Trị zona thần kinh bằng tỏi được không?

Bôi tỏi có giúp sát trùng, chống viêm lên vết loét zona thần kinh ở lưng để diệt virus không? (Giang Hương, 53 tuổi, Tiền Giang)

Trả lời:

Zona thần kinh là bệnh hậu thủy đậu, do virus Varicella Zoster (VZV) gây ra. Bệnh biểu hiện bằng những dải mụn nước nhỏ, mọc thành từng cụm trên da, chạy dọc theo đường đi của dây thần kinh. Mụn nước chứa dịch trong suốt, căng, dễ vỡ khi cọ xát. Khi mụn nước vỡ, trên da sẽ xuất hiện vết loét, ướt, rỉ dịch, dễ nhiễm trùng nếu không được vệ sinh đúng cách.

Việc đắp tỏi giã nhuyễn lên vết loét không có tác dụng tiêu diệt virus gây bệnh hoặc giúp cho các tổn thương do zona lành nhanh hơn. Ngược lại, các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi có thể gây bỏng rát, kích ứng mạnh trên vùng da vốn đã bị viêm loét, khiến tổn thương sâu hơn, lâu lành và dễ để lại sẹo.

Tỏi không có tác dụng trị zona thần kinh. Ảnh minh họa: Vecteezy

Điều trị zona thần kinh cần sử dụng thuốc kháng virus theo chỉ định bác sĩ, tốt nhất trong vòng 72 giờ từ khi phát ban. Người bệnh cần mặc quần áo rộng, thoáng để hạn chế cọ xát lên vùng da tổn thương, giữ cho da sạch và khô. Tránh đắp lá cây, bôi mực tàu hay thuốc không rõ nguồn gốc lên vết loét để không làm tình trạng nặng hơn.

Nếu không được điều trị sớm, zona thần kinh có thể gây ra biến chứng đau thần kinh sau zona kéo dài. Virus có thể tấn công các cơ quan gây viêm phổi, viêm gan, viêm màng não, liệt mặt, tăng nguy cơ đột quỵ...

Bạn đang mắc zona thần kinh, bệnh có thể tái phát. Vì vậy khi bệnh ổn định, vết loét trên da lành, bạn có thể đến cơ sở tiêm chủng để tư vấn tiêm vaccine ngừa zona thần kinh. Vaccine zona thần kinh có hiệu quả ngăn bệnh đến 97% ở người từ 50 tuổi, từ 70-87% ở người từ 18 tuổi bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý đồng thời giảm biến chứng đau dây thần kinh sau zona và các biến chứng khác hơn 90%. Lịch tiêm hai mũi cách nhau từ 1-2 tháng.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC