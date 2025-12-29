BTC 'Về đây bốn cánh chim trời' bị tuýt còi vì tự ý hủy show

Ban tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời" bị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội "tuýt còi" vì cam kết diễn nhưng tự ý hủy sự kiện phút chót.

Chiều 29/12, Sở cho biết đã mời đại diện sản xuất - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Education - đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh vì hoãn Về đây bốn cánh chim trời - đêm nghệ thuật tôn vinh tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến. Chương trình dự kiến ở Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội, giá vé dao động từ 600 nghìn đến bảy triệu đồng.

Theo đó, đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền lợi khán giả đã mua vé. Cơ quan sẽ phối hợp các bên liên quan xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, 17h ngày 28/12, Sở nắm thông tin chương trình có khả năng bị hoãn nên đã làm việc với ban tổ chức. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - đại diện Ngọc Việt Education - cho rằng đang giải quyết khúc mắc với nghệ sĩ, đảm bảo chương trình sẽ diễn ra.

Ban tổ chức "Về đây bốn cánh chim trời" thông báo hoãn show Đại diện ban tổ chức "Về đây bốn cánh chim trời" thông báo hoãn chương trình.

Thế nhưng, 20h30 cùng ngày, trái với cam kết với Sở văn hóa, Thể thao Hà Nội, ban tổ chức thông báo hoãn show sát giờ khai màn. Lúc này, hàng nghìn khán giả đã yên vị trong hội trường, chờ concert diễn ra. Đại diện nhà sản xuất cho biết sẽ có thông báo mới nhất sau khoảng 10 ngày nữa. Nhiều khán giả bức xúc lao lên sân khấu, mong muốn đối thoại với nhà sản xuất, nhưng không được.

Theo cơ quan chức năng, việc hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không thông báo là không bảo đảm quy định tại Nghị định số 144 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Sau khi thông báo hủy show, bà Thu Hà xin lỗi các nghệ sĩ, đối tác về sự việc. "Việc để khán giả đã đến đông đủ, nhà sản xuất mới thông báo hoãn là sự việc rất buồn và đau lòng, mà nhà sản xuất không thể xử lý được quy trình lúc đó. Đối với tất cả quý vị khán giả có yêu cầu trả vé không chờ show mới, chúng tôi sẽ thực hiện hoàn tiền đầy đủ trong vòng 10 ngày tới", bà Hà nói.

Poster chương trình "Về đây bốn cánh chim trời", vinh danh các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến. Ảnh: Ngọc Việt

Nhiều nghệ sĩ không hài lòng với cách làm việc của đơn vị tổ chức. 12h ngày 28/12, quản lý ca sĩ Hồng Nhung liên lạc với bà Thu Hà - giám đốc công ty Ngọc Việt Education, được thông báo hủy show. Tuy nhiên, đến 15h30, một nhân viên khác của công ty lại thuyết phục ca sĩ vẫn diễn. Sau đó, họ nhiều lần thông báo khác nhau, khiến phía nghệ sĩ "trở tay không kịp".

Tương tự, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn liên tục nhận được những yêu cầu không đồng nhất từ ban tổ chức. Khoảng đầu giờ chiều, họ thương thảo, muốn ông giảm 50% cát-xê. Nghệ sĩ đồng ý, nhưng sau đó phía nhà sản xuất lại thông báo hoãn. Sát giờ mở màn, một số nghệ sĩ như Tấn Minh, Vũ Thắng Lợi vẫn không biết chương trình có diễn ra hay không.

Khán giả bức xúc vì ban tổ chức "Về đây bốn cánh chim trời" hoãn show Khán giả Mai Hải Yến, 40 tuổi, cho biết cùng chồng từ Nhật Bản về nước để xem chương trình.

Ca sĩ Hồng Nhung cho biết trong sự nghiệp với nhiều năm biểu diễn, việc hoãn show bởi các lý do không phải là điều mới mẻ đối với chị. Tuy nhiên, việc để khán giả vào sân khấu rồi mới thông báo hoãn show là hiếm. Nghệ sĩ thấy đau xót và không thể ngờ rằng khán giả của một chương trình mang tính văn hóa cội nguồn của Việt Nam lại gặp tình huống này. Chị và các nghệ sĩ tham gia show có một đêm mất ngủ vì sự việc này. Các nghệ sĩ bàn nhau tự tổ chức lại chương trình tại một nhà hát chuyên nghiệp. "Chúng tôi muốn phần nào trả lại cho khán giả của mình điều mà họ đáng ra đã được thưởng thức", Hồng Nhung nói.

Chương trình cũng vướng mắc vấn đề tác quyền. Bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cho biết đơn vị chưa thanh toán tiền bản quyền cho gia đình hoặc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - đơn vị được gia đình ủy quyền. Còn phía sản xuất phản hồi rằng họ đang trong quá trình thương thảo với trung tâm.

Về đây bốn cánh chim trời là chương trình vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, do công ty TNHH Ngọc Việt Education thực hiện. Đơn vị có 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện giải trí, nghệ thuật, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thực hiện những concert, liveshow, lễ hội gồm: Bài hát thu về của Dương Thụ hồi tháng 11, Đóa hồng gai của Phương Thanh (2024), Những gì đến tự nhiên của Đức Huy (2024), liveshow kỷ niệm 50 năm hoạt động của nhạc sĩ Trần Tiến (2023), Tựa như gió phiêu du của Đức Trí (2023).

Hà Thu - Hoàng Dung