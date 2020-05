Triều Tiên ủng hộ Trung Quốc áp luật an ninh Hong Kong

Triều Tiên bày tỏ ủng hộ trước quyết định áp luật an ninh với Hong Kong của Trung Quốc, gọi đây là "bước đi hợp pháp".

"Vì vấn đề Hong Kong có liên quan đến các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, nên bất kỳ quốc gia hay lực lượng nào cũng không có quyền nói bất cứ điều gì về vấn đề", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay dẫn lời một đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên. "Chúng tôi hoàn toàn phản đối và bác bỏ sự can thiệp từ bên ngoài, gây bất lợi cho an ninh và sự phát triển kinh tế xã hội của Hong Kong", đại diện cho hay.

Quốc hội Trung Quốc hôm 28/5 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong, với tên gọi "Nghị quyết NPC về Thiết lập, Cải thiện Hệ thống Pháp luật và Cơ chế thực thi cho Đặc khu hành chính Hong Kong để Bảo đảm An ninh". Luật an ninh Hong Kong cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Luật cũng có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở trong thành phố.

Cảnh sát chống bạo động Hong Kong bắn hơi cay vào người biểu tình ngày 24/5. Ảnh: SCMP.

Luật an ninh Hong Kong làm dấy lên lo ngại về số phận chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao khi đặc khu được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Biểu tình đã xảy ra trên đường phố Hong Kong và cảnh sát bạo động được triển khai để giải tán đám đông.

Bắc Kinh khẳng định dự luật trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển. Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam bác bỏ những chỉ trích cho rằng luật sẽ gây hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế của thành phố và trấn an người dân rằng luật không vi phạm quyền và tự do của họ, mà chỉ nhằm vào nhóm thiểu số cực đoan.

Triều Tiên trước đây ủng hộ chính quyền Bắc Kinh liên quan các cuộc biểu tình Hong Kong và chính sách "một quốc gia, hai chế độ" của Trung Quốc.

Mai Lâm (Theo Reuters)