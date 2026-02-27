Tránh nguy cơ đột quỵ nhờ được cấp cứu kịp thời

Anh Phương, 47 tuổi ở Đà Nẵng, cảm thấy tê bì từ tay lên đầu trong lúc lái ôtô, vội tìm cơ sở y tế gần nhất để tránh gặp nạn.

Theo anh Phương, thời điểm xảy ra sự việc chỉ còn cách nhà khoảng 2 km. Anh dự định nhanh về nhờ người thân đưa đi cấp cứu, nhưng các triệu chứng tê lan nhanh kèm khó thở và đau đầu. Cố giữ bình tĩnh anh lái xe tìm đơn vị cấp cứu gần nhất. Khi thấy Trung tâm Tiêm chủng VNVC Liên Chiểu, anh đánh xe vào để được hỗ trợ.

"Tôi nghĩ rằng đơn vị tiêm chủng cũng có thể cấp cứu và lúc đó đã rất sợ vì thấy nói khó, lưỡi cứng. Các bác sĩ liên tục động viên và xử trí nhanh", anh nhớ lại.

Anh Phương được bác sĩ, điều dưỡng VNVC hỗ trợ cấp cứu trước khi chuyển đến bệnh viện. Ảnh: VNVC

Ngày 27/2, bác sĩ Thái Thị Linh, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Liên Chiểu (Đà Nẵng), cho biết người đàn ông vội vã nhờ cấp cứu vào khoảng một giờ trưa trong tình trạng mệt rõ. Huyết áp của bệnh nhân tăng vọt, lên tới hơn 240/100mmHg, trong khi chỉ số bình thường là khoảng 120/80 mmHg. Anh nhanh chóng được đưa lên phòng xử trí phản ứng sau tiêm để tiến hành sơ cứu.

Anh Phương được bác sĩ hướng dẫn nằm đầu cao, nới lỏng quần áo, trấn an tinh thần. Trước đó, anh chưa được chẩn đoán mắc tăng huyết áp.

Theo bác sĩ Linh, bệnh nhân có dấu hiệu bị tăng huyết áp, nguy cơ đột quỵ nên đã chỉ định dùng thuốc hạ huyết áp, theo dõi dấu hiệu sinh tồn mỗi 15 phút, đồng thời gọi xe cấp cứu.

Nhờ được bác sĩ VNVC sơ cứu, khi đội ngũ cấp cứu chuyển viện đến, huyết áp của anh Phương hạ còn 180/100mmHg. Sức khỏe của anh được đánh giá tạm ổn định để chuyển viện an toàn, có bác sĩ VNVC đi cùng hỗ trợ. Sau khi được cấp cứu và nằm theo dõi một tuần tại Bệnh viện Đà Nẵng, tình trạng sức khỏe anh ổn định.

Anh Phương quay lại VNVC Liên Chiểu để cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế cận Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: VNVC

Theo bác sĩ Linh, tăng huyết áp được xem là "kẻ giết người thầm lặng" vì nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 12 triệu người mắc bệnh và nhiều trường hợp chưa được phát hiện hoặc điều trị.

Người trưởng thành được xác định tăng huyết áp khi chỉ số từ 140/90 mmHg trở lên. Trường hợp huyết áp từ 180/120 mmHg có thể được xem là cấp cứu, với các biểu hiện như đau đầu dữ dội, khó thở, đau ngực, buồn nôn hoặc rối loạn ý thức. Nếu không xử trí kịp thời, tình trạng này có thể gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc tổn thương tim, thận cấp.

Bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tê bì tay chân, đau đầu dữ dội, nói khó hoặc khó thở, người dân nên giữ bình tĩnh và đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ sớm. Việc xử trí ban đầu kịp thời có thể giúp giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Thời gian qua, các trung tâm VNVC hỗ trợ xử trí ban đầu nhiều trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Như đầu tháng 11/2025, tại VNVC Nha Trang, bé gái 16 tháng tuổi đang chơi bị hóc dị vật. Ngay lập tức điều dưỡng trưởng của trung tâm phát hiện và phản ứng nhanh, sơ cứu cho bé bằng phương pháp Heimlich (vỗ lưng) giúp tống dị vật ra ngoài trong tích tắc vài giây, giúp bé an toàn. Trước đó, hồi vào tháng 8/2025, VNVC quận 8 cũng tiếp nhận và cứu kịp thời em bé một tuổi bị co giật không rõ nguyên nhân.

Tránh nguy cơ đột quỵ nhờ được cấp cứu kịp thời Các bác sĩ, điều dưỡng VNVC Liên Chiểu, Đà Nẵng, sơ cứu người đàn ông bị tăng huyết áp cấp. Video: VNVC

Hoàng Dương