Giám đốc tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt

Hà NộiBà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education - đơn vị tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị tạm giam với cáo buộc lừa đảo.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, bà Hà là giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời". Chương trình dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm.

Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến. Chương trình còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như: Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thuỵ. Tất cả đều do Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp.

Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10, bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Tuy nhiên, công an Hà Nội xác định, quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, bà Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, bà Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30. Sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Phạm Dự