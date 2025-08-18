Triệu Tiến Luyện, Kipchumba và dàn sao tranh vô địch VnExpress Marathon Libera Nha Trang

Triệu Tiến Luyện, Kipchumba, Đan Quyết, Hứa Thuận Long hứa hẹn tranh vô địch cự ly 42km tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025, diễn ra sáng 24/8.

Cuộc đua 42km tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 được nhiều người yêu chạy bộ chờ đón, không chỉ bởi đây là cung đường duy nhất qua đèo Lương Sơn (khoảng gần 8km), mà còn quy tụ nhiều chân chạy phong trào hàng đầu.

Top đầu VM Nha Trang năm ngoái có Triệu Tiến Luyện (Bib 90292), Kipchumba (cạnh Luyện) và phía sau là Đan Quyết và Hứa Thuận Long. Ảnh: VnExpress Marathon

Đây là lần thứ hai liên tiếp Triệu Tiến Luyện trở lại Nha Trang với tư cách đương kim vô địch. Năm ngoái, anh cán đích đầu tiên sau 2 giờ 39 phút 27 giây, vượt qua Kipchumba nhờ bứt phá ở chính đoạn leo đèo Lương Sơn - nơi đòi hỏi runner không chỉ có sức bền mà còn phải biết phân phối lực hợp lý. Việc tập luyện dài hạn tại Phan Thiết, địa phương có khí hậu và địa hình tương đồng Nha Trang, đã giúp Luyện thích nghi tốt với điều kiện thi đấu, đặc biệt là khi độ ẩm cao có thể gây khó khăn cho các VĐV không quen nắng gió miền Trung.

Kipchumba, VĐV Kenya nhiều năm gắn bó với hệ thống VnExpress Marathon, vẫn đang tìm kiếm danh hiệu đầu tiên tại hệ thống giải này. Anh từng nhiều lọt vào nhóm dẫn đầu, nhưng chưa một lần bước lên bục cao nhất. Tại Nha Trang 2024, Kipchumba bám sát Triệu Tiến Luyện trong phần lớn chặng đua nhưng hụt hơi ở đèo Lương Sơn, đành chấp nhận cán đích sau.

Trong năm qua, anh tiếp tục thi đấu ổn định ở các giải VnExpress Marathon Huế, Quy Nhơn nhưng luôn gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ các runner phong trào Việt Nam đang ngày càng tiến bộ, trong đó có Đan Quyết và Hứa Thuận Long.

Khoảnh khắc Hứa Thuận Long (áo trắng) và Trịnh Quốc Lượng rút đích tại giải Nha Trang 2023. Ảnh: VM

Đan Quyết là đại diện tiêu biểu cho nhóm runner phong trào có bước tiến rõ rệt trong hai năm qua. Anh từng vượt Kipchumba tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2024, mới đây giành ngôi á quân tại VnExpress Marathon Đà Nẵng. Dù không phải dân chuyên, Đan Quyết được đánh giá cao nhờ khả năng phân phối sức hợp lý và tâm lý thi đấu ổn định, đặc biệt ở những giải có địa hình biến thiên như Nha Trang.

Hứa Thuận Long, nhà vô địch hai mùa liên tiếp tại VnExpress Marathon Hải Phòng, cũng là một cái tên đáng gờm. Dù không tập trung vào các giải đầu năm, anh vẫn duy trì nền tảng thể lực ổn định nhờ tập luyện ở Đà Lạt. Từng góp mặt tại Nha Trang ba năm liên tiếp, Long có nhiều kinh nghiệm chinh phục đèo Lương Sơn. Dù chưa từng chiến thắng tại đây, anh được kỳ vọng tạo bất ngờ nếu giữ được nhịp độ ổn định ở nửa sau đường đua.

Một cái tên khác trong danh sách tranh tài là Lê Văn Hương - VĐV trẻ mới chạy full marathon hồi tháng 5, nhưng đã tiến bộ rõ rệt. Dù đây là lần đầu anh thi đấu tại VnExpress Marathon Nha Trang, phong độ ổn định tại các giải miền Bắc và sự chuẩn bị bài bản có thể giúp Hương tạo bất ngờ trong nhóm dẫn đầu.

Nguyễn Văn Lai cùng Kipchumba (ngoài cùng bên trái) và Kiptoo (giữa) tại VM Huế 2024. Ảnh: VM

Trong khi đó, Nguyễn Văn Lai , nhà vô địch SEA Games, người từng thi đấu ấn tượng tại VnExpress Marathon Huế, vẫn để ngỏ khả năng dự giải do vướng lịch cá nhân. Nếu tham dự, anh hứa hẹn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch 42km. Văn Lai từng đua ở Nha Trang năm 2022, nên cũng có kinh nghiệm với cung đường tại đây.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 quy tụ 13.000 VĐV. Giải diễn ra sáng 24/8, trên cung đường ven biển qua cầu Trần Phú, tháp Trầm Hương và đèo Lương Sơn. Sự kiện khép lại chuỗi giải mùa hè của VnExpress Marathon, hướng đến nhóm runner yêu thích du lịch kết hợp thể thao.

Lan Anh