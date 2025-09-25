Trẻ chưa đến tuổi tiêm ho gà, mẹ nên phòng thế nào?

Con gái vừa sinh được một tháng, tôi nên phòng bệnh ho gà cho con thế nào khi chưa tiêm được vaccine? (Yến Nhi, 24 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Vi khuẩn ho gà dễ lây qua đường hô hấp, từ các giọt bắn mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện. Vi khuẩn cũng bám trên các bề mặt như ly uống nước, chén, bát, lây truyền cho người khỏe mạnh khi sử dụng chung. Nguy cơ lây bệnh càng cao ở môi trường khép kín như gia đình, trường học... Theo thống kê, gần 100% người chưa có miễn dịch sống cùng nhà, ở môi trường khép kín đều có nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Ở trẻ dưới hai tháng tuổi, hệ miễn dịch còn non yếu và chưa đủ tuổi tiêm vaccine phòng bệnh ho gà, nguy cơ lây nhiễm bệnh càng cao. Theo thống kê, trẻ chủ yếu bị lây bệnh từ mẹ, người chăm sóc và những người trong gia đình. Như mới đây, TP HCM vừa ghi nhận ca mắc ho gà tại xã Long Điền, ở trẻ hơn 1 tháng tuổi, nghi do tiếp xúc với người nhà.

Trẻ nhỏ tiêm vaccine 6 trong 1 có thành phần ho gà để phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Miên

Để phòng bệnh cho con, bạn nên tránh đưa trẻ đến nơi đông người, cho trẻ bú sữa đủ no, thường xuyên rơ lưỡi cho trẻ. Khi từ bên ngoài trở về, bạn cùng những người chăm sóc trẻ nên tắm sạch, thay quần áo, trước khi tiếp xúc với em bé. Người lớn nên tiêm vaccine phòng ho gà để tránh nhiễm và lây bệnh cho em bé.

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, phòng ho gà bằng vaccine là biện pháp hiệu quả. Hiện Việt Nam có các loại vaccine 5 trong 1 và 6 trong 1 có thành phần phòng ho gà cùng các bệnh khác như bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt, viêm màng não và viêm phổi do vi khuẩn Hib. Khi con đủ 6 tuần tuổi đến 2 tháng tuổi, bạn nên đưa bé đi tiêm càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, để bảo vệ trẻ ở những tháng đầu đời chưa tiêm được vaccine, khi mang thai, phụ nữ nên tiêm vaccine 3 trong 1 phối hợp phòng ho gà, bạch hầu và uốn ván từ tuần thai thứ 27-36. Theo CDC Mỹ, mẹ tiêm vaccine có thành phần ho gà trong tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ giúp ngăn ngừa 78% nguy cơ mắc bệnh và 91% nguy cơ nhập viện do ho gà cho trẻ sơ sinh dưới hai tháng tuổi.

Bác sĩ Bùi Thanh Phong

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC