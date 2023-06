Tăng dần thời gian, khoảng cách tập, không gò ép sẽ xây dựng được thói quen chạy bộ lâu dài cho trẻ.

Chạy bộ mỗi ngày giúp nâng cao thể chất, rèn luyện tính kỷ luật, khuyến khích tương tác xã hội ở trẻ em. Phụ huynh tiếp cận đúng cách sẽ khơi dậy niềm yêu thích, khiến việc chạy có hiệu quả đối với sự phát triển của trẻ. Theo Running Magazine, nên đặt niềm vui lên hàng đầu khi huấn luyện thể thao ở lứa tuổi nhỏ. Những yếu tố thành tích, đam mê cần có thời gian chứng minh.

Trẻ nên tập chạy từ mấy tuổi?

Các chuyên gia cho rằng, nếu trẻ đam mê và không gặp chấn thương nghiêm trọng có thể chạy bộ ở mọi lứa tuổi. Theo Erica Gminski, giám đốc chương trình thanh thiếu niên của CLB Road Runners (RRCA, Mỹ), miễn là việc chạy bộ khiến trẻ vui, không quá sức, thì phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính.

RRCA đưa ra các hướng dẫn chung về chạy bộ cho từng nhóm tuổi như sau: từ 3 đến 9 tuổi khuyến khích các bé tập thể dục thường xuyên, bao gồm chạy kết hợp với các hoạt động vui chơi. Từ 8 đến 12 tuổi, trẻ có thể tham gia khóa đào tạo bài bản về chạy bộ, kéo dài từ hai đến ba tháng. Với những trẻ ở tuổi dậy thì, nên tăng dần quãng đường tập luyện và cho tham gia thi đấu.

Các em nhỏ từ 6-10 tuổi tham gia giải chạy nhí Kun Marathon tổ chức bên lề VnExpress Marathon. Ảnh: VM

Hướng dẫn này của RRCA có thể thay đổi tùy theo từng cá nhân. Tiến sĩ Mark Halstead, chuyên gia y học thể thao nhi khoa, Đại học Washington cho biết, trẻ em có thể bắt đầu cuộc đua 5 km trong độ tuổi từ 8 đến 10. "Tuy nhiên, tốc độ phát triển thể chất và mong muốn chạy bộ quan trọng hơn việc tính toán độ tuổi", Mark Halstead nói.

Trẻ em nên tập chạy như thế nào?

Mỗi trẻ có thể trạng, năng khiếu, kỹ năng khác nhau. Cha mẹ và HLV nên theo dõi khối lượng hoạt động hàng ngày, đảm bảo một giáo án phù hợp với lứa tuổi để tránh bị kiệt sức.

CLB điền kinh tây London cho trẻ tập theo chương trình chạy, nhảy, ném, rèn sự nhanh nhẹn, thăng bằng, phối hợp và tốc độ. Các bài tập thực hiện hai lần mỗi tuần. Khi các VĐV lớn lên theo từng độ tuổi, được trau dồi thêm các kiến thức về thể chất, đi sâu huấn luyện các bài bổ trợ, cách khởi động, hạ nhiệt cũng như tầm quan trọng của việc vận động và dinh dưỡng.

Chạy được coi là nền tảng cho các môn thể thao học đường khác như bóng đá, bóng rổ, bóng bầu dục, quần vợt... Tiến sĩ Halstead cho rằng, học sinh chơi bóng đá thường chạy trung bình 8 km mỗi trận. Hầu hết họ không quan tâm việc việc đá nhiều lần một tuần có hại hay không. "Nếu đứa trẻ có cách tiếp cận và chương trình đào tạo phù hợp, tôi nghĩ sẽ ổn" anh nói.

Chạy là nền tảng của các môn thể thao học đường khác. Ảnh: Running Magazine

Cũng giống như người lớn, tập luyện quá mức có thể dẫn đến chấn thương. Vì vậy, các chuyên gia luôn ưu tiên việc cho trẻ tập luyện vui vẻ. "Nếu đứa trẻ bị đau trong khi chạy, cần thăm khám bác sĩ. Đau nhức sau chạy thường không phải là vấn đề nhưng đau nhức khi chạy là điều cần lưu tâm", Tiến sĩ Halstead cho biết.

Phụ huynh nên tham khảo ý kiến bác sĩ, theo dõi các dấu hiệu căng thẳng hoặc đau đớn khi trẻ bắt đầu chạy bộ. Điều quan trọng được các chuyên gia nhấn mạnh là trẻ chạy để vui, tập quá sức ở bất cứ độ tuổi nào đều khiến con thất bại hoặc chấn thương mãn tính.

Tạo niềm vui khi chạy

Đảm bảo khối lượng vừa phải để trẻ duy trì động lực. Một thử thách vượt xa khả năng có thể sẽ khiến con nản lòng và không muốn chạy nữa. Để trẻ tham dự cuộc đua, cần có một giáo án phù hợp.

Đối với những bé ít vận động, nên bắt đầu bằng việc đi bộ và tăng dần thời gian, khoảng cách theo từng ngày. Sau khi đã quen với cường độ vận động, cho bé chạy trong khoảng cách ngắn từ 100 m, nâng dần lên 200, 300 m và 1 km. Nếu cha mẹ là runner, cho con đi tập cùng để quan sát quy trình luyện tập, cách đảm bảo an toàn và mở ra cơ hội gắn kết, trò chuyện.

Cho trẻ kết hợp chạy và vui chơi để tạo hứng thú. Ảnh: VM

Những đứa trẻ lớn hơn có thể tham gia đội điền kinh ở trường cấp hai, cấp ba. Các CLB này tạo nên môi trường, không khí tranh đua, kích thích trẻ rèn luyện. Nhưng cần nhớ rằng, con tham gia là để tìm niềm vui. "Không phải tất cả trẻ em đều được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh với những đứa trẻ khác, nhưng hầu hết đều được thúc đẩy bởi sự động viên, khuyến khích", Gminski nói.

Cách tốt nhất để chạy tốt là tìm kiếm giáo án, cuộc đua phù hợp, tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn. Nếu có điều kiện có thể cho con tập cùng HLV. Ngoài ra có thể tìm kiếm thông tin trên các trang web tham khảo giáo án nước ngoài như RRCA's Kids Run the Nation hoặc Girls on the Run.

Lan Anh (Theo Women Running)