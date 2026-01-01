Tranh luận việc nghệ sĩ bỏ concert 'Về đây bốn cánh chim trời'

Nhiều người đồng tình nhạc sĩ Vũ Quang Trung phút chót từ chối diễn concert "Về đây bốn cánh chim trời" vì đối tác vi phạm hợp đồng, số khác cho rằng nên thông cảm nếu nhà sản xuất gặp khó.

Ngày 30/12/2025, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bà Hà cam kết với Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội rằng chương trình diễn ra bình thường, nhưng sau đó tự ý hủy show.

Tại cơ quan điều tra, bà Hà nói một trong những "quy trình sai lầm nhất của bản thân" là không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc. "Tôi không đạt được thỏa thuận trả tiền 50% trước show như tôi đã làm và 50% sau show. Việc thanh toán là một trong những lỗi lớn của tôi", bà Hà nói.

Ngày 1/1, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn tin nhắn giữa ông Vũ Quang Trung và bà Nguyễn Thị Hà về những thương lượng thù lao trước giờ concert Về đây bốn cánh chim trời. Theo đó, hai bên không thống nhất được thời gian thanh toán.

Theo ông Trung - người đại diện cho nhóm hơn 40 nhạc sĩ, nhạc công, từ một tuần trước chương trình, hai bên đã không đạt được thương thảo. Ngoài ra, ông và nhiều nghệ sĩ còn nhận email từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, yêu cầu không sử dụng các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao và Trịnh Công Sơn. Do nhiều yếu tố, ông nhận định êkíp không còn đủ thời gian chuẩn bị để đảm bảo chất lượng chương trình, dẫn đến việc nhạc sĩ và ban nhạc không tham gia show

Bên cạnh đó, nhóm hợp xướng cùng một số ca sĩ như Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, đã nhận tạm ứng 50% cát-xê, vẫn có mặt, nhưng không thể biểu diễn khi vắng ban nhạc. Ca sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, do đọc được thông báo hủy show từ ban tổ chức, nên không đến.

Vì sao giám đốc tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt vì lừa đảo Bà Nguyễn Thị Thu Hà khai tại cơ quan điều tra. Video: Linh Đan

Giới nghệ sĩ, tổ chức show, khán giả chia ra hai luồng ý kiến trước sự việc. Theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Thanh Sơn, việc "đình công" khi không đạt quyền lợi ở nhiều lĩnh vực không phải chuyện hiếm. Điều đáng tiếc là từ những mâu thuẫn dân sự có thể giải quyết, nhà sản xuất lại vướng thêm trách nhiệm hình sự.

MC Vũ Kim Anh, người từng tổ chức nhiều sự kiện, cho biết ủng hộ quyết định của nhạc sĩ. "Ngoài trách nhiệm chuyên môn, giám đốc âm nhạc phải lo vấn đề thanh toán cho ban nhạc, các nhạc sĩ hòa âm khác. Hiểu cho cái khó của nhau là một chuyện. Nhưng hợp đồng đã ký thì phải thực hiện", bà Kim Anh nêu ý kiến.

Còn khán giả Mai Anh, 34 tuổi, ở Hà Nội, người đã mua vé concert, cho biết: "Tôi không quan tâm những trao đổi hậu trường, bởi phía đơn vị tổ chức có trách nhiệm xử lý để chương trình diễn ra trơn tru".

Poster show "Về đây bốn cánh chim trời". Ảnh: Ngọc Việt

Tuy nhiên, nhiều người trong giới đạo diễn, bầu show tỏ ra thông cảm với đơn vị sản xuất một chương trình lớn. Ông Quang Cường, quản lý ca sĩ Quang Hà, cho rằng ban tổ chức và các nghệ sĩ nên giải quyết mâu thuẫn tiền bạc sau khi show diễn ra, tránh để khán giả chịu thiệt.

"Ca sĩ hay ban nhạc có thể ưu tiên người xem lên hàng đầu. Thực tế, chương trình Về đây bốn cánh chim trời vẫn có thể diễn ra, do đã có sự chuẩn bị về sân khấu, âm thanh, ánh sáng", ông Cường bình luận.

Ông bầu Hoàng Tuấn, quản lý của ca sĩ Đan Trường, cho biết 30 năm qua, êkíp nhận 20%, 30% hoặc 50% tiền thù lao. tùy theo thương thảo với ban tổ chức. "Khi đã nhận tiền cọc rồi thì phải tham gia biểu diễn, trừ khi không có sân khấu, không khán giả nào đến. Ban tổ chức buộc phải hoãn show vì ban nhạc, nhạc sĩ không chịu đánh. Tôi thấy buồn cho cách hành xử như vậy của các nghệ sĩ", ông nói.