Trẻ đã tiêm một mũi '5 trong 1' chuyển sang '6 trong 1' được không?

Con 4 tháng tuổi mới tiêm một mũi 5 trong 1, song vaccine này không có thành phần viêm gan B nên tôi có thể chuyển sang tiêm 6 trong 1 được không? (Hà Nguyễn, 24 tuổi, Hà Tĩnh)

Trả lời:

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn non yếu, kháng thể bảo vệ từ mẹ đã giảm dần, dễ mắc các bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn Hib. Khi mắc bệnh, trẻ dễ gặp các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, xơ gan, ung thư gan... nguy cơ tử vong và để lại di chứng lâu dài. Tiêm vaccine đầy đủ là cách giúp trẻ tạo miễn dịch chủ động, tránh mắc bệnh được Bộ Y tế và WHO khuyến cáo.

Theo nguyên tắc chung, khi tiêm chủng không nên hoán đổi các loại vaccine của các nhà sản xuất khác nhau. Song trong trường hợp bất khả kháng như hết vaccine, không biết rõ mũi tiêm trước... thì có thể đổi loại vaccine có cùng kháng nguyên với mũi tiêm trước đó.

Theo nguyên tắc, trẻ cần tiêm vaccine đủ liều, đúng lịch để giúp phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ. Con bạn hiện 4 tháng tuổi, mới chỉ tiêm một mũi 5 trong 1 đã trễ lịch tiêm của vaccine này, cũng như vaccine 6 trong 1. Do đó, trẻ cần được tiêm các mũi tiếp theo càng sớm càng tốt và hoàn toàn có thể chuyển sang tiêm vaccine 6 trong 1.

Phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine 6 trong 1 phòng bệnh tại VNVC Long Thạnh Mỹ. Ảnh: Diệu Thuần

Khi đưa trẻ đi tiêm, bạn nên mang đầy đủ phiếu tiêm hoặc sổ tiêm chủng của trẻ. Bạn cũng cần khai báo đầy đủ thông tin tiêm chủng, lý do trẻ hoãn tiêm, tiêm trễ lịch, hoặc trẻ có đang bị bệnh, sử dụng loại thuốc nào, hay có đang dị ứng với thức ăn, thành phần vaccine hay không. Trẻ cần được bác sĩ khám sàng lọc kỹ trước tiêm để đánh giá tình hình sức khỏe và chỉ định tiêm loại vaccine phù hợp với độ tuổi.

Hiện Việt Nam có hai loại vaccine 6 trong 1 của Pháp và của Bỉ, giúp ngừa 6 bệnh truyền nhiễm như bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do vi khuẩn Haemophilus influenzae type B (Hib) gây ra. Lịch tiêm 4 mũi vaccine vào các tháng 2, 3, 4 và 16-18 tháng, cần hoàn thành trước hai tuổi. Có thể tiêm sớm từ 6 tuần tuổi.

Điểm giống nhau của vaccine 5 trong 1 và 6 trong 1 là đều giúp trẻ phòng các bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và các bệnh do vi khuẩn Hib gây ra. Điểm khác nhau là, vaccine 6 trong 1 có thêm thành phần bại liệt trong cùng một mũi tiêm và trẻ không cần tiêm thêm 2 mũi và uống thêm 3 liều vaccine bại liệt. Điều này giúp phụ huynh giảm thời gian, chi phí đi lại và tránh quên lịch, đồng thời giúp trẻ sớm được bảo vệ các bệnh nguy hiểm.

BS.CKI Danh Thị Mỹ Hồng

(Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC)