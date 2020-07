Triển lãm tranh đồ họa của Trần Văn Quân

TP HCMCác tác phẩm đồ họa trong hơn 30 năm của họa sĩ Trần Văn Quân trưng bày từ ngày 4 đến 14/7.

Triển lãm Họa sĩ Trần Văn Quân - Say mê cùng chất liệu đồ họa trưng bày tranh đồ họa in đá, khắc gỗ, ghép gỗ, khắc mica, collagraphy, in lưới, sơn khắc, khắc cao su.... Đây là những kỹ thuật được họa sĩ học hỏi, thực hành, khám phá và truyền dạy trong 30 năm qua.

Một tác phẩm nổi bật của họa sĩ Trần Văn Quân được trưng bày ở Hội Mỹ thuật TP HCM.

Dịp này, Trần Văn Quân sẽ ra mắt cuốn sách cùng tên triển lãm. Họa sĩ sẽ trực tiếp ký tặng sách và trò chuyện với những người yêu thích mỹ thuật đồ họa trong ngày khai mạc triển lãm (4/7).

Họa sĩ Trần Văn Quân sinh năm 1953, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1985. Trong nhiều năm qua, ông được biết đến như một tên tuổi tiên phong loại hình tranh đồ họa.

Họa sĩ Trần Văn Quân. Ảnh: NVCC.

Trước đó, ông là chiến sĩ đặc công của tiểu đoàn 28 - sư đoàn 7, tham gia chiến trường miền Đông Nam bộ. Đời sống người lính là một trong những đề tài được Trần Văn Quân khai thác sâu và có nhiều tác phẩm nổi bật. Bên cạnh đó, những đề tài mộc mạc như làng quê, tuổi thơ hay đôi khi là các suy tư, chiêm nghiệm cá nhân đều là thế mạnh của ông.

Trần Văn Quân từng đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Khoa Đồ họa tại Đại học Mỹ thuật TP HCM, Trưởng ngành đồ họa của Hội Mỹ thuật thành phố. Ông thường xuyên tổ chức các trại sáng tác mở, để giao lưu cùng các họa sĩ đồ họa của ba miền. Ông và những nghệ sĩ quen thuộc trong giới nghệ thuật thành phố lập nên nhóm họa sĩ Ngẫu hứng, cùng sáng tác và bình luận về kỹ thuật đồ họa.

Ý Ly