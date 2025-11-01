Trào lưu ném biên trỗi dậy ở Ngoại hạng Anh

Từng bị xem là chiêu thức lỗi thời, những pha ném biên dài nay trở lại mạnh mẽ ở Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Số lần ném biên xa tăng đột biến thế nào? Thông thường, các xu hướng chiến thuật trong bóng đá thay đổi dần theo thời gian. Nhưng với những quả ném biên xa, Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một sự bùng nổ bất ngờ trong vài tháng gần đây.

Từng bị xem là bài tấn công cổ điển dành cho các đội thiên về bóng bổng hơn là kỹ thuật, nhưng chỉ qua 9 vòng đầu mùa 2025-2026, mọi CLB tại Ngoại hạng Anh đều đã ít nhất ba lần thực hiện ném biên từ cự ly tối thiểu 20 mét hướng vào vòng cấm đối phương với tổng cộng 359 lần.

Michael Kayode là chuyên gia ném biên dài của Brentford tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Offside

Trung bình mỗi trận hiện có 3,99 pha ném biên dài - tăng tới 162% so với con số 1,52 ở mùa 2024-2025. Nghĩa là, mới đi chưa hết một phần tư chặng đường, số lần ném biên xa đã vượt cả tổng của mùa 2020-2021 (340) - mùa giải diễn ra với các SVĐ không khán giả vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Từ cột mốc thấp kỷ lục đó, tần suất đã tăng đều qua từng mùa: 482 lần ở mùa 2021-2022, 548 mùa 2022-2023, 558 mùa 2023-2024 và 578 mùa 2024-2025 - tương ứng với tỷ lệ khoảng 1,5 lần mỗi trận. Nhưng tất cả đều thua xa so với tỷ lệ gần bốn lần mỗi trận từ đầu mùa 2025-2026.

Trong đó, Brentford tận dụng triệt để "vũ khí" này nhất với 47 lần ném dài vào vòng cấm. Một trong số đó đã dẫn đến bàn mở tỷ số trong trận thắng Liverpool 3-2 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Crystal Palace (38), Sunderland (33) và Bournemouth (30) bám đuổi phía sau, thể hiện mức độ phụ thuộc rõ rệt vào bài tấn công cố định này. Ngược lại, các CLB ít sử dụng chiêu thức này là Liverpool, West Ham (4), Chelsea, Man City, Nottingham Forest (3).

Toàn bộ 20 CLB Ngoại hạng Anh đều đã thử nghiệm ném biên xa như phương án tấn công để tiếp cận khu vực cấm địa đối phương, cho thấy xu hướng chiến thuật này đang phủ sóng toàn giải chứ không còn là "đặc sản" của vài CLB chơi thiên về sức mạnh.

Crystal Palace đang sử dụng chiêu thức này hiệu quả nhất, với 18 cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 2,03 từ các pha ném biên dài. Xếp sau là Brentford - CLB tung ra 17 cú sút với xG đạt 1,53, trong khi Sunderland có thông số tương tự về hiệu quả (xG 1,53) dù số lần dứt điểm ít hơn (11).

Bài tấn công hiệu quả nhất là các đội ném biên về cột gần để các cầu thủ di chuyển chuyền ngược vào giữa vòng cấm hoặc cột xa, nơi các đồng đội băng vào dứt điểm.

Một ví dụ điển hình là bàn thắng của Crystal Palace vào lưới Aston Villa, khi Maxence Lacroix bật cao đánh đầu ở cột gần, đưa bóng tới vị trí Ismaila Sarr không bị ai theo kèm ở cột xa để dễ dàng dứt điểm.

Tình huống ném biên dài của Jefferson Lerma dẫn đến bàn thắng của Ismaila Sarr cho Crystal Palace. Ảnh: Premier League

Tương tự, Brentford cũng tận dụng rất tốt miếng đánh này. Michael Kayode và Kevin Schade đều có những pha ném dài dẫn đến bàn thắng. Một tình huống cho Kristoffer Ajer đánh đầu chuyền ngược giúp Dango Ouattara ghi bàn vào lưới Liverpool, và một lần khác để Fabio Carvalho thoát xuống dứt điểm trước Chelsea.

Tình huống ném biên dài để Fabio Carvalho ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong trận Brentford gặp Chelsea ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League

Các tình huống không cần chạm đầu của cầu thủ tấn công cũng có thể tạo ra hỗn loạn. Trận Man Utd - Sunderland tại Old Trafford là minh chứng rõ nét, khi quả ném biên dài của Diogo Dalot chạm người hậu vệ đối phương, giúp Benjamin Sesko đá nối cận thành.

Diogo Dalot ném biên dài giúp Benjamin Sesko ghi bàn trong trận Man Utd thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League

Liverpool là đội phòng ngự tệ nhất, khi thủng lưới ba bàn từ những tình huống ném biên dài. Hai trong số đó đến từ những cú phá bóng thiếu dứt điểm - cho thấy phản ứng chậm trước bóng bật ra và thiếu tổ chức khi tái lập đội hình trong vòng cấm vẫn là vấn đề lớn của đội chủ sân Anfield. Chính HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool chưa có lời giải cho bài toán này.

Về cá nhân, Michael Kayode của Brentford đang là gương mặt "biểu tượng" cho xu hướng ném biên xa nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Hậu vệ người Italy sở hữu 7 trong số 15 pha ném biên xa nhất kể từ đầu mùa, gồm pha xa nhất với 38,52 mét trong trận gặp Fulham.

Mathias Jensen của Brentford có tình huống ném 45,38 m trong trận gặp Nottingham Forest ở vòng 1, nhưng pha bóng này không được tính chính thức vì bóng nảy nhiều lần trước khi có cầu thủ chạm vào.

Kevin Schade có bảy cú ném biên dài, với cú ném xa nhất là 38,52 mét trong trận gặp Fulham. Ảnh: Premier League

Nếu chỉ tính các pha ném "chuẩn" - tức là bóng đi trực tiếp vào vòng cấm mà không chạm đất, thì Diogo Dalot của Man Utd mới là người ném xa nhất mùa này, với cú ném 38,63 m trong chiến thắng trên sân Anfield.

Về độ chính xác, Chris Richards (Crystal Palace) và Nordi Mukiele (Sunderland) đang là hai chuyên gia ném biên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Richards thực hiện thành công 10 pha ném dài tìm đúng đồng đội với tỷ lệ chính xác 34,4% - so với 8 và 24,2% của Mukiele.

Thông thường, người thực hiện ném biên xa là hậu vệ biên, hoặc tiền vệ trung tâm, nhưng Antoine Semenyo lại là ngoại lệ thú vị. Tiền đạo của Bournemouth kiêm luôn vai trò "vũ khí ném biên" với 25 lần, cho thấy sự linh hoạt trong chiến thuật của đội bóng miền nam nước Anh.

Hồng Duy (theo Premier League)