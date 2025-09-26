Mỗi tháng hơn 19.000 doanh nghiệp thành lập mới sau Nghị quyết 68

Sau khi Nghị quyết 68 ban hành, mỗi tháng bình quân có hơn 19.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 48% so với mức bình quân những tháng trước đó.

Tại cuộc họp triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ngày 26/9, Bộ Tài chính cho biết Nghị quyết tác động tích cực tới tình hình gia nhập thị trường và hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi Nghị quyết ban hành, mỗi tháng bình quân có hơn 19.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 48% so với mức bình quân những tháng trước đó. Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng trưởng mạnh, hơn 31.500 doanh nghiệp mỗi tháng, tăng 27% so với bình quân 5 tháng đầu năm.

Tính chung 8 tháng, cả nước có hơn 209.240 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn 30% so với số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cùng với đó, số lượng hộ kinh doanh thành lập mới cũng tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Nửa đầu năm, gần 13.700 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai và gần 1.480 hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp.

Những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh đã tác động đến tăng thu ngân sách Nhà nước. Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng của khu vực kinh tế tư nhân từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh gần 296.000 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh là 17.100 tỷ đồng, đạt 53,4% so với nhiệm vụ thu. Số này cũng bằng 131% cùng kỳ năm 2024.

Kết quả tích cực này góp phần vào tổng thu ngân sách Nhà nước. Cụ thể, thu ngân sách của cả nước 8 tháng đạt 1,33 triệu tỷ đồng, bằng 80,7% dự toán năm và tăng 31,8% cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, Bộ Tài chính cho rằng việc triển khai Nghị quyết tại địa phương còn chậm, chưa như kỳ vọng, trình độ của cán bộ cấp cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại cuộc họp về triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ngày 26/9. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý mục tiêu là tạo ra môi trường, cơ chế huy động vốn nhàn rỗi trong dân đưa vào nền kinh tế. Việc này sẽ giúp lan tỏa phong trào khởi nghiệp toàn quốc, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân.

"Triển khai Nghị quyết 68 thành công là khi tạo được niềm tin để doanh nghiệp yên tâm, mạnh dạn đầu tư", ông nói, cho rằng không khí, tinh thần đến nay "nhìn chung là tốt, phấn khởi".

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý các bộ ngành, địa phương phải rà soát các dự án, đề án, chương trình cụ thể, đồng thời phát huy trách nhiệm, bao quát và tham mưu kịp thời cho các cấp cao hơn. Ông giao cho Bộ Tài chính, Tư pháp kiểm soát chặt việc ban hành quy định mới, tránh tình trạng "cắt thủ tục hành chính cũ nhưng lại ban hành cái mới không cần thiết".

Các cơ quan chức năng cần khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, đồng thời rà soát và tháo gỡ rào cản để tạo làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ. Song song, họ cần đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tăng cường kết nối với các trường, viện trong và ngoài nước, cũng như các hiệp hội, nhằm tận dụng nguồn tri thức và công nghệ từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đối tác quốc tế. Bên cạnh đó, nhà điều hành cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được tiếp cận về đất đai, hạ tầng khu công nghiệp, nguồn vốn, đồng thời có các chương trình đột phá trong đào tạo nhân lực và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị ban hành tháng 5, khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực kinh tế tư nhân dự kiến đóng góp từ 55-58% GDP và chiếm khoảng 84-85% tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế.

Phương Dung