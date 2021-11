Trẻ bị động kinh có được tiêm vaccine Covid-19 không?

Con tôi 16 tuổi, bị động kinh 3 năm nay do tai nạn giao thông, hiện sức khỏe ổn định thì có tiêm vaccine Covid-19 được không? (Trần Mai Nga, 52 tuổi, TP HCM).

Trả lời:

Động kinh là bệnh lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc trưng là sự lặp đi lặp lại các cơn co giật do sự phóng điện quá mức của tế bào thần kinh não bộ, với những biểu hiện lâm sàng đa dạng và phức tạp. Những cơn co giật khiến người bệnh mất ý thức, cảm giác tạm thời từ nhận thức đến hành vi vận động.

Đông kinh được chia ra hai nhóm chính, gồm động kinh vô căn (nguyên phát) và động kinh triệu chứng (thứ phát). Trong đó, động kinh thứ phát do người bệnh mắc phải sau một tai nạn nào đó làm chấn thương não bộ, những sang chấn sau sinh hoặc tổn thương sau khi nhiễm các loại virus như: viêm màng não để lại các di chứng. Tuy nhiên, bệnh động kinh hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng thuốc, do đó bệnh cũng tương tự như các bệnh lý khác.

Nếu bị động kinh, trẻ cần kiểm soát cơn động kinh bằng thuốc để ổn định tình trạng sức khỏe trước khi tiêm vaccine Covid-19 nếu không có chống chỉ định nào khác. Với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiềm ẩn và phức tạp, trẻ 12-17 tuổi nên tiêm vaccine càng sớm càng tốt nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe, sớm trở lại trường học.

Trước khi tiêm vaccine, phụ huynh hoặc trẻ cần khai báo tiền sử bệnh lý, các thuốc điều trị... để các bác sĩ tư vấn các biện pháp theo dõi, xử trí sau tiêm và đưa ra chỉ định chính xác nhất. Đặc biệt, trẻ bị hội chứng động kinh cần lưu ý theo dõi các phản ứng có thể xảy ra sau khi tiêm vaccine như sốt, đau đầu... bởi vì nếu sốt cao quá có thể làm tái phát hoặc làm tăng cơn động kinh. Cần có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ trong vòng 3 ngày đầu sau khi trẻ tiêm vaccine để có thể hỗ trợ khi cần thiết.

BS.CKI. Bạch Thị Chính

Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC