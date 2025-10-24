Trẻ nhỏ ăn rau diếp cá có giúp phòng bệnh hô hấp?

Tôi cho con tập ăn rau diếp cá vì nghe nói giúp tăng cường sức đề kháng, giảm mắc bệnh đường hô hấp, có đúng không? (Tiểu Anh, 35 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Rau diếp cá (Houttuynia cordata), còn gọi là lá dấp, ngư tinh thảo, là cây thân rễ mọc ở nơi ẩm mát, vừa dùng làm rau ăn vừa làm thuốc. Theo y học cổ truyền, rau có vị chua, tính hàn, giúp thanh nhiệt, giải độc, trị ho, giảm đờm, hỗ trợ viêm đường hô hấp.

Thành phần hoạt chất như flavonoid, tinh dầu, polysaccharide... giúp kích thích sản sinh bạch cầu, tăng miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy rau có khả năng ức chế virus cúm, phế cầu, virus herpes simplex. Mọi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng rau diếp cá để tránh lạnh bụng, dị ứng, hạ huyết áp nhẹ, đặc biệt ở người mẫn cảm.

Để tăng sức đề kháng, cần duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, tiếp xúc ánh nắng sáng. Trẻ nhỏ cần đảm bảo thời gian ngủ theo độ tuổi.

Rau diếp cá thường được người dân Việt Nam dùng làm rau và thuốc. Ảnh minh họa: Vecteezy

Tiêm vaccine đầy đủ theo độ tuổi là biện pháp phòng bệnh chủ động, đặc biệt với các bệnh lây qua đường hô hấp.

Hiện Việt Nam có nhiều loại vaccine phòng bệnh cúm mùa có thể biến chứng gây viêm phế quản, viêm phổi, suy hô hấp... như loại của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam. Vaccine tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn.

Trẻ dưới 9 tuổi nếu chưa chủng ngừa cần tiêm hai mũi cơ bản, cách nhau tối thiểu một tháng, sau đó tiêm nhắc một mũi hàng năm. Trẻ từ 9 tuổi trở lên và người lớn tiêm một mũi và tiêm nhắc một mũi hằng năm.

Vaccine phế cầu gồm 5 loại: Phế cầu 10 tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến dưới 6 tuổi, phế cầu 13 và phế cầu 15 tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi và người lớn, phế cầu 20 tiêm cho người từ 18 tuổi và phế cầu 23 tiêm cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn. Tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn lịch tiêm phù hợp.

Việt Nam cũng đã có vaccine phòng virus hợp bào hô hấp RSV, chỉ tiêm một mũi cho phụ nữ mang thai từ tuần 24-36. Vaccine giúp truyền kháng thể thụ động bảo vệ trẻ trong 6 tháng đầu đời. Người lớn từ 60 tuổi cũng tiêm một mũi, giúp phòng bệnh chủ động.

Bên cạnh đó, nhiều bệnh lý khác cũng lây nhiễm qua đường hô hấp như não mô cầu, sởi - quai bị - rubella, thủy đậu... Bạn nên đưa bé đến trung tâm tiêm chủng gần nhất để được bác sĩ tư vấn lịch tiêm phù hợp với độ tuổi và lịch sử chủng ngừa.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC