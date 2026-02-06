Trẻ tiêm lao, viêm gan B cùng lúc với kháng thể đơn dòng RSV được không?

Trẻ sơ sinh tiêm cùng lúc vaccine ngừa viêm gan B, lao và kháng thể đơn dòng để phòng bệnh do virus hợp bào hô hấp RSV sớm, có được không? (Thùy, 28 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Theo thông tin kê toa của nhà sản xuất, kháng thể đơn dòng RSV có thể tiêm cùng với các vaccine như lao và viêm gan B. Do vậy, trẻ hoàn toàn có thể tiêm 3 loại trong cùng một buổi tiêm hoặc bất kỳ khoảng cách thời gian nào, theo chỉ định của bác sĩ. Việc tiêm gộp không làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoặc tính an toàn, giúp trẻ được bảo vệ sớm trước các tác nhân gây bệnh.

Kháng thể đơn dòng Nirsevimab ngừa RSV do Sanofi đưa về Việt Nam dành cho trẻ sơ sinh đến 24 tháng tuổi, bao gồm cả những em bé sinh đủ tháng, tiền sử khỏe mạnh, khác với loại kháng thể đã có trước đó vì chỉ dành cho trẻ nguy cơ cao. Nirsevimab có hiệu quả ngăn ngừa nhập viện do nhiễm trùng hô hấp dưới do RSV lên đến hơn 82%, bảo vệ trẻ trọn vẹn suốt cả mùa RSV thường kéo dài khoảng 6 tháng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có đến khoảng 70% trẻ đến 12 tháng tuổi từng mắc RSV, hầu hết trẻ đến 24 tháng tuổi đã nhiễm RSV ít nhất một lần trong đời. Trẻ dưới 6 tháng tuổi là nhóm có nguy cơ mắc RSV nặng và tử vong cao, chiếm khoảng 50% số ca tử vong do RSV ở trẻ em.Việc bảo vệ trẻ ngay khi chào đời có ý nghĩa quan trọng.

Trẻ tiêm vaccine phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Hoàng Dương

Trẻ từ một ngày tuổi đến 12 tháng tuổi tiêm một mũi, liều lượng tùy theo cân nặng. Trẻ trên 12-24 tháng tuổi có nguy cơ cao mắc RSV cần tiêm hai mũi ở hai vị trí khác nhau trong cùng một ngày.

Đối với viêm gan B, 90% trẻ sơ sinh đến một tuổi nhiễm virus viêm gan B sẽ tiến triển thành viêm gan B mạn tính. Bệnh là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư gan. Chính vì vậy, trẻ cần tiêm một mũi viêm gan B trong 24 giờ sau sinh, sau đó tiếp tục tiêm theo phác đồ vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1.

Bệnh lao do vi khuẩn lao gây ra, thường tấn công vào phổi, song có thể ảnh hưởng bất kỳ cơ quan nào của cơ thể. Trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh là nhóm dễ bị lây bệnh. Vaccine lao được tiêm cho trẻ tốt nhất trong vòng một tháng sau sinh, cân nặng hơn 2 kg, sức khỏe ổn định.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC đang triển khai chương trình tiêm miễn phí vaccine phòng bệnh lao cho trẻ dưới một tuổi tại tất cả trung tâm trên toàn quốc. Bạn có thể tham khảo và đăng ký tiêm ngừa lao cho bé cùng các vaccine quan trọng khác.

Bác sĩ Trần Huỳnh Tấn

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC