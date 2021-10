Trao giải cuộc thi ảnh và viết chủ đề 'Nhật Bản tôi yêu'

Cuộc thi ảnh và viết chủ đề "Nhật Bản tôi yêu" do JNTO tổ chức đã chọn ra hai tác giả đạt giải nhất từ trên 3.300 người đăng ký tham gia.

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) vừa tổ chức cuộc thi "Nhật Bản tôi yêu", với sự hợp tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam.

Ban giám khảo đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc và ấn tượng nhất từ nhiều tác phẩm dự thi, đúng với chủ đề. Đó là tác phẩm chia sẻ khoảnh khắc đẹp trong chuyến đi Nhật Bản đối với cuộc thi ảnh và chia sẻ kỷ niệm, kế hoạch, ước mơ du lịch Nhật Bản trong tương lai đối với cuộc thi viết. Trong đó, giải nhất được trao cho anh Nguyễn Huy Nhâm (hạng mục ảnh) và anh Nguyễn Văn Hiếu (hạng mục viết).

Trong bối cảnh Covid-19, Ban tổ chức không thể trao giải trực tiếp cho những tác giả đạt giải, tuy nhiên, thay vào đó vào ngày 18/10 đã diễn ra buổi trao giải trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Tác giả Nguyễn Huy Nhâm - người nhận giải nhất cuộc thi ảnh.

Anh Nguyễn Huy Nhâm - giải nhất cuộc thi ảnh - chia sẻ rất có cơ duyên đối với con người và đất nước Nhật Bản khi học thạc sĩ và tiến sĩ trong khoảng 5 năm tại xứ sở này. Ngoài vẻ đẹp tự nhiên mang nét đặc trưng riêng, Nhâm còn được tiếp xúc và học tập những đức tính tốt đẹp của con người Nhật Bản: cần cù, chịu khó, kỷ luật. Trong tương lai, khi quay về đây, anh sẽ lưu lại những bức ảnh đẹp hơn nữa về đất nước và con người Nhật Bản.

Ảnh đạt giải nhất cuộc thi Ảnh của tác giả Nguyễn Huy Nhâm.

Là người đạt giải nhất cuộc thi viết, anh Nguyễn Văn Hiếu gửi lời cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi đã mang đến một sân chơi, mà tại đây mọi người có thể chia sẻ cùng nhau những kỷ niệm, dự định, ước mơ, hoài bão về Nhật Bản trong mùa giãn cách. Hiếu chỉ biết Nhật Bản qua Internet và báo đài, chưa có cơ hội trải nghiệm xứ sở này, nên rất kỳ vọng tương lai không xa sẽ có cơ hội được học tập và làm việc tại đất nước đất nước mặt trời mọc. "Phần thưởng là một chiếc máy ảnh, nên chắc chắn trong tương lai đây sẽ là vật bất ly thân đối với bản thân tôi trong những chuyến hành trình và ước mơ của mình", Hiếu nói.

Tác giả Nguyễn Văn Hiếu - người nhận giải nhất cuộc thi viết. Xem bài thi tại đây.

Thời gian tổ chức cuộc thi ảnh diễn ra ngày 5/5 đến 5/7 và ngày 5/7 đến 6/9 dành cho cuộc thi viết. Số lượng người tham gia dự thi trên 3.300 người, với các giải thưởng cho từng cuộc thi như sau: giải nhất - một máy ảnh Canon EOS 850D EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM (hạng mục ảnh), một máy ảnh Canon EOS M200 EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM & EF-M 22mm f/2 STM (gồm 1 camera body and 2 lenses kit) (hạng mục viết). Giải nhì - 10 máy in ảnh Canon Selphy Square QX10 và giải ba là 30 Loa Bluetooth JBL.

Thành phần ban giám khảo của cuộc thi gồm: ông Yamada Takio - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; ông Takeda Satoru - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam; ông Yoshida Kenji - Trưởng đại diện, VPĐD Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam.

Ngoài ra, ban giáo khảo còn có sự góp mặt của những người có sức ảnh hưởng tại Việt Nam - Travel Blogger Trần Quang Đại, người mẫu Lê Hà Trúc, Travel Blogger Nguyễn Sơn Tùng (Lạc).

Ông Yamada Takio - đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - rất xúc động khi mỗi tác phẩm dự thi đều chứa đựng những tình cảm, nhiều kỷ niệm quý giá về đất nước Nhật Bản. Ông cho biết câu chuyện đạt giải nhất rất ấn tượng vì nó truyền tải được những kỷ niệm của tác giả về người ông đáng quý, thông qua đó đã khéo léo tả vẻ đẹp mong manh và nhẹ nhàng của những bông hoa anh đào, làm rung động trái tim người đọc.

Theo ông Takeda Satoru - Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam - rất vinh dự khi được tham gia vai trò Ban giám khảo cho cuộc thi; bất ngờ và ấn tượng hơn khi xem những bức ảnh, câu chuyện về Nhật Bản từ tất cả thí sinh. Thật khó khăn để Ban giám khảo chọn lựa ra tác phẩm thắng cuộc bởi vì ảnh nào cũng đẹp lung linh và câu chuyện nào cũng xúc động. "Một trong những sứ mệnh của Canon chúng tôi tại Việt Nam là đóng góp vào đam mê nhiếp ảnh của người dân và hỗ trợ những hoạt động ý nghĩa. Tôi xin chúc tất cả mọi người luôn bình an, mạnh khỏe trong trạng thái bình thường mới và nếu có dịp hãy đến thăm đất nước Nhật Bản của tôi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều", ông Takeda Satoru chia sẻ.

Travel blogger Trần Quang Đại thể hiện niềm vui sướng khi được mời làm ban giám khảo cuộc thi. Bản thân anh cũng là một người rất yêu thích phong cảnh cũng như văn hoá nước Nhật Bản. Anh kỳ vọng nền du lịch nhanh chóng mở cửa lại và mỗi người sẽ có thêm nhiều chuyến đi để khám phá Nhật Bản.

Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam - ông Yoshida Kenji - chia sẻ phần nào nhận thức rõ hơn về sức hấp dẫn của Nhật Bản trong quá trình chấm điểm các tác phẩm dự thi và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các bạn yêu quý Nhật Bản trong tương lai.

JNTO liên tục hoạt động trên Instagram, Webisite và Facebook. Dù chiến dịch đã khép lại nhưng các bạn có thể tiếp tục đăng tải, chia sẻ những cảm nhận, suy nghĩ và trải nghiệm du lịch tại Nhật Bản của mình với hashtag "#camnhannhatban" "#visitjapan_vn".

Thư Kỳ