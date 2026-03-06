Triệu phú Anh bị chỉ trích vì thuê chuyên cơ chạy khỏi Dubai

UAETừng hết lời ca ngợi Dubai an toàn, triệu phú Samuel Leeds hứng bão chỉ trích khi chi 150.000 bảng thuê chuyên cơ đưa gia đình tháo chạy giữa lúc căng thẳng leo thang.

Samuel Leeds, 34 tuổi, nhà đầu tư bất động sản người Anh, vừa đăng tải video khoe cảnh gia đình ngồi trên chuyên cơ Gulfstream bay về London hôm 4/3. Dù vùng Vịnh đang hứng chịu các đợt tập kích, Leeds vẫn một mực khẳng định nơi này "không hề nguy hiểm".

Việc khoe chi 150.000 bảng Anh (khoảng 200.000 USD) thuê máy bay riêng khiến Leeds bị dư luận chỉ trích là phản cảm khi hàng nghìn du khách đang chật vật tìm đường về nhà do các chuyến bay thương mại bị hủy.

Giữa lúc đám đông hoảng loạn tại sân bay, triệu phú này thản nhiên đưa ra lời khuyên: "Nếu bị kẹt, hãy lái xe 3 tiếng sang Oman rồi chi 100.000 bảng thuê chuyên cơ bay thẳng về London. Tôi không hiểu sao mọi người không làm vậy".

Samuel Leeds, 34 tuổi, thuê chuyên cơ đưa gia đình rời vùng chiến sự dù từng khẳng định Dubai "an toàn hơn Anh và Mỹ", hôm 4/3. Ảnh: @SamuelLeeds

Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhiều người có sức ảnh hưởng (KOL) đồng loạt ca ngợi Dubai "an toàn nhất thế giới" bất chấp các biến động an ninh. Theo giới quan sát, các KOL lo ngại bị phạt nặng hoặc ngồi tù nếu có phát ngôn làm tổn hại uy tín quốc gia theo luật pháp UAE.

Trên mạng xã hội, Leeds nhanh chóng trở thành tâm điểm chế giễu. Hàng loạt bình luận đặt câu hỏi: "Nếu Dubai thực sự an toàn, tại sao anh phải đưa vợ con tháo chạy bằng chuyên cơ gấp gáp như vậy?".

Tìm cách xoa dịu dư luận, triệu phú 34 tuổi giải thích việc chi tiền tỷ rời đi chỉ nhằm phục vụ "cuộc họp kinh doanh" do lịch bay thường nhật bị gián đoạn. Anh cũng lập luận rằng số người thiệt mạng do súng đạn tại Anh và Mỹ còn cao hơn số nạn nhân trúng đòn tập kích ở Dubai. "Tôi là công dân toàn cầu, có quyền tự do đi lại bất cứ đâu bằng tiền của mình", Leeds nói.

Tuy nhiên, thái độ này trái ngược hoàn toàn với sự hoảng sợ của chính anh vài ngày trước đó. Trên trang cá nhân, Leeds từng mô tả nỗi ám ảnh bị mắc kẹt dưới bầu trời đầy rủi ro, đồng thời chia sẻ: "Thật đáng lo ngại khi có trẻ nhỏ và gia đình bên cạnh", trước khi bất ngờ đổi giọng và cho rằng truyền thông đang "nói dối".

Samuel Leeds vốn là nhân vật tai tiếng trên Internet. Công ty của anh thường bị chỉ trích vì chiến thuật bán khóa học làm giàu gây áp lực, hứa hẹn hão huyền và từng vướng nhiều cáo buộc đẩy học viên vào rủi ro tài chính, pháp lý.

Hiện có hàng chục nghìn du khách phương Tây đang mắc kẹt tại khu vực này với hàng nghìn chuyến bay bị hủy mỗi ngày. Tình trạng này khiến giá thuê chuyên cơ tăng vọt. Một chặng bay ngắn từ thủ đô Muscat (Oman) đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hiện có giá hơn 70.000 bảng, gấp đôi mức bình thường.

Minh Phương (Theo Daily Mail)