: HK01

Ban tổ chức tang lễ mở cửa để khán giả tiễn biệt Hứa Thiệu Hùng trong khoảng thời gian 16-17h (giờ địa phương) nhưng từ trước đó khoảng một giờ, hàng trăm người xếp hàng để viếng nghệ sĩ. Khán giả họ Lê nói cô lớn lên cùng phim của Hứa Thiệu Hùng, cảm thấy ông quen thuộc như một người thân nên đến chào nghệ sĩ.

Gia đình đặt một số chân dung diễn viên ở nhà tang lễ, trong đó có tạo hình Hoan Hỷ của ông trong phim Sứ đồ hành giả. Vòng hoa đặt ở vị trí trung tâm đề tên bà Long Yến Nhi, vợ tài tử, với dòng chữ: "Ái phu Thiệu Hùng, khắc ghi ân tình". Các diễn viên Thành Long, Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Quan Cúc Anh, Lâm Phong... gửi vòng hoa viếng.

Chân dung diễn viên Hứa Thiệu Hùng đặt tại lễ viếng. Ảnh: HK01

Toàn bộ số tiền phúng viếng sẽ được gia đình quyên tặng một quỹ giúp đỡ trẻ em mắc bệnh ung thư ở Hong Kong. Trong cáo phó, vợ của ông Hứa Thiệu Hùng viết việc làm này nhằm tiếp nối tấm lòng nhân hậu của chồng, gia đình mong thắp được một chút hy vọng cho những sinh mệnh bé bỏng.

Nghệ sĩ qua đời hôm 28/10 vì bệnh ung thư. Theo TVB, ông xuất thân danh gia vọng tộc nhưng chưa từng ỷ lại vào hào quang của những người trong gia tộc. Ở làng phim, ông là diễn viên đầu tiên lái xe Mercedes-Benz đi làm, vì thế đồng nghiệp còn gọi ông là "Benz Hùng", bên cạnh tên Hoan Hỷ.

Hứa Thiệu Hùng trên màn ảnh Hứa Thiệu Hùng trên màn ảnh từ khi 25 tuổi tới ngoài 70. Video: Bilibili

Ông hoạt động nghệ thuật 53 năm, tham gia khoảng 200 tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Nhiều vai diễn của tài tử thuộc hàng kinh điển màn ảnh, như Phương Chung trong Tân trát sư muộn, Lục Tốn trong Lâm Xung, Vi Nhất Tiếu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1986. Trang Mtime nhận xét Hứa Thiệu Hùng là một trong diễn viên phụ hay nhất TVB, diễn xuất tuyệt vời ở nhiều dạng nhân vật, từ hiền, khù khờ đến ác, gian xảo.

Nghinh Xuân (theo HK01, St Headline)