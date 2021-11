Trẻ 10 tuổi cần tiêm vaccine gì?

Xin tư vấn về những loại vaccine cần thiết cho trẻ em 10 tuổi. Cảm ơn bác sĩ. (Trần Khanh, TP HCM)

Trả lời:

Trẻ em trong độ 10 tuổi rất cần được tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine quan trọng, đặc biệt là các mũi vaccine nhắc lại, do khả năng miễn dịch từ các mũi vaccine tiêm lúc nhỏ đã suy giảm đáng kể. Đây cũng là giai đoạn trẻ có nguy cơ cao bị mầm bệnh tấn công do gia tăng các hoạt động, hay giao tiếp xã hội với bạn bè.

Đặc biệt, trẻ 10 tuổi chưa được tiêm vaccine Covid-19, do đó rất cần "hệ miễn dịch chéo" từ các vaccine khác hỗ trợ để chống lại đại dịch nguy hiểm. Trong đó phải kể đến những loại vaccine đã được chứng minh có tác dụng quan trọng trong việc tránh đồng nhiễm và tạo miễn dịch chéo, giảm nguy cơ nhập viện, biến chứng nặng do Covid-19 nếu chẳng may mắc phải, như vaccine cúm, phế cầu, bạch hầu – ho gà – uốn ván, sởi – quai bị – rubella...

Tuy nhiên, theo thông tin phụ huynh hỏi về vaccine cần thiết cho trẻ 10 tuổi nhưng không cho biết bé trước đó đã được tiêm đầy đủ các loại vaccine trong độ tuổi quy định hay chưa. Do vậy, để đảm bảo trẻ được phòng bệnh đầy đủ và toàn diện nhất, phụ huynh thể đưa bé đến Hệ thống Tiêm chủng VNVC để được các bác sĩ tư vấn tốt nhất.

Bác sĩ Vũ Thiện Cơ

Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC