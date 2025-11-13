Trình cơ chế giảm lãi vay 2% cho dự án xanh trong tháng 11

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước trình chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho dự án xanh, ESG trong tháng 11.

Thông tin này nêu trong thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ, về cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 68 phát triển kinh tế tư nhân.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trình các nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% một năm qua các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách cho các dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG). Cơ chế này được yêu cầu trình trong tháng 11.

Một nhà trồng rau tại HTX Tuấn Ngọc, TP Thủ Đức, TP HCM. Ảnh: Hà An

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trình Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi vay 2% cho doanh nghiệp vay vốn xanh thông qua các ngân hàng thương mại.

Để có cơ sở hỗ trợ lãi suất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng Quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn, ESG trong tháng này.

Với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, Bộ Tư pháp trình Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành trong tháng tới. Còn Bộ Công Thương trình các cơ chế hỗ trợ khác như dành tối thiểu 20 ha mỗi cụm công nghiệp hoặc 5% tổng quỹ đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê; hay chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế (Go Global).

Để đảm bảo nguồn lực triển khai Nghị quyết 68, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực tài chính, nhân lực bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

Sau gần 6 tháng triển khai, nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân bước đầu đạt kết quả tích cực. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng mạnh, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp thay đổi đáng kể. Cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức hội, hiệp hội cũng kiến nghị nhiều chính sách nhằm cụ thể hóa nghị quyết này.

Thủy Trương