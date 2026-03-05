Vỏ bọc bình thường của giới siêu giàu Dubai dưới tên lửa

Giữa lúc tên lửa bay ngang bầu trời đêm Dubai, giới siêu giàu và các "influencer" vẫn thản nhiên tiệc tùng, thu hút sự chú ý kèm chỉ trích từ dư luận.

Tối 28/2, Mike Babayan, 23 tuổi, đang ngồi trong quán bar bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. Điện thoại của anh hiện cảnh báo khẩn về việc Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh. Đám đông xung quanh xôn xao khoảng một phút rồi tiếp tục dự tiệc. "Mọi người vẫn uống cà phê, đi lại như không có chuyện gì", Babayan cho biết.

Tại một câu lạc bộ bãi biển khác, Will Bailey, một influencer (người có ảnh hưởng) có nửa triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, chứng kiến tên lửa rơi ngay trước mắt nhưng tiếng nhạc sôi động không hề ngắt quãng. Bất chấp nguy hiểm, Bailey và nhiều người khác cầm điện thoại quay cảnh khách sạn Fairmont The Palm phía xa đang chìm trong khói lửa. Trên các du thuyền sang trọng, nhiều người cũng bận rộn ghi hình cuộc tấn công như một màn trình diễn pháo hoa.

Người dân Dubai thư giãn trên bãi biển Kite Beach sau một vụ tấn công của Iran, hôm 1/3. Ảnh: Guardian

Lối sống này vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng những người giàu đang cố duy trì vỏ bọc bình thường một cách kệch cỡm giữa lúc sinh mạng con người bị đe dọa. Điển hình, một nữ doanh nhân bị phản ứng gay gắt khi than phiền xung đột làm hỏng lịch trình họp hành và các sự kiện sang trọng của cô.

Đêm 28/2, dù sự an toàn tại vùng đất được mệnh danh là "sân chơi dát vàng" bị lung lay, những người như Babayan vẫn cố thể hiện sự bình thản. Khi phải rời căn hộ ở tòa nhà Burj Khalifa để lánh tạm do những tiếng nổ dội tới liên tục, anh vẫn quay video cập nhật tình hình với khẳng định: "Dubai vẫn an toàn hơn New York hay London".

Giải thích về phản ứng này, tiến sĩ Zoe Hurley, chuyên gia nghiên cứu mạng xã hội tại Dubai, cho biết chính quyền UAE từ lâu đã tận dụng các influencer để quảng bá hình ảnh "ốc đảo an toàn". Để được hành nghề, họ phải trả 4.000 USD tiền giấy phép và cam kết không đăng nội dung vi phạm các giá trị chính trị của quốc gia. "Họ được trả tiền để nói rằng mọi thứ vẫn ổn", bà Hurley nhận định.

Đồng quan điểm, phó giáo sư Peter Loge từ Đại học George Washington (Mỹ) cho rằng đây là một dạng "du lịch thảm họa" kiểu mới. Theo ông, những video khoe khoang sự giàu có giữa đống đổ nát thực chất là nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa trong sự hỗn loạn.

"Người giàu không muốn tin rằng họ cũng dễ tổn thương như bất kỳ ai khác. Họ dùng sự xa hoa để che đậy nỗi sợ hãi", ông nói.

Thanh Thanh (Theo Guardian)