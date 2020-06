Tranh cãi việc gỡ bỏ loạt phim xưa

Các nhà phê bình Anh lo ngại xu hướng "hoảng loạn gỡ bỏ" các phim xưa có yếu tố phân biệt chủng tộc như "Cuốn theo chiều gió".

Giữa làn sóng biểu tình Black Lives Matter, một số chương trình gây tranh cãi về người da màu, nổi bật là Little Britain, The Mighty Boosh, The Dukes of Hazzard và Fawlty Towers, đã bị loại bỏ khỏi các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix, UKTV, Britbox và BBC iPlayer. Các phim bị lên án vì dùng các hành động phản cảm (như bôi mặt đen cho diễn viên da trắng) tạo hiệu ứng hài hước, hoặc có các chi tiết phân biệt chủng tộc trong xây dựng nhân vật. HBO cũng dừng chiếu bộ phim Cuốn theo chiều gió (ra mắt năm 1939, vốn xoay quanh chế độ chủ nô thời Nội chiến) cho đến khi có thể cung cấp rõ hơn về bối cảnh lịch sử cho phim.

Phim kinh điển "Cuốn theo chiều gió" bị gỡ khỏi HBO Max giữa phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Ảnh: Warner Bros.

Theo Guardian, việc này nhận được sự đồng tình lẫn phản đối. Lemn Sissay - nhà thơ và nhà văn người Anh - cho rằng nên loại bỏ các phim, chương trình truyền hình xúc phạm sắc tộc. Sissay nói với Observer: "Thời thơ ấu của tôi đáng quên bởi các chương trình như It Ain’t Half Hot Mum và Love Thy Neighbour, thậm chí là Rising Damp. Đúng, chúng được coi là những phim hài quốc dân, là ‘sự kiện truyền hình’ cho cả nước. Sau đó, tôi sẽ đến trường và người ta sẽ quăng những cụm từ đó vào tôi với lời biện minh họ nghe nó trên TV tối hôm trước".

Ông cho rằng các tác phẩm này nuôi dưỡng những giá trị phân biệt chủng tộc không thể dung thứ. It Ain’t Half Hot, Mum (1974 - 1981) của đài BBC, từng thu hút 17 triệu khán giả, xoay quanh nhóm diễn văn nghệ ở một ngôi làng giả tưởng ở Burma, có diễn viên da trắng Michael Bates bôi đậm mặt vào vai công nhân khuân vác người Ấn Độ. Love Thy Neighbour (1972 - 1976), phim về cặp vợ chồng da trắng và cặp vợ chồng da đen sống cạnh nhau. Hai người chồng luôn luôn dùng các từ phân biệt màu da trong các câu thoại, với mục đích sỉ nhục người kia.

Trong khi đó, những người đứng đầu phong trào vì cộng đồng da màu và dân tộc thiểu số (BAME) ở Anh cảnh báo việc "hoảng loạn gỡ bỏ" hướng sự chú ý khỏi vấn đề thực sự quan trọng: tăng việc làm cho cộng đồng BAME. Một số cây bút như Ayesha Hazarika và Sathnam Sanghera tranh luận trên mạng xã hội rằng nên tập trung vào việc tận dụng nhiều tài năng BAME hơn là chỉ đơn thuần gỡ bỏ các nội dung xưa.

Diễn viên da màu Hattie McDaniel bị chỉ trích khi nhận giải "Nữ phụ xuất sắc" cho vai vú em da màu trong phim "Cuốn theo chiều gió".

Armando Iannucci, biên kịch và đạo diễn của các phim truyền hình The Thick of It và Veep, kêu gọi tận dụng việc ngành công nghiệp giải trí đóng cửa vì dịch để tái thiết lại ngành sau cách ly, mang nhiều cơ hội làm việc hơn cho cộng đồng BAME trên và ngoài màn hình.

"Chúng ta phải suy nghĩ về những gì sẽ làm sau khi mở cửa sản xuất trở lại. Các đạo diễn, giám đốc tuyển diễn viên, nhà sản xuất và các ủy viên hoàn toàn có thể chọn từ các tài năng có sẵn. Tôi không hề muốn thấy các diễn viên tài năng phải tới Mỹ để tìm vai diễn cho họ", Iannucci nói với tờ Observer.

Giám đốc của tổ chức nghệ thuật Black Cinema House, Jacqueline Stewart, kêu gọi khán giả tiếp tục xem Cuốn theo chiều gió. Stewart, giáo sư nghiên cứu điện ảnh tại Đại học Chicago, cho biết "với sự bất công và coi thường sắc tộc đang diễn ra, Cuốn theo chiều gió vẫn nên được lưu hành, để công chúng phân tích và thảo luận". Theo bà, bộ phim là một minh chứng lớn cho chủ nghĩa da trắng thượng đẳng trong văn hóa đại chúng, và minh họa cho việc "chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã kìm hãm các tiềm năng của người da đen ra sao".

Phương Hà (theo Guardian)