Trẻ đã khỏi Covid-19 vẫn cần tiêm vaccine

Con tôi 16 tuổi học lớp 11 ở TP HCM. Cháu nhiễm Covid-19 và khỏi bệnh giữa tháng 9/2021.

Vậy cháu có thể được chích vaccine ngừa Covid-19 trong chiến dịch chích ngừa đang tiến hành hay đợi 6 tháng sau mới chích? Và nếu sau 6 tháng mới nên chích thì sẽ chích ở đâu? Cảm ơn bác sĩ! (Xuân Hùng, TP HCM)

Trả lời:

Chào anh,

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đang được Bộ Y tế triển khai trên toàn quốc, trong đó kế hoạch sẽ thực hiện tiêm trước cho trẻ trong độ tuổi 15-17 và hạ dần độ tuổi. Tuy nhiên, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đối với trẻ em, những trẻ từng mắc Covid-19 nhưng đã khỏi bệnh vẫn sẽ được tiêm chủng luôn trong đợt này mà không cần phải đợi 6 tháng.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) khuyến cáo tất cả những người đủ điều kiện nên được chủng ngừa vaccine phòng Covid-19 càng sớm càng tốt, bao gồm cả những người chưa được chủng ngừa trước đó đã bị nhiễm SARS-CoV-2.

Một nghiên cứu của Mỹ hồi tháng 10 đã phát hiện ra rằng miễn dịch do vaccine Covid-19 tạo ra mạnh hơn nhiều so với miễn dịch được sinh ra từ việc nhiễm SARS-CoV-2 tự nhiên ở những người chưa được tiêm chủng. Nghiên cứu cũng cho thấy những người đã hồi phục sau khi mắc Covid-19 nhưng không tiêm vaccine có khả năng tái nhiễm cao gấp 5 lần so với những người tiêm vaccine đầy đủ.

Tiêm chủng đầy đủ cả 2 liều vaccine Covid-19 là cách phát huy tối đa hiệu lực bảo vệ trước virus.

BS.CKI Bạch Thị Chính

Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC