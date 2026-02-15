Dấu ấn VNVC 2025

Năm qua, VNVC khởi công nhà máy vaccine hơn 2.500 tỷ đồng, đưa về các loại vaccine mới về Việt Nam mở ra cơ hội tiếp cận vaccine và sinh phẩm tiên tiến cho người dân.

Nhà máy vaccine hơn 2.500 tỷ đồng

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC khởi công tháng 5/2025 có sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Hải Nam

Nhà máy sản xuất vaccine khởi công tháng 5/2025, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2027. Nhà máy có nhiều phân khu gồm phân khu nghiên cứu phát triển, nhà thí nghiệm động vật, dây chuyền sản xuất vaccine và sinh phẩm ở nhiều công nghệ khác nhau. Bước đầu có ba dây chuyền chiết rót và đóng gói, bao gồm công nghệ vô trùng hiện đại isolator và dây chuyền đóng bút tiêm.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ từng bước nội địa hóa sản xuất nhiều loại vaccine thiết yếu, tiếp nhận các công nghệ sinh học tiên tiến, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu và nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh mới nổi.

Thêm các vaccine thế hệ mới về Việt Nam

Tháng 5/2025, VNVC đưa về Việt Nam vaccine phế cầu 15 và phế cầu 20, giúp mở rộng phổ phòng bệnh trước các type huyết thanh gây bệnh phổ biến. Các này giúp bao phủ nhiều type huyết thanh hơn nhằm mở rộng và duy trì hiệu quả bảo vệ lâu dài.

Vaccine có thể tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi, người từ 2 tuổi trở lên chỉ cần tiêm một mũi, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả dự phòng.

Tháng 7, VNVC tiếp tục đưa về hai loại vaccine phòng 4 nhóm huyết thanh não mô cầu A, C, Y, W, dành cho trẻ từ 6 tuần tuổi và không giới hạn tuổi, mở rộng cơ hội phòng bệnh với nhóm trẻ nhỏ và người cao tuổi. Các mũi tiêm được bào chế theo công nghệ protein cộng hợp từ giải độc tố uốn ván, tạo miễn dịch mạnh và bền vững, đồng thời giảm tỷ lệ người lành mang trùng, góp phần cắt đứt chuỗi lây truyền trong cộng đồng.

Trẻ tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Trong các tháng 9, 10 và 12/2025, VNVC triển khai đồng loạt các giải pháp phòng RSV: vaccine của Pfizer cho người từ 60 tuổi và thai phụ tuần 24-36, vaccine của GSK cho người cao tuổi mắc bệnh mạn tính từ 60 tuổi, cùng kháng thể đơn dòng của Sanofi dành cho trẻ sơ sinh đến 24 tháng tuổi.

Đồng thời, đơn vị triển khai vaccine phòng 4 bệnh sởi, quai bị, rubella và thủy đậu của MSD (Mỹ). Đây là vaccine phối hợp có thành phần phòng thủy đậu đầu tiên tại Việt Nam, giúp giảm số mũi tiêm, tiết kiệm thời gian và nâng cao tuân thủ lịch tiêm chủng.

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa của VNVC, các vaccine mới giúp bảo vệ đồng thời nhiều nhóm nguy cơ cao, từ trẻ nhỏ đến người già. Nhờ đó, cộng đồng có thêm công cụ mạnh mẽ để ngăn chặn dịch bệnh diễn ra quanh năm.

Hợp tác nhiều đối tác dược phẩm lớn thế giới

Trong năm 2025, VNVC hợp tác nhiều tập đoàn lớn về dược phẩm. Trong năm 2025, VNVC đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn dược - sinh học hàng đầu thế giới như Sanofi (Pháp), Pfizer (Mỹ), GSK (Anh), cùng nhiều đối tác từ Nga như Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga, Viện Nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya, Tập đoàn Binnopharm, Công ty dược phẩm Medsintez.

Tổng Bí thư Tô Lâm (thứ 5 hàng thứ hai từ trái qua), Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh Matt Western (thứ 4 hàng thứ hai từ trái qua) chứng kiến ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Vaccine Việt Nam VNVC và bà Kaja Natland, Phó Chủ tịch cấp cao GSK vùng châu Á - Thái Bình Dương, khu vực quốc tế, trao văn kiện hợp tác, hôm 31/10/2025. Ảnh: HTN

Trong đó, nổi bật là thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine với Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp). Mục tiêu là từng bước tiếp nhận kỹ thuật, quy trình kiểm soát chất lượng và công nghệ sản xuất của Sanofi để sản xuất vaccine ngay tại Việt Nam thay vì chỉ nhập khẩu. Sanofi cũng sẽ hỗ trợ đào tạo nhân lực và quản lý chất lượng cho VNVC trong quá trình này. Các sản phẩm có nhu cầu cao như vaccine cúm, dại, 6 trong 1... được ưu tiên trong lộ trình sản xuất.

Công ty dược phẩm Medsintez hợp tác VNVC để chuyển giao công nghệ sản xuất nhiều loại thuốc sinh học và sinh phẩm như: bút tiêm insulin, thuốc chống đông máu heparin, thuốc trị tiểu đường, hormone kích thích nang trứng trị vô sinh...

Ngoài ra, VNVC cùng Pfizer Việt Nam ký thỏa thuận tập trung vào chia sẻ kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm sản xuất vaccine chất lượng cao.

Gia Nghi