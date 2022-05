Trào lưu food tour Hải Phòng

Đến Hải Phòng để thưởng thức ẩm thực đang trở thành một trào lưu, sau khi nhiều video giới thiệu xuất hiện, kèm hiệu ứng truyền miệng.

Thấy bạn bè đi tàu về Hải Phòng trải nghiệm tour ẩm thực (food tour), Diệu Hương, 26 tuổi, lên đường dịp nghỉ lễ 30/4. Theo Hương, Hải Phòng là điểm đến gần, dễ di chuyển trong ngày, có thể làm những điều thân quen mà hội bạn thường làm ở Hà Nội như hẹn hò ăn uống, trò chuyện, ngồi cà phê nhưng lại khác biệt, có thể "đổi gió".

Hương cho hay 1-2 tháng gần đây, liên tục xem được các video cảm nhận food tour ở Hải Phòng. Hình ảnh bắt mắt, màu sắc đẹp và giọng mời gọi của các blogger du lịch gây kích thích nhu cầu ăn uống. Kế hoạch chuyến đi và vé tàu được Hương đặt trước một tuần. "Đi tàu thử cho biết, dù xóc và chậm". Tàu hoả cũng là phương tiện được nhiều du khách từ Hà Nội chọn để thực hiện food tour do ga Hải Phòng nằm ngay trung tâm, thuận tiện di chuyển tới nhiều quán ăn.

Bánh mì cay Hải Phòng. Ảnh: Sơn Tùng

Food tour của Diệu Hương bao gồm bún chả nem cua bể, dừa dầm, bún cá cay, bánh mì cay, bánh bèo, ốc. Cô nhận xét Hải Phòng có ẩm thực đa dạng từ đồ mặn đến quà ăn vặt đồ ngọt. Các món ăn phong phú, khiến cô muốn quay lại. "80% những video giới thiệu đều chỉ tới quán ăn ngon, 20% là những quán không thực sự đặc sắc, chắc tuỳ khẩu vị", Hương nói. Trong các món đã ăn, cô thấy bún cá cay, bánh bèo không ngon còn lại đều ngon "như lời đồn", ví dụ bánh mì cay, bún chả nem cua bể.

Diệu Hương chia sẻ các quán ăn nổi tiếng đều đông nhưng không có tình trạng chen lấn, chặt chém, chỉ mất thời gian xếp hàng. Cô có trải nghiệm đáng nhớ ở một cửa hàng bánh mì cay khi đặt 300 chiếc mua về làm quà song không thể vì khách quá đông. Để nhanh, hầu hết khách đến mua pate và bánh riêng về tự phết. Muốn mua phết sẵn, du khách được trải nghiệm tự cắt bánh mì, sau đó đưa cho nhân viên phết pate. "Mình thấy giống như một hoạt động 'nhóm', một trải nghiệm văn hóa rất hay", Hương chia sẻ. Nhân viên bận nhưng vẫn hướng dẫn làm cùng, giúp Hương có chuyến đi vui và đáng nhớ.

Sơn Tùng, 35 tuổi, ấp ủ thực hiện food tour Hải Phòng từ năm 2021 nhưng do dịch Covid-19 giờ mới thực hiện được. Trong hình dung của Tùng, Hải Phòng vẫn nổi tiếng nhất với những cầu cảng, container khô cứng nên muốn trải nghiệm khác hơn tại các góc phố bình dị và món ăn vặt đường phố. Năm nay, anh quyết định lên đường, chọn tàu hoả do có sở thích chụp ảnh, muốn check-in trong tàu và trước ga. "Nếu bạn không vội xử lý công việc cá nhân thì đi tàu an toàn, nhanh chóng và đúng giờ. Lâu nay phương tiện tàu hoả bị khá nhiều người lãng quên", Tùng nói.

Sơn Tùng bên trong chợ Cát Bi - một tụ điểm ăn uống với nhiều quán ăn vặt ngon ở Hải Phòng. Ảnh: NVCC

Tùng chọn những món đặc trưng chỉ Hải Phòng mới có như bún lòng cá cay, bánh đa cua bể, bún cua hải sản bề bề, cháo khoái, bánh đúc tàu, bì bò, giá bể, bánh mì cay, bánh bèo, trà cúc, dừa dầm, cà phê cốt dừa... Theo anh, món nào cũng ngon nhưng ấn tượng nhất bánh mì cay ăn kèm chí chương (một loại tương ớt Hải Phòng). Tổng cộng, anh thưởng thức được 19 món, song vẫn tiếc khi không đủ thời gian ăn thêm một số món như ốc, bún chả nem cua bể. Mặc dù một số món có trải nghiệm thực tế không ngon như giới thiệu, Tùng vẫn muốn quay lại lần tiếp theo vì "ngon, bổ, rẻ".

Hoàng Huy, 25 tuổi, cũng đi food tour Hải Phòng sau khi đọc các bình luận, đặc biệt là những ý kiến trái chiều. Sau khi trải nghiệm thực tế, Huy cho rằng nhiều món ăn được người review "tâng bốc quá đà".

"Khi mình thuê taxi để đi tới một quán bánh đa cua được khen ngon thì anh tài xế bảo 'Người Hải Phòng không ai ăn quán đó, đừng tin trên mạng'. Song vì tò mò, mình nhất quyết vẫn đến thì quả thật không ngon. Khi về Hà Nội chia sẻ cảm nhận với một số người từng ăn giống mình thì ai cũng nói rằng không nên quá tin vào các video giới thiệu trên mạng", Huy cho biết. Lời khuyên khi đi food tour Hải Phòng là hỏi thêm người địa phương để được chỉ tới những quán ngon, chứ không chỉ xem trên mạng, từ đó có trải nghiệm trọn vẹn.

Làm việc tại Hà Nội, Hoàng Phương, 25 tuổi, quê Hải Phòng, "vừa buồn, vừa vui" khi lượng khách đến Hải Phòng để thực hiện food tour tăng đột biến. "Vui vì thấy quê mình được du khách quan tâm. Buồn là vì cả năm có dịp hiếm hoi về quê để thưởng thức đặc sản nhưng đi chỗ nào cũng đông hoặc hết hàng", Phương tâm sự. Dù vậy Phương vẫn hy vọng food tour Hải Phòng ngày càng được nhiều người biết đến để quảng bá du lịch quê hương.

Ngày 7/5, Sở Du lịch Hải Phòng đã công bố bản đồ ẩm thực trực tuyến, và sẽ có bản in phát miễn phí tại ga Hải Phòng thời gian tới. Bản đồ giúp du khách dễ lựa chọn hàng quán và biết về các món ngon tại Hải Phòng. Để tránh tình trạng quá tải. Mỗi món ăn trên bản đồ ẩm thực được gợi ý nhiều quán, phục vụ khẩu vị đa dạng cho du khách. Những quán xuất hiện trên bản đồ được lựa chọn với tiêu chí ngon, được người địa phương công nhận và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Sở cũng đang phối hợp với các ban ngành để xây dựng tuyến xe điện chở khách từ ga tàu tới các hàng ăn với giá phải chăng.

Ông Vũ Huy Thưởng, Phó giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, cho hay: "Food tour là một đặc trưng của du lịch Hải Phòng". Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách đến Hải Phòng để thực hiện food tour bằng tàu hoả là khoảng hơn 25.000 lượt khách. Trong đó, hai ngày 30/4 và 1/5 cao điểm với 6.000-7.000 lượt mỗi ngày.

"Chúng tôi ghi nhận food tour Hải Phòng 'bùng nổ' gần đây. Loại hình du lịch này đã được triển khai trong vài năm, phối hợp quảng bá qua nhiều kênh truyền thông, mạng xã hội, hội nhóm du lịch", ông Thưởng cho biết và nói thêm, việc đảm bảo an ninh trật tự khi hàng quán đông luôn được đảm bảo. Công an sẽ có mặt ở các cửa hàng đông khách, song để du khách thấy thoải mái, họ đều mặc thường phục.

Một phần của bản đồ ẩm thực Hải Phòng do Sở Du lịch Hải Phòng công bố.

Trung Nghĩa